На этой неделе Москве предрекают температурные рекорды. На столицу надвигается зной, которого не было 124 года. С понедельника в Центральной России начнется аномальное тепло при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая. В этом ключе многие заговорили о глобальном потеплении, и оно действительно есть. Но подобные температурные прецеденты были и ранее.

Рекордное тепло

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК.

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Уже в понедельник днем столбики термометров покажут +28… +30 градусов. Таких высоких показателей в этот день не было как минимум за всю послевоенную историю, отметил синоптик.

Во вторник, 18 мая, жителей столицы ожидает температура воздуха до +31 градуса. Эта отметка на семь градусов выше июльской нормы. В этом случае будет побит рекорд 1897, тогда столбики термометра показывали +29,1 градуса.

Не доказательство глобального потепления

Подобные прецеденты были раньше, отметил в беседе с «360» научный руководитель института глобального климата и экологии Сергей Семенов.

Так что единичный случай выброса температуры вверх или вниз, не является доказательством глобального потепления или глобального похолодания, потому что глобальное потепление, например, это тенденция лет за 30-50 Сергей Семенов научный руководитель института глобального климата и экологии

При этом собеседник «360» добавил, что тенденция такая действительно есть, глобально теплеет. А теперешний выброс, конкретно который ожидается в понедельник, может быть просто следствием естественной изменчивости.

По его словам, это не может быть доказательством глобального потепления.

Говоря о том, возможны ли при таком повышении температуры изменения флоры и фауны, Семенов отметил, что «за один день ничего не случится». Он отметил, что в жаркий май будет и одновременно буйное цветение яблок, груш и вишен.

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Говоря о том, на сколько в ближайшие годы в Москве может подняться средняя температура, Семенов предположил, что если говорить о тенденции, то за следующие 30 лет среднегодовая температура может повыситься градуса на два.

Появление в Московском регионе новых видов насекомых или змей, которые любят тепло, при грядущих высоких температурах ждать не стоит, потому что, по словам Семенова, за один день они никак не появятся, но если будет систематически теплее, то могут.