Тепло вернется в сентябре? Россиян предупредили о замене бабьего лета на обычное

31 августа станет самым жарким за последние 50 лет завершением лета. Но уже начиная с 1 сентября характер погоды в Москве и области изменится.

50-летний рекорд

31 августа температура в Москве может достигнуть +28…+30 градусов. За последние 50 лет это станет самым жарким завершением лета, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Но с 1 сентября характер погоды немного изменится.

«В ночь на 1 сентября столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который отметится кратковременными дождями. Но значительного количества осадков не выпадет — не более трех миллиметров», — уточнила метеоролог.

За счет облаков первая осенняя ночь будет теплой. В Москве — около +17…+19, в области — от +14 до +19 градусов. 1 сентября в столице ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21…+23 градусов. В последующие рабочие дни осадков не ожидается, но ночью похолодает до +10…+12. А днем по-прежнему будет +20…+22 градусов.

«Смена характера погоды произойдет в субботу. Один антициклон будет замещаться другим. Между этими образованиями будет лежать атмосферный фронт, который местами может отметиться небольшим дождем. Существенных перемен в температурном режиме в выходные не ожидается», — отметила Позднякова.

Сухо и солнечно

Первая декада осени будет теплой, подтвердил «360» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 1 сентября будет около +22 градусов, но и дальше на фоне высокого атмосферного давления и безоблачной погоды в дневные часы воздух будет прогреваться на два-три градуса выше нормы. В какие-то дни — чуть выше, в какие-то — около +20 градусов. Однако по ночам уже будет прохладно — в пределах +7…+11 градусов.

«Погода преимущественно малооблачная, осадки возможны в конце текущей недели, однако пройдут не везде. Температура будет выше средних многолетних значений. Поскольку листва на деревьях еще зеленая, я думаю, она и сохранится такой, из-за того что много влаги этим летом выпало, можно говорить о том, что, несмотря на календарные значения, лето в столице еще продолжится», — добавил Синенков.

Сентябрьское лето

С юга, где расположился антициклон, в Центральную Россию продолжает поступать теплый воздух, сообщил «360» замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. В Ростове-на-Дону и Сочи столбики термометров вообще перевалили за 30 градусов. В ближайшие дни некоторое похолодание ожидается на Урале: в Екатеринбурге, Челябинске и дальше — в сторону Омска и Новосибирска, где температура опустится на два-три градуса ниже нормы.

«В Петербурге, Нижнем Новгороде и туда дальше на восток — к Вологде пройдут дожди. А у нас, в Москве, Московской области и южнее, будет хорошая, отличная погода. До 6 сентября ожидается малооблачная погода. За счет этого ночные температуры будут до +7…+12 градусов», — рассказал Цыганков.

Днем в столице и Подмосковье будет около +19…+20, в некоторые дни — до +22 градусов. В выходные — от +18 до +23 градусов. И осадки в московском регионе не прогнозируются, хотя возможны на северо-западе области. Говорить о бабьем лете, когда продолжается фактическое лето, по мнению Цыганкова, некорректно. Этим понятием, как правило, называют осеннее потепление после похолодания.