Теория заговора о педофилах и спасителе Трампе не пройдет. Соцсети удалят аккаунты, связанные с QAnon

Facebook и Instagram ужесточают свою политику в отношении QAnon — теории заговора, согласно которой в США действует группировка педофилов, связанная с Хиллари Клинтон и Демократической партией. И единственный человек, который может их разоблачить, — это Дональд Трамп. Новейшее конспирологическое движение уже успело привлечь в свои ряды десятки тысяч обычных американцев.

Как соцсети будут бороться с QAnon?

Все связанные с QAnon аккаунты и группы в Instagram и Facebook будут удалять, даже если они не содержат агрессивного контента. Заявление опубликовали на сайте Facebook.

Источник фото: about.fb.com

Там же напомнили, что в августе соцсеть удалила почти 800 групп, 100 сайтов и 1500 объявлений, связанных со сторонниками QAnon. В отношении более чем 10 тысяч аккаунтов Instagram, 440 страниц Facebook и почти двух тысяч групп в Facebook ввели те или иные ограничения. Также в обеих соцсетях заблокированы связанные с теорией заговора хештеги. В Facebook добавили, что компания считает необходимым ограничить возможности QAnon и милитаризованных общественных движений на своей платформе.

Социальные сети начали активно противостоять теории заговора сейчас, так как QAnon на фоне пандемии коронавируса усилило свои позиции, причем не только в США, но и в Германии и в других странах, пишет DW. По данным Лондонского института стратегического диалога, с марта по июнь этого года в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter опубликовали больше постов, связанных с QAnon, чем за аналогичный период любого из предыдущих годов.

Что за теория заговора?

Последователи QAnon, также известной как «Шторм» или «Великое пробуждение», очень много в Штатах. Сторонники этой теории заговора уверены, что существует некая международная сеть сексуальной эксплуатации маленьких детей. В нее якобы вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Противостоять же этому всему может лишь Дональд Трамп.

Движение зародилось не спонтанно, а после конкретного инфоповода. Произошло это три года назад на политическом форуме /pol/ анонимного имиджборда 4chan в треде под названием «Затишье перед бурей». Фразу «Наверное, это затишье перед бурей» Дональд Трамп произнес в 2017 году на встрече со своими военными советниками. Тогда политик поставил окружающих в тупик загадочностью формулировки. Никаких разъяснений этих слов так и не поступило.

А 28 октября того же года в треде на /pol/ появился первый пост автора самой масштабной современной теории заговора: «Приказ об экстрадиции ХРК (Хиллари Родэм Клинтон — прим. „360“) начиная со вчера действует в нескольких странах на случай попытки бегства через границу. Паспорт на особом контроле с 00:01 ночи 30 октября. Ожидаются массовые беспорядки противников и другие попытки бегства из США. Операцию проведут Вооруженные силы США, НГ (Национальная гвардия — прим. „360“) приведена в боевую готовность. Доказательство: 30 октября найдите бойца НГ в любом из крупных городов и спросите, находится ли он на боевом дежурстве».

После этого таинственный автор, якобы обладающий высшим уровнем доступа к государственной тайне, написал еще тысячи постов. Он говорил о том, что входит в глубоко засекреченный круг ближайших советников Трампа. Им якобы поручили осуществить некий план и рассказать о нем американцам в обход «мейнстримных СМИ», которые дезинформируют народ.

Аноним также заявил, что объектом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера был не Трамп, а Хиллари Клинтон и ее окружение. По словам создателя теории, настоящий «российский заговор» — их рук дело, действующий президент США же, в свою очередь, помогает Мюллеру. Более того, демократы поклоняются Сатане и вовлечены в международную сеть педофилии.

Спецслужбы, по словам автора постов, скомпрометированы. Поэтому чистками займутся Вооруженные силы США и Национальная гвардия. Вскоре якобы начнутся аресты и массовые беспорядки. Вот это и будет та самая буря, о которой говорил Трамп.