Люди по всему миру умирают от тепловых ударов. Советы врачей, как выжить в жару

В Москве температура достигла абсолютного максимума для июня — 37,4 градуса. В такую погоду одной из главных угроз становится тепловой удар. Он может довести до смерти — так случилось с 52-летней женщиной на территории национального парка «Большой каньон» в Аризоне. Ранее по этой же причине умерла шестилетняя девочка из Индии. Жара убила еще 11 американцев. По просьбе «360» врачи объяснили, как спастись в жару в большом городе.

Чем опасен тепловой удар и как его узнать

Смерть от теплового удара — самое крайнее проявление, но, к счастью, редкое. Гораздо чаще он наносит здоровью небольшой, но неприятный вред. Во время сильной жары человек может терять сознание. Ведь в таком состоянии нарушается работа головного мозга. Именно поэтому возможны последствия по типу слабости и головокружений. Это крайне негативно сказывается как на водителях, так и на пешеходах, которые могут плохо соображать и нарушать правила движения. Об этом «360» рассказала врач общей практики Анна Соболева.

Если есть какие-то хронические заболевания, они тоже обостряются на фоне перегрева. Если вы долго находитесь в жарком помещении или на солнце, можете почувствовать слабость, туман в глазах, спутанность сознания и его потерю. Это основные симптомы теплового удара Анна Соболева.

Как избежать теплового удара

Чтобы избежать этих последствий, нужно придерживаться ряда правил. Например, обязательно соблюдать питьевой режим. При этом лучше пить теплую воду, а не холодную. Взрослому человеку нужно порядка 40 миллилитров воды в день на килограмм массы тела. То есть для человека весом 50 килограммов необходимо два литра, 60 килограммов — 2,4 литра, 70 килограммов — 2,8 литра, 80 килограммов — 3,2 литра воды каждый день. Чем больше весите — тем больше нужно пить.

«Это если нет заболеваний почек и сердца. Пить лучше горячие напитки, чтобы тело могло с помощью теплой воды или жидкости [восстановить баланс]. <…> Вода горячая испаряется, и тело тем самым охлаждается. Холодную воду не стоит пить, потому что она не спасет от перегрева, зато человек 100% заболеет из-за разницы температур», — пояснила Соболева.

Врач напомнила о необходимости носить головные уборы, причем они должны быть светлого цвета. Также стоит носить одежду с длинными рукавами белого цвета, чтобы ткань отражала лучи солнца. Не стоит пренебрегать и веерами и мини-вентиляторами.

Врач общей практики Лариса Алексеева также посоветовала находиться на работе или дома с 12:00 до 16:00, когда солнце особенно активно. Если же выйти необходимо, а охлаждающего моря у жителей больших городов нет, то стоит помнить о спреях для лица. Их можно купить, а можно сделать самим и орошать лицо и открытые части тела.

Не стоит забывать и о специальных защитных кремах со степенью защиты хотя бы 30 SPF. Если возможности купить такое средство нет, то стоит взять любой крем. В нем все равно будет небольшая степень защиты.

«Лично я нахожусь в шляпе, в очках, в маске, естественно, закрываю еще тонким шарфиком желтеньким — он у меня на все случаи жизни, во всех странах его использую — руки, чтобы они не обгорели», — заключила собеседница.