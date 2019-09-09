Звезда с армией хейтеров. Почему теннисиста Медведева невзлюбили американские болельщики

Российский теннисист Даниил Медведев триумфально отыграл Открытый чемпионат США — US Open. Он уступил в тяжелейшем финале Рафаэлю Надалю, но все равно стал главной звездой турнира, показав средний палец американцам. «360» разбирался в сложных отношениях спортсмена и болельщиков.

Как поссориться с болельщиками

Даниил Медведев приехал в Нью-Йорк под пятым номером посева. Впереди были Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Доминик Тим. За неделю до этого россиянин выиграл престижный турнир серии «Мастерс» в Цинциннати. Но, несмотря на неплохие позиции и недавний триумф, Медведева в числе фаворитов не называли.

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В первых двух кругах Медведев уверенно обыграл сначала представителя Индии Праджнеша Гуннесварана, а потом боливийца Уго Дельена. Правда, в матче с последним у Медведева начались судороги и он завершил встречу победой буквально через боль. Но оба матча проходили в дневную сессию, где собиралось не так много болельщиков.

Все изменил матч третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса. Игра завершилась победой россиянина в четырех сетах — 7:6, 4:6, 7:6, 6:4, но на старте Медведев не смог совладать с эмоциями и как следует раззадорил болельщиков.

Первый эпизод произошел еще в самом начале матча. Проиграв свою подачу при счете 3:4, российский спортсмен грубо выхватил полотенце из рук болбоя. После того, как Медведева начали освистывать за это, он еще и кинул ракетку в сторону судьи на вышке.

Тремя геймами позже, уже при счете 5:5, в ответ на очередной свист Медведев показал болельщикам средний палец, но сделал это так, что жест не заметил даже судья на вышке. Видео быстро разошлось в соцсетях.

После окончания матча болельщики вновь загудели, на что Медведев их поблагодарил.

«Хочу, чтобы все вы знали, когда ляжете ночью спать, я выиграл из-за вас. Чем больше вы это делаете, тем больше побеждаю. Хочу, чтобы вы знали, это даст мне энергию на следующие пять матчей. Для вас, ребята», — сказал теннисист после матча.

Источник фото: сайт US Open

Все эти эпизоды, как напомнил РБК, стоили россиянину девяти тысяч долларов. Кстати, еще до этого Медведев проштрафился на 10 тысяч долларов за нецензурную брань и неспортивное поведение. Забегая вперед, можно сказать, что это вряд ли сильно ударит по карману россиянина, который постоянно живет в Монако. За выход в финал Медведев получит 1,9 миллиона долларов.

Продолжение провокаций

Скандалами с Лопесом дело не ограничилось. Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал US Open, победив немца Доминика Кепфера. Свое достижение россиянин решил отпраздновать странным танцем.

Болельщики тут же решили, что это очередная провокация, и зашумели. Позже Медведеву пришлось ответить на эту выходку.

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«Я просто был так счастлив победе, что решил в честь своего первого четвертьфинала на турнире „Большого шлема“ сделать нечто особенное. Я уже видел комментарии о том, будто мой танец был направлен против зрителей. Нет, ни в коем случае. Я просто показал, как счастлив выходу в четвертьфинал», — цитирует спортсмена Championat.com.

С тех пор отношения между российским теннисистом и американской публикой стали совсем сложными. Несмотря на гул, улюлюканье и шум, Медведев продолжал заявлять и заявляет, что для него счастье играть перед такими болельщиками и что именно они дают ему энергию для побед.

Так, в четвертьфинале Медведев не без труда одолел швейцарца Стэна Вавринку. В интервью по итогам матча россиянин поблагодарил болельщиков и отметил, что они уже стали его поддерживать. Позже он выложил в Instagram селфи с болельщиками.

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И кажется, гармония в итоге была достигнута. И болельщики, и Медведев во время матчей полуфинала и финала вели себя более сдержанно.

«Что буду чувствовать, если болельщики вновь станут меня освистывать? Это меня удивит, но тогда я вновь впитаю всю энергию и буду двигаться дальше. Как я уже говорил, я не горжусь тем, что сделал. Работаю над тем, чтобы никогда не повторять это снова», — сказал Медведев перед поединком с Надалем, его цитирует сайт US Open.

Неоднозначные эмоции

Поведение Медведева неоднозначно еще и потому, что в теннисе, конечно неофициально, принято вести себя тихо. Мэтры Надаль, Федерер и Джокович умеют не вестись на провокации толпы. Кстати, последний это умение еще не довел до идеального уровня.

«Говорят, что сейчас уже нет таких личностей, как в прошлом. Но я бы сказал, что такие личности есть — в лице Надаля и Федерера. Новака легче вывести из себя, и теперь у нас есть несколько плохих парней. Довольны ли люди? Да, но по „неправильным“ причинам. Теннис не такой спорт, где стоит плохо себя вести, чтобы привлечь внимание. В то же время это хорошо для тех, кто критикует „чистоту“ топ-игроков. Сейчас они получили это», — объяснил эксперт телеканалов Eurosport Матс Виландер.

Источник фото: сайт US Open

По его словам, американская публика каждый год выбирает такую своеобразную «жертву», и в этот раз ей стал Даниил Медведев.

Не могут определиться в оценках и спортивные журналисты.

«Над Медведевым бурно издеваются, а он говорит зрителям, что их ненависть его возбуждает. Да, всем бы такую мотивацию», — написала журналист New York Daily Times Джейн Макманус.

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«US Open: Даниил Медведев наслаждается ролью русского тролля», — говорится в заголовке публикации «Би-би-си».

«Даниил Медведев не злодей. Он просто неправильно понятый гений» — заголовок The Independent.

«В матче против Вавринки Медведев превратился из злодея в волшебника. На первой неделе турнира он зарекомендовал себя культовым злодеем в глазах публики. Но во вторник, при ярком солнечном свете, он прямо на их глазах превратился в волшебника», — написал сайт ESPN.

Гений или злодей, но по итогам турнира в Америке он поднялся на четвертую строчку в мировом теннисном рейтинге. Уже известно, что Медведев квалифицировался на Итоговый турнир, в котором участвуют лучшие теннисисты сезона. Россияне там не играли последние 10 лет.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне, так что Медведеву придется строить отношения с английскими болельщиками.