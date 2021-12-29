Елена Малышева заявила, что темные полоски на теле могут быть признаком рака желудка. При этом российские врачи-онкологи считают, что прямой связи тут нет. Однако любое изменение пигментации кожи стоит непременно обсудить с дерматологом.

Малышева рассказала о сигналах рака

Елена Малышева в своей передаче на Первом канале рассказала, как можно выявить рак желудка. По словам телеведущей, симптомом злокачественной опухоли могут быть темно-коричневые полоски на теле — папиллярно-пигментная дистрофия кожи, или черный акантоз.

Коллегу по шоу поддержал врач Андрей Продеус. По его словам, подобные темные полоски также могут свидетельствовать о диабете, дерматите и поликистозе яичников. Продеус настоятельно посоветовал всем, кто обнаружит у себя на теле подобные полоски, немедленно сделать гастроскопию.

Акантоз — повод для визита к врачу

Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала «360», что черный акантоз — это потемнение кожи, иногда до синюшно-черного цвета. Он образуется за счет повышенной пигментации в среднем слое кожи. Как правило, он наблюдается на задней поверхности шеи, подмышечных впадинах, в паху, под коленями и локтями.

«Совершенно не обязательно, что это будет рак. Акантоз может указывать на какие-то нарушения, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Но однозначно нельзя говорить о том, что все, у кого есть этот черный акантоз, обязательно болеют раком», — подчеркнула Юлия Галлямова.

Она объяснила, что, как правило, подобные потемнения кожи появляются на поздних стадиях рака у пожилых людей. Поэтому очень часто черный акантоз замечают при уже установленном диагнозе, и говорить о том, что он предвестник рака, нельзя. Однако при нем всегда проверяют наличие метаболического синдрома, нарушения инсулинового обмена.

«В любом случае появление черного акантоза — повод для визита к врачу. В первую очередь нужно идти к дерматологу, чтобы он поставил точный диагноз, действительно это черный акантоз или изменения кожи другого характера. После чего при необходимости врач направит к соответствующим специалистам», — сказала Юлия Галлямова.

Акантоз уходит вместе с болезнью

Гастроэнтеролог Никита Харлов добавил, что при появлении полос или пятен стоит посетить эндокринолога, так как обычно акантоз выступает предвестником диабета и спутником ожирения.

«Сам по себе акантоз не лечится, он проходит, когда уходит основная причина — заболевание, вызвавшее его. Для акантоза неспецифично быть на фоне рака. Поэтому нужно обратиться к эндокринологу. Если он не найдет диабета или других отклонений — идти к дерматологу», — сказал Никита Харлов.

Главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков в беседе с «360» пояснил, что изменения на коже при раке внутренних органов, в том числе желудка, не специфичны. При этом паранеопластические процессы, в том числе с изменением цвета на коже, могут присутствовать.

«Допустим, больной с кахексией, саркопенией, то есть с истощением и снижением мышечной массы, имеет более землистый, темный цвет кожи. При этом необязательно, что это будут какие-то полосы на шее или в подмышечной области — эти признаки не могут быть четко связаны с раком желудка, кишки или поджелудочной железы», — отметил Александр Серяков.

Он уточнил, что на фоне прогрессирования онкологического заболевания цвет кожи может приобретать некий землистый оттенок. В том числе может появляться больше складок, сухость кожи, но это общие метаболические нарушения, обусловленные белково-синтетической недостаточностью с потерей коллагена кожи.

«Эти явления оцениваются вкупе, и нельзя сказать, что полосы на коже являются стопроцентной гарантией того, что у человека рак кожи или какого-либо другого органа. Однако, если есть какие-то изменения на коже, обязательно нужно обратиться к дерматологу. Он при необходимости направит на дополнительные исследования и к онкологу», — сказал Серяков.