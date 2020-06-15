Забросил на плечо и вынес из толпы. Темнокожий житель Лондона спас белого мужчину от протестующих

В Сети набирает популярность фотография, на которой темнокожий мужчина спасает от протестующих раненого белого. Акция, во время которой сделали снимок, проходила в Лондоне в субботу, 13 июня. Молодого человека со снимка удалось найти. Он рассказал, зачем пришел на протест и как помог парню.

Темнокожего мужчину зовут Патрик Хатчинсон. Он тренер, специалист по боевым искусствам. В интервью CNN он рассказал, что это был первый протест Black Lives Matter, на который он пришел. Акция проходила в Лондоне, в том числе возле станции метро Waterloo. Там мужчина и увидел группу людей, избивающих белого.

Хатчинсон знал, что столкновения с правыми радикальными группировками — дело частое, особенно последнее время. Но он не был уверен, что лежащий на земле мужчина имеет к ним отношение. Более того, по словам Патрика, в тот момент ему даже в голову не пришло, что человек может быть противником протеста. Мужчина просто пытался вытащить его из разъяренной толпы.

«Это не черный против белого, это все против расистов. Его жизнь была под угрозой, поэтому я просто поднял его на плечи и направился вместе с ним в полицию. Это было страшно. Но ты не думаешь об этом, когда делаешь то, что должен», — процитировал Патрика The Sun.

Хатчинсон рассказал, что вместе с друзьями образовал вокруг лежащего белого кольцо. Мужчина уже был ранен. После этого темнокожий взял его на плечи и начал выносить человека из агрессивной толпы. Параллельно друзья Патрика защищали себя и пострадавшего. Последнего продолжали избивать, даже когда он был уже на руках Хатчинсона. Компания доставила раненого в полицейский участок. Узнать, кто это был и что делал в месте прохождения протестов, журналистам не удалось.

По словам темнокожего, которого в Сети успели окрестить героем, он сделал все, чтобы предотвратить катастрофу. Сам Патрик пришел на акцию, потому что сейчас, по его мнению, «вершится история». Он добавил, что хотел бы сломать расовые барьеры, чтобы люди поняли, что «мы все — одна раса».

Я хочу равенства для всех. Я отец, дедушка, и я хотел бы, чтобы мои маленькие дети, мои маленькие внуки, мои племянницы, мои племянники жили в мире лучше, чем тот, в котором жил я. Мир, в котором я живу, лучше того, в котором когда-то жили мои бабушка и дедушка, мои родители. Надеюсь, мы сможем продолжать это, пока у нас не будет полного равенства для всех Патрик Хатчинсон.

При этом в Сети не все высказались однозначно положительно по отношению к произошедшему. Кто-то опубликовал в Twitter пост со словами: «Огромное уважение этому джентельмену! Молодец, сэр!» Однако были и те, кто заметил: такой ситуации, когда кто-то находится в опасности, не должно было быть в принципе.

«Были ли те, кто намеревался убить этого человека, опознаны и арестованы?» — заявил пользователь John Wingate.

«Но я думал, что сторонники Black Lives Matter мирные», — добавил MrLiveEra.

«Активист BLM спасает белого человека от гибели от рук других активистов BLM», — иронично отметил Goatmasterfunk.

«Так значит, „все жизни имеют значение“?» — написал пользователь Paul Hancock, цитируя популярный слоган, возникший как ответ на движение Black Lives Matter.

Протестующие в Лондоне и во всем мире вышли на улицы после смертей темнокожих людей от рук правоохранителей. 25 мая в в Миннеаполисе при задержании убили Джорджа Флойда. Чуть позже, 12 июня, в Атланте сотрудник полиции застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса.