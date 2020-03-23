Сделали в лаборатории или занесли из космоса? Три сомнительных теории о происхождении коронавируса

Слово «коронавирус» не сходит с новостных лент уже около трех месяцев. Ученые до сих пор выясняют, откуда он взялся. Пока же появилась масса конспирологических теорий и откровенных глупостей о происхождении вируса и причинах, почему он возник у человека. Есть даже инопланетная.

Безумные идеи

Один исламский проповедник Ильяс Шарафуддин высказал мнение, что коронавирус — это наказание Аллаха для китайцев за жестокое обращение с уйгурскими мусульманами. В эту гипотезу поверил бывший главарь байкерского клуба Nomads Моуди Таджур.

Еще одна религиозная теория связана с богом Вишну и мясоедами. Индуистский политический активист Свами Чакрапани, называющий себя главой националистического движения Хинду Махасабха в Индии, считает, что коронавирус — это аватар Вишну. Дескать, он пришел в мир, чтобы защитить животных и наказать людей, которые едят мясо.

Источник фото: РИА «Новости» / Алессандро Рота

Но есть и более серьезные гипотезы, в которые поверили многие. Чтобы реально и адекватно взглянуть на них, «360» попросил профессора кафедры «Вирусология» Института имени А. Н. Белозерского МГУ Алексея Аграновского оценить каждую.

Инопланетный вирус

Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин рассказал, что нельзя исключать внеземное происхождение коронавируса. Российский ученый сослался на теорию экзобиолога Чандры Викрамасингхе из Кардиффского университета в Уэльсе, который высказал мнение, что коронавирус мог попасть на Землю из-за метеорита, взорвавшегося в октябре 2019 года над Китаем.

Ильин посчитал эту гипотезу вероятной и предложил проверить версию во время длительных полетов на МКС.

Алексей Аграновский отказался верить в эту теорию. Он высказал мнение, что вирус вряд ли смог бы пережить транспортировку на метеорите.

«Это чепуха. Не мог [прилететь на Землю из космоса], вирус не выдержит такую транспортировку и взрыв метеорита. Это невозможно. Если предположить, что вирус был откуда-то со стороны, то непонятно, почему он настолько близок к известным коронавирусам. Если источник — другая планета, другая система, то следовало бы полагать, что что-то вирусоподобное будет весьма отличаться от известных нам вирусов», — сказал ученый.

Детище лаборатории

Версия о «биологическом оружии», которым якобы должен быть коронавирус, тоже существует. Кто первым выдал такую мысль, неизвестно, но ее уже опровергли китайские власти. Суть гипотезы была в том, что коронавирус якобы специально разрабатывали ученые в лаборатории и 2019-nCoV — результат этих исследований.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что новый коронавирус не был создан искусственно. Это подтвердили медики из научных институтов Германии, США и других стран. По их словам, теории о неестественном происхождении нового коронавируса не имеют никаких реальных оснований.

Но урон от такого оружия было бы невозможно контролировать. Аграновский подчеркнул, что 2019-nCoV сложно назвать биологическим оружием. По мнению ученого, данный коронавирус — неэффективное средство массового поражения. Верить в то, что у ученых он получился случайно, тоже не следует — такие исследования проходят под жестким контролем.

Летучие мыши — нулевой пациент

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Даничев

Третья версия, на которую нужно обратить внимание, — это передача коронавируса от летучих мышей. Ученые до сих пор не исключают, что именно эти животные стали переносчиками заболевания. Масла в огонь подлил эксперимент американских биологов в 2015 году, который внезапно вспомнили пять лет спустя.

Тогда исследователи создали «химеру» из вируса подковоносных летучих мышей Китая под названием SCH014. Поверхностный белок перенесли в SARS, живущий в легких подопытных мышей. Ученые поняли, что SCH014 имеет все необходимые качества, чтобы связаться с рецепторами человека. Из-за этого эксперимента ученых обвинили в неоправданном риске, ведь они создали новый вирус, отлично размножающийся в клетках человека.

Эта теория хоть и кажется достоверной, но вопрос: почему 2019-nCoV появился именно в конце декабря 2019 года, а не тогда, в 2015-м? В общем, нет ни единого доказательства, что именно то исследование стало причиной сложившейся ситуации.

Гипотезу о том, что коронавирус появился у летучих мышей и они передали его человеку, Аграновский исключать не стал.

Это вполне вероятно. Коронавирусы могут бытовать в каких-то теплокровных животных, например в летучих мышах. Могут затем переходить на новых хозяев. Если в летучих мышах [эти вирусы] не вызывают смертоносных инфекций, <…> передаваясь человеку, они могут быть изменены, [вирус] может быть патогенен Алексей Аграновский.

Аграновский отметил, что смеяться над всеми перечисленными гипотезами не надо, потому что при более 350 тысячах зараженных о шутках не может быть речи. Но лучше с недоверием относиться к таким теориям.