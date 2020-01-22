Теплая зима пробудила насекомых. И хотя клещи слишком вялые, проверка лишней не будет

В Центральной России из-за аномально теплого января проснулись клещи и божьи коровки. Глобальной опасности они не представляют, но о мерах предосторожности стоит помнить. «360» рассказывает, что делать с зимними клещами и что это значит для природы.

В средней полосе весь месяц тепло — на деревьях в январе набухли почки, вместо снега все еще виднеется трава. Вслед за растениями раньше времени пробудилась и часть насекомых, в частности, клещи и божьи коровки. Об этом рассказала изданию Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее мнению, такая реакция на потепление для насекомых вполне естественна. «Членистоногие сильно зависят от окружающей среды — у них физиологически не предусмотрен механизм поддержания собственной температуры тела. Соответственно, если температура поднимается, у них начинается активность», — рассказала Шашина «360».

По словам ученого, для полного пробуждения клещей температура должна достигать 8-10 градусов тепла. «Конечно, в настоящее время при такой погоде в средней полосе массового выхода клещей не будет, но отдельные клещи могут просыпаться», — добавила она.

Более того, сотрудник Института микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН Евгений Куликов объяснил «360», что об укусах клещей излишне переживать не стоит.

Сейчас вряд ли будет вспышка клещевой инфекции, потому что клещи очень вялые, у них мало сил Евгений Куликов.

О массовой гибели проснувшихся раньше времени насекомых тоже речи не идет. Евгений Куликов считает, что как клещи, так и божьи коровки просто спрячутся и снова впадут в спячку до наступления окончательного потепления.

«Они, конечно, проснулись, но так же и заснут до нормального тепла, потому что если они сейчас потратят слишком много энергии, когда им нужно будет проснуться, ее уже не хватит», — добавил он.

Меры предосторожности

Если все же редкий проснувшийся клещ попался вам на пути, стоит помнить о мерах предосторожности. Наталья Шашина напоминает, что самым эффективным методом сейчас остается внимательность в выборе одежды.

Если вы собираетесь пойти на природу, где могут оказаться клещи, лучше всего надеть высокую обувь, заправить в нее брюки, чтобы насекомое не смогло добраться до тела. И, конечно, внимательно осматривать тело после прогулки — из-за того, что клещи проснулись не до конца и малоактивны, они медленнее двигаются и заметить их будет легко.