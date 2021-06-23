Люди по всему миру умирают от тепловых ударов. Советы врачей, как выжить в жару
В Москве температура достигла абсолютного максимума для июня — 37,4 градуса. В такую погоду одной из главных угроз становится тепловой удар. Он может довести до смерти — так случилось с 52-летней женщиной на территории национального парка «Большой каньон» в Аризоне. Ранее по этой же причине умерла шестилетняя девочка из Индии. Жара убила еще 11 американцев. По просьбе «360» врачи объяснили, как спастись в жару в большом городе.
Чем опасен тепловой удар и как его узнать
Смерть от теплового удара — самое крайнее проявление, но, к счастью, редкое. Гораздо чаще он наносит здоровью небольшой, но неприятный вред. Во время сильной жары человек может терять сознание. Ведь в таком состоянии нарушается работа головного мозга. Именно поэтому возможны последствия по типу слабости и головокружений. Это крайне негативно сказывается как на водителях, так и на пешеходах, которые могут плохо соображать и нарушать правила движения. Об этом «360» рассказала врач общей практики Анна Соболева.
Если есть какие-то хронические заболевания, они тоже обостряются на фоне перегрева. Если вы долго находитесь в жарком помещении или на солнце, можете почувствовать слабость, туман в глазах, спутанность сознания и его потерю. Это основные симптомы теплового удара
Как избежать теплового удара
Чтобы избежать этих последствий, нужно придерживаться ряда правил. Например, обязательно соблюдать питьевой режим. При этом лучше пить теплую воду, а не холодную. Взрослому человеку нужно порядка 40 миллилитров воды в день на килограмм массы тела. То есть для человека весом 50 килограммов необходимо два литра, 60 килограммов — 2,4 литра, 70 килограммов — 2,8 литра, 80 килограммов — 3,2 литра воды каждый день. Чем больше весите — тем больше нужно пить.
«Это если нет заболеваний почек и сердца. Пить лучше горячие напитки, чтобы тело могло с помощью теплой воды или жидкости [восстановить баланс]. <…> Вода горячая испаряется, и тело тем самым охлаждается. Холодную воду не стоит пить, потому что она не спасет от перегрева, зато человек 100% заболеет из-за разницы температур», — пояснила Соболева.
Врач напомнила о необходимости носить головные уборы, причем они должны быть светлого цвета. Также стоит носить одежду с длинными рукавами белого цвета, чтобы ткань отражала лучи солнца. Не стоит пренебрегать и веерами и мини-вентиляторами.
Врач общей практики Лариса Алексеева также посоветовала находиться на работе или дома с 12:00 до 16:00, когда солнце особенно активно. Если же выйти необходимо, а охлаждающего моря у жителей больших городов нет, то стоит помнить о спреях для лица. Их можно купить, а можно сделать самим и орошать лицо и открытые части тела.
Не стоит забывать и о специальных защитных кремах со степенью защиты хотя бы 30 SPF. Если возможности купить такое средство нет, то стоит взять любой крем. В нем все равно будет небольшая степень защиты.
«Лично я нахожусь в шляпе, в очках, в маске, естественно, закрываю еще тонким шарфиком желтеньким — он у меня на все случаи жизни, во всех странах его использую — руки, чтобы они не обгорели», — заключила собеседница.