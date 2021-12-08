Темные пятна в биографии канцлера. Что известно о Шольце и какими теперь будут отношения Германии с Россией

Как и ожидалось, Олаф Шольц избран новым канцлером Германии. Депутата бундестага избрали большинством голосов. Это очень известная в ФРГ личность. Немцы надеются на него как на подкованного в вопросах экономики специалиста. Правда, в биографии Шольца не обошлось без темных пятен, которые ему так и не забыли. Что же касается отношений с Россией, мнения специалистов разделились: одни считают, что они могут улучшиться при новом канцлере, другие уверены, что надежды стоит оставить.

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Депутаты бундестага большинством голосов избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии, сообщает Der Spiegel. За него проголосовали 395 депутатов, для избрания необходимо было получить 369 голосов.

Шольц стал девятым федеральным канцлером Германии. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, возглавлявшую правительство ФРГ в течение 16 лет.

После избрания Шольца сайт канцлера Германии сменил доменное имя с bundeskanzlerin.de на bundeskanzler.de.

Земляк Ремарка и первый канцлер без конфессии

Олафу Шольцу 63 года. Будущий канцлер родился в Оснабрюке — в городке в Нижней Саксонии, который известен как родина писателя Эриха Марии Ремарка. Вырос Шольц в многодетной рабочей семье. Так, дедушка политика был железнодорожником, а родители работали в текстильной промышленности.

Еще маленьким канцлера крестили, но выросший Шольц отказался от протестантской веры и стал первым канцлером Германии, не принадлежащим ни к одной из конфессий.

Вступление в партию и помощь уволенным

Почти 50 лет назад Шольц вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). На тот момент юноше было всего 17 лет. На выбор партии повлияло мнение родителей, которые восторгались экс-канцлерами социал-демократами Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом.

Во многом благодаря этому Шольц стал членом молодежной ассоциации партии Jusos (Jungsozialisten, «Молодые социалисты»), заместителем федерального председателя ассоциации, а также два года был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи.

В 1984 году будущий политик отучился на факультете права Гамбургского университета и стал работать юристом. В итоге Шольц стал партнером в фирме Zimmermann, Scholz und Partner. Он зачастую защищал тех, кого уволили незаконно, и вообще специализировался на трудовом праве.

Любовь и выборы в бундестаг

Больше 20 лет назад Шольц женился. Его избранницей стала соратница по партии — Бритте Эрнст. Она также с юных лет строила карьеру политика и дважды занимала министерские посты на земельном уровне. Именно по настоянию супруги Шольц баллотировался на выборах в бундестаг.

В 2001 году он стал сенатором в Гамбурге, одновременно с этим вошел в федеральное правление СДПГ, а годом позже занял пост генсека социал-демократов. К 2007 году Шольц впервые получил министерский портфель в правительстве Ангелы Меркель. Там он стал министром труда и социальных дел. Правда, пробыл на этом посту политик недолго. А 10 лет назад Шольц стал первым бургомистром — мэром — Гамбурга.

В 2018 году политик снова вошел в правительство Меркель: стал министром финансов и вице-канцлером. С тех пор Шольц стал одним из самых популярных политиков в Германии. Именно он разработал меры поддержки предпринимателей и населения страны во время пандемии.

Эра Шольца после правления Меркель

С приходом Шольца в Германии начнется новая эра — после Меркель. Об этом «360» рассказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. По его словам, новый канцлер действительно очень известная в ФРГ личность.

«Люди верят, что у него есть экономическое понимание проблем, что с точки зрения экономики, скорее всего, будет рост, будут нужные решения для поднятия экономики», — пояснил Энгельс.

Он уверен, что изменения во внутренней политике пройдут однозначно. Другого мнения придерживается депутат бундестага Вальдемар Гердт. В разговоре с «360» он рассказал, что последние годы вектор немецкой политики определяла идеология, там практически отсутствовала прагматика.

«Все было поставлено в угоду зелено-голубой идеологии. Миллиарды, похороненные в проекте возобновляемой энергетики, который, в принципе, не решил вопрос стабильности, а наоборот, поднял цены на электроэнергию. Обожествление электромобилей при отсутствии сетей и мощностей для их заправки. <…> Когда прагматика отодвигается и вперед выходит идеология… Мы все знаем, что фашизм, коммунизм, атеизм… Когда эти „измы“ становились основой для решения вопросов, это приводило к огромному краху», — подчеркнул Гердт.

Темное пятно на репутации Шольца

Представитель Пиратской партии Германии рассказал, что в немецких СМИ обсуждают ситуацию времен правления Шольца в Гамбурге.

«Якобы Шольц был ответственен за случаи <…>, когда молодого человека из Африки, пытали, пытаясь найти у него наркотики, давали ему вещество для рвоты, потому что думали, что он проглотил наркотики. И этот человек от этого умер. Шольц не только об этом знал, а сам напрямую приказал это делать. И отказался от этой практики — давать рвотные вещества — только тогда, когда по решению суда решили, что это неконституционно», — отметил Энгельс.

Он подчеркнул, что никаких извинений по этому поводу Шольц не приносил. Также были случаи, когда он встречался с банком, замешанным в некой авантюре. Тогда были украдены миллиарды налоговых сумм.

«Шольц был напрямую ответственен за то, что эти деньги не вернули. <…> В связи с этим его в Германии не очень любят. С одной стороны, считают его экономическим экспертом, с другой — хладнокровным, расчетливым человеком, который часто не думает о благе людей. <…> Многие считают, что он не в той партии, что он, скорее, ближе по мировоззрению консервативной партии христиан-демократов», — добавил Энгельс.

Эти же истории в разговоре с «360» вспомнил и депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, за Шольцем давно тянется «сероватый след». По словам Гердта, в этих ситуациях явно прослеживалось личное участие нынешнего канцлера.

«К сожалению, у нас сейчас такая тенденция: для того, чтобы стать ведущим политиком, не нужно быть кристально чистым. Вы посмотрите на Анналену Бербок, которая подделала свою историю жизни, потом книга, которую она издала под своим именем, оказалась не ее. И куча других мелочей. Но она у нас была выдвинута на должность министра иностранных дел, Шольц — канцлер», — пояснил Гердт.

По его словам, это говорит о том, что планка порядочности для прохождения в высшие эшелоны власти упала ниже плинтуса. Депутат бундестага назвал это началом конца.

Отношения с Россией при Шольце

Сейчас в правящей верхушке Германии слышны идеи, что Россию и США нужно двигать в стороны разоружения, рассказал Энгельс. Также Шольц, по его словам, выступал за возвращение к принципам ОБСЕ и говорил, что в Европе не будет мира без мира с Россией.

«Я лично уверен, что в интересах Германии было бы смягчить отношения с Россией и вернуться на почву сотрудничества. Думаю, что „Северный поток“ будет и при новом канцлере пущен в эксплуатацию. <…> Должны последовать шаги деэскалации со всех сторон, включая Россию. Вижу шанс, что ситуация может немного разрядится», — пояснил Энгельс.

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «360» выразил надежду на прагматичный подход новой власти к отношениям с Россией.

«Отношения настолько тесные, особенно экономические, что, мне кажется, ничего принципиально меняться не должно, особенно учитывая, что сейчас завершается крайне выгодный для Германии проект „Северный поток — 2“. Вступил в полную мощность „Северный поток — 1“. Германия становится мощным энергетическим хабом в Европе, перераспределяя российский газ. Не думаю, что что-то принципиально изменится», — подчеркнул Мартынов.

Менее оптимистичной точки зрения придерживается Гердт. Он считает, что ситуация может усложниться. И если политики «не протрезвеют» или народ сам не проснется и не сметет их, появится серьезная проблема — для всех.