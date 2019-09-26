Потянут только богатые регионы. Теплые дороги назвали хорошей дорогой идеей

Российские инженеры предложили строить теплые дороги с использованием электропроводящего бетона. Он якобы поможет бороться с гололедицей и сугробами. Опрошенные «360» эксперты подтвердили: идея сработает. Осталось придумать, как снизить затраты на такое уличное отопление.

Сотрудники РосдорНИИ провели исследование и выяснили, что при сильных снегопадах техника не в состоянии быстро удалять снег с проезжей части, пишет RT. Дороги сужаются, движение транспорта по ним замедляется и возникают пробки. Для борьбы с этим, инженеры предложили строить теплые дороги из электропроводящего бетона (ЭПБ). Где-то его можно укладывать по краям проезжих частей. Снег будет таять, вода стекать в ливневую канализацию. А на мостах, путепроводах или съездах размещать материал по всей их ширине.

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Специалисты подчеркнули, что применение ЭПБ безопасно для водителей и пешеходов, так как сверху он накрывается защитным слоем, а заземление обеспечивается нижними слоями дорог.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская пояснила, что строительство теплых дорог потребует серьезных финансовых затрат. Новые технологии, по ее словам, помогут удешевить использование материала.

«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — рассказала она.

Не на все сто

Завкафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ, профессор Юрий Васильев пояснил «360», что любой цементобетон, так или иначе, проводит электрический ток. Для улучшения этого процесса в него можно добавлять железную арматуру. Технологии, помогающие материалам при этом нагреваться, тоже уже существуют. Так, в свое время в Москве, в районе Речного вокзала, даже тестировали опытный участок дороги с подогреваемым асфальтобетонным покрытием. Однако не факт, что применение технологии стопроцентно решит проблему со снегом на российских дорогах.

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«Но тут нужно считать энергозатраты, стоимость и прочее. Естественно, можно говорить, что такое решение позволит, в какой-то мере, решить проблему. Но категорично заявлять, что оно ее решит, нельзя. Многое нужно считать, в том числе, экономику», — уверен Васильев.

Если ЭПБ решатся применять в дорожном строительстве придется также продумать, как обеспечить надежную работу материала в течение длительного срока эксплуатации с учетом неблагоприятных погодных и других условий.

Финансовый вопрос

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин сообщил РИА «Новости», что использовать ЭПБ по всей России не получится: слишком дорого обойдется подогрев.

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«Для богатых городов, центральных улиц — в принципе, можно найти применение этой технической новинке. Идея понятная, но рецепт для обычных дорог — региональных, да и федеральных — дороговат», — сказал он.

В беседе с «360» Ирина Ирбитская подчеркнула, что считает строительство теплых дорог — полезным решением в борьбе с сугробами и обледенением. Но согласилась, что пока по карману оно далеко не всем российским регионам. В северных, где снега много, а денег мало, использовать ЭПБ пока не получится. А вот в Москве — вполне можно и нужно.

«Из опыта мы знаем, что если успешность решения будет показана на Москве, то оно распространится на другие регионы через федеральные программы или проекты. Вторая сторона вопроса в том, что новейшие технологии, как правило, дороги вначале. А по мере распространения становятся доступными для всех», — сказала Ирбитская.

Помимо столицы, теплые дороги можно тестировать в регионах, где есть представительства крупных ресурсодобывающих компаний. Корпорации нефтяной или газовой отрасли вполне могут в них вложиться. Тем более, что главный эффект от внедрения новых технологий — мультипликативный: в регионе появятся рабочие места для высококвалифицированных специалистов, что подхлестнет приток рабочей силы.