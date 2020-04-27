Теплоход «Армения» нашли спустя 80 лет. На нем погибло больше человек, чем на «Титанике»

В марте 2020 года у берегов Крыма нашли «Армению» — теплоход, который потопила немецкая авиация в 1941 году. На борту находились тысячи людей, но судно погрузилось под воду за четыре минуты, остались в живых лишь единицы.

6 ноября 1941 года на борт «Армении» зашли от пяти до 10 тысяч человек: жители Севастополя, раненые, врачи, персонал госпиталей, часть партийного руководство Крыма, руководство лагеря «Артек» и их семьи. Точных данных о количестве пассажиров нет — не было времени считать каждого человека.

«Армения» вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и Ялту, но только к утру дождалась пассажиров и грузов. Несмотря на запрет, теплоход отошел от берега в сторону Туапсе утром, не дожидаясь темноты. Его сопровождали два катера. Спустя несколько часов «Армению» атаковала вражеская авиация. Судно затонуло за четыре минуты, и из тысяч пассажиров в живых остались единицы.

С тех пор предпринималось несколько попыток отыскать место затопления судна. Первая состоялась в 2000-х годах департаментом морского наследия Украины, но никаких результатов не было.

В 2016 году за дело взялись специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО). По словам руководителя Русской подводно-исследовательской экспедиции Романа Дунаева, он с его сотрудниками дали наводку Министерству обороны, чтобы вести поиски именно в той области, где обнаружили «Армению» в марте. Об этом он рассказал «360».

Теплоход «Армения»/Источник фото: пресс-служба РГО

«Армению» обнаружили в 15 морских милях от берега на глубине 1,5 тысячи метров с помощью подводного аппарата. Это позволило получить первые видеокадры затонувшего судна. Обследование «Армении» длилось шесть часов. А подводный робот спускался к объекту семь раз.

Убедиться, что перед исследователи именно «Армения», помогло несколько признаков. В их числе особое расположение палуб и проемов в леерных ограждениях, но самые главные аргументы в пользу «Армении» — сохранившаяся надпись и судовой колокол.

Усыпальница для тысяч человек

Участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин в разговоре с «360» поделился, что обнаружение «Армении» — это не технически важная находка, а нравственно.

Находка, значимая не столько технически, а нравственно. Это все-таки место упокоения, по разным оценкам, от пяти до 10 [тысяч человек]. Точное число жертв мы никогда не узнаем, поскольку в условиях, в которых проводилась эвакуация, никаких списков и эвакуируемого состава не было. Грузили по принципу «все, что влезло» Сергей Фокин.

Теперь можно с уверенностью сказать, что пассажиры «Армении» не пропали без вести, а у них есть место упокоения. Туда можно будет приезжать, чтобы отдавать почести.

Поднять судно со дна невозможно, сказал Фокин. Дело даже не в том, что его длина 112 метров и лежит он на глубине 1,5 тысячи метров, а в моральной стороне вопроса. «Это все-таки массовое захоронение, поэтому тревожить излишне покой — это не нравственно», — добавил Фокин.

Теплоход «Армения»/Источник фото: пресс-служба РГО

Собеседник «360» рассказал о самом начале поисков. По его словам, в 2017 году исследователи заметили магнитную аномалию. Это не значит, что на глубине судно или какой-то предмет, так как зачастую она может появиться по естественным причинам. Однако на этом районе сосредоточили внимание, а в марте 2020 года удалось выяснить, что на дне лежит «Армения».

Фокин обратил внимание, что было две версии гибели судна. Самая распространенная — в «Армению» пустили торпеду с самолетов. После исследования оказалось, что это были бомбы.

Три экспедиции в год

Руководитель Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев рассказал «360», что наводку для Минобороны дала именно его команда, которая обследовала тот район еще в 2016 году. Тогда специалисты что-то заметили — это нельзя было сразу идентифицировать как «Армению». В 2017 году район, где заметили объект, дообследовало Министерство обороны.

Мы давали наметки на квадрат, где искать эту точку. Они (в Минобороны — прим. ред.) нам подтвердили в неофициальном виде, что да, аномалия в вашей точке подтвердилась. То есть, скорее всего, на дне корабль. Мы много раз обращались: «Давайте дообследуем». Мы-то видим, что корабль точно найден в нашей точке Роман Дунаев.

Дунаев обратил внимание, что экспедиция не приписывает себе великое открытие, а просто ощущает свою причастность к важному событию. Руководитель экспедиции благодарен, что Минобороны активно занималось расследованием.

«Ее („Армению“ — прим. ред.) искали три года — по три экспедиции в год. Это колоссальный труд, ребята молодцы», — сказал Дунаев, добавив, что это делалось не ради славы, а чтобы многие люди, которые потеряли тогда своих родственников, знали где покоятся их родные, и смогли спустить венки на воду.