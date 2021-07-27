Тепло в дома вопреки сложностям. Как Подмосковье осваивает социальную газификацию

С момента запуска в Подмосковье «Социальной газификации» прошло больше месяца. За это время удалось решить несколько серьезных проблем — в их числе сложности с закрытыми газораспределительными станциями, а также регистрация домов на приаэродромных территориях. Об этих и других достижениях региона рассказали во время брифинга.

Сделают больше плана

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что сейчас к газу подключили уже 400 домов. Юбилейным стал дом в населенном пункте Жданово Волоколамского городского округа.

«Мы приближаемся постепенно к отметке в 1000. У нас на третий квартал стоит задача сделать 1070 домовладений. Я сегодня губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил, что мы сделаем гораздо больше, чем нам предписано в третьем квартале», — отметил он.

При этом губернатор Московской области поручил провести тепло в максимальное количество домов к ближайшему отопительному сезону. «Мособлгаз» рассчитывает успешно выполнить эту задачу — сейчас идут работы по проектированию и строительству газопроводов более чем в 200 населенных пунктах региона.

В ближайшее время на сайте «Мособлгаза» на карте программы появится информация о количестве домов, в которые уже пустили газ, а также о количестве объектов, которые находятся в работе. Данные будут постоянно обновляться. Кроме того, жители смогут увидеть фотографии со строек и запусков газа, чтобы убедиться, что работы действительно идут и цифры не завышены.

Сложные проблемы удается решить

Газораспределительные станции

Баранов отметил, что за последнюю неделю Московской области удалось существенно продвинуться в проблеме закрытых газораспределительных станций. Он отметил, что сети «Мособлгаза» запитаны от газораспределительных станций «Газпрома». При дополнительном подключении новых пользователей сразу 53 такие станции попали бы в красную зону — в результате жители этих территорий не смогли бы пользоваться газом даже после появления газопровода.

«По поручению губернатора „Мособлгаз“ вместе с „Газпромом“ в течение двух недель проводил очень серьезную работу. Проводили расчеты, где можно переключить потребителей, где необходимо провести реконструкцию, построить дополнительные газопроводные связки», — отметил он.

Нам удалось зону в 53 проблемные станции сократить до 13, из которых значимыми проблемами остается только пять. По восьми из этих 13 уже есть мысли, как эту проблему решить. По сути, 53 превратилось в пять. И это очень хорошо, потому что еще месяц назад эта проблема была одной из самых сложных для социальной газификации Игорь Баранов.

При этом эти решения никак не повлияют на запланированные сроки проведения газа. Программу «Социальная газификация» завершат в 2022 году, как и планировалось, к тому моменту эти проблемы будут решены.

Приаэродромные территории

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что люди, недвижимость которых находится на приаэродромных территориях, испытывали проблемы с регистрацией своих объектов. Особенно остро этот вопрос стоял в Домодедове — там приаэродромная зона составляет 30 километров вокруг аэропорта. Чтобы зарегистрировать свой дом, люди вынуждены были брать дополнительное согласование Роспотребнадзора, согласование аэропорта — за это приходилось платить, а процедура растягивалась минимум на три месяца.

«Мы доложили об этой проблеме губернатору. Андрей Юрьевич лично включился, обращался к премьер-министру, обращался к президенту. Было поручено одобрение, и в федеральное законодательство в этом году внесли изменения, которые говорят, что для регистрации домов и бытовой недвижимости (гаражи, бани, сараи) с 1 июля эти ограничения отменены», — подчеркнула она.

Однако на этом власти не останавливаются. Сейчас внимание уделяют решению проблемы с регистрацией домов в водоохранной зоне — на территории возле водоемов.

Новые офисы социальной газификации

Вместе с новыми подключенными домами в регионе появляются новые офисы социальной газификации.

«На этой неделе мы открываем такой офис в Дмитровском округе — уже в четверг. На подходе у нас такой же офис социальной газификации в Одинцовском городском округе. Следующий, через неделю, — это Рузский городской округ», — пояснил Баранов.

Такие офисы появляются в регионах, которые оказались в красной зоне по газификации, — там больше всех спрос на подключение домов к газу. Их всего семь, и Волоколамск не входит в их число. Однако офис социальной газификации появится и там — по поручению Андрея Воробьева.

«Губернатор, следуя пожеланиям жителей, дал поручение „Мособлгазу“ такой же офис открыть и в городском округе Волоколамск. Мы уже приступили к исполнению, и думаю, что к концу августа такой же офис появится и в Волоколамске. Это будет уже восьмой офис социальной газификации в Подмосковье», — отметил Баранов.

Офис социальной газификации оказывает 12 услуг: это регистрация объекта, присвоение адреса, услуга на получение льгот на электричество, услуга вывоза ТКО, а также целый пакет услуг социальной поддержки. Там же можно записаться на вакцинацию.

«Жители активно этим пользуются. По статистике, самой востребованной услугой является вакцинация. А сама заявка на договор комплексной газификации находится на втором месте», — отметил он.

Кроме того, в начале сентября будут запущены еще 12 мобильных офисов социальной газификации. Они будут приезжать в разные населенные пункты Московской области по запросу жителей и оказывать им те же самые услуги.

Условия для газификации

В Московской области нет необходимости подавать заявку на участие в программе «Социальная газификация». Если домовладение находится в границах населенного пункта, который вошел в «Социальную газификацию», «Мособлгаз» сам придет к жителям. Газ к границам участков подведут в соответствии с уже сформированным графиком.

Единственное условие — дом должен быть официально зарегистрирован.

Никаких других критериев больше в Московской области не действует. До сих пор мы слышим, общаясь с жителями, что есть необходимость подавать заявку, что дом должен находиться на расстоянии 200 метров, что площадь дома должна быть не более 300 квадратных метров. Все эти критерии в Подмосковье не работают Игорь Баранов.

Наталья Адигамова отметила, что дом должен быть не просто зарегистрирован — сведения о нем должны содержаться в ЕГРН. Это нужно в первую очередь для самих людей, потому что зарегистрированный дом становится их активом.

Чтобы зарегистрировать жилье, сегодня не надо проходить кучу согласований. Достаточно подать в Росреестр всего три документа. Это техплан на дом, который может сделать любой кадастровый инженер, документ о правах на землю (право собственности или право аренды), а также декларация. Ее можно заполнить в МФЦ при подаче заявления на регистрацию недвижимости — это займет несколько минут. Через пять-семь дней право на объект недвижимости будет зарегистрировано.

«Зарегистрированное право на объект, дом, дает возможность не только подключиться к газу. На самом деле это дает возможность на пониженные тарифы по электроэнергии. Также сегодня люди, которые владеют земельными участками не только ИЖС и ЛПХ, но и ведение садоводства, дачного строительства — они имеют право на налоговый вычет. До 260 тысяч рублей можно вернуть в качестве налогового вычета», — отметила она.

Важно помнить и про комплексный договор на газификацию. Этот договор обеспечит выполнение работ внутри участков: это проектирование и строительство газопровода, монтаж оборудования, само оборудование, поставка газа в будущем и техническое обслуживание оборудования.

Заключить такой договор можно в офисах социальной газификации и в 674 точках социальной газификации — офисах «Мособлгаза», МФЦ, «Мособлэнерго», МОЭСК, МосОблЕИРЦ. С 1 августа в Московской области появится возможность подать это заявление через портал госуслуг.

Сколько стоит газификация

Подводка до границ земельного участка и пуск газа полностью бесплатны. Платить нужно только за работы внутри участка и само оборудование.

«В Московской области стоимость установлена в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей. Чтобы жителям было удобно пользоваться этой услугой, мы на сайте „Мособлгаза“ сделали калькулятор. В нем можно вбить метраж, самостоятельно пройдя от забора до своего дома, и выбрать один из трех пакетов оборудования: минимальный, стандартный или максимальный», — отметил Баранов.

При этом пакеты можно изменять — житель в любой момент может добавить нужную опцию или отказаться от ненужной. В результате он будет платить другую сумму, рассчитанную индивидуально по его запросам.

«Кто-то хочет самостоятельно выполнить земляные работы — выкопать траншею под укладку газопровода. Мы не возражаем, если она будет выкопана в соответствии с нормативом. Тогда мы уберем эту работу из договора, убедимся, что котлован выкопан по нормативу, и сделаем остальные работы. Выбор только за жителем», — пояснил он.

Баранов уточнил, что в сумму от 50 до 150 тысяч рублей уже входит стоимость оборудования. Цена так сильно колеблется из-за двух факторов. Первый — расстояние от границ участка до дома: у кого-то он рядом, а у кого-то в глубине. Второй — количество оборудования. Одним нужен только котел, а другим — котел, плита и бойлер.