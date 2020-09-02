Десятки темнокожих экс-владельцев франшизы McDonald’s подали коллективный иск в федеральный суд США. Они обвиняют компанию в дискриминации и требуют компенсацию в несколько миллионов долларов каждому. За последние месяцы в Штатах активно распространяется движение Black Lives Matter, и в некоторых случаях требования граждан доходят до абсурда. Например, один темнокожий миллиардер требовал у властей США репараций за 200 лет рабства. Он оценил нанесенный ущерб в 14 триллионов долларов. Об этих и других инициативах темнокожих граждан на почве расовой дискриминации в США — в материале «360».

Иск к McDonald’s

В Окружной суд США в Иллинойсе во вторник был подан иск от 52 бывших владельцев франшизы McDonald’s, которым с 1988 по 2018 год принадлежали свыше 200 ресторанов быстрого питания, сообщает газета USA Today.

Экс-владельцы уже разорившихся ресторанов утверждают в иске, что компания McDonald’s из-за их расовой принадлежности настаивала на том, чтобы они открывали свои рестораны в «опасных и экономически депрессивных районах».

Из-за опасного расположения заведений владельцы вынуждены были увеличивать расходы на безопасность, при этом их доходы были ниже, чем у ресторанов, расположенных в более благополучных районах.

Это не все, на что жалуются истцы. Экс-владельцы также утверждают, что McDonald’s отказывала темнокожим предпринимателям в той финансовой поддержке, которую она предоставляла белым. Авторы иска требуют от компании компенсации нанесенного ущерба, который они оценили в 4-5 миллионов долларов на каждого.

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Этот иск далеко не единственный за последние несколько месяцев. Темнокожие жители Штатов все чаще стали требовать репараций и не только от крупных компаний, но и от властей страны. Например, американский город не только принес извинения за свою роль в рабстве и дискриминации, но и обязал сам себя на выплату репарации.

Извинения и выплаты

Городской совет города Ашвилл (Северная Каролина) принес извинения за роль города в рабстве и дискриминации. А семь местных представителей единогласно проголосовали за то, чтобы выплатить репарации темнокожим жителям.

Ашвилл (Северная Каролина) Источник фото: Flickr

Теперь, согласно принятой резолюции, власти Ашвилла должны инвестировать в районы, где еще есть проблемы дискриминации. В планах увеличить финансирование системы здравоохранения и образования, создавать новые рабочие места для чернокожих и строить как можно больше доступного жилья.

Отдельно отмечается, что перевод денег потомкам рабов непосредственно не предусмотрен.

Население Ашвилла — 90 тысяч человек, примечательно, что большая часть из них (около 80%) — белые.

14 триллионов долларов от правительства США

Сооснователь кабельного телеканала Black Entertainment Television 74-летний Роберт Джонсон требует от правительства США выплатить чернокожим компенсацию за двести лет рабства. По мнению медиамагната, на репарации американские власти должны выделить 14 триллионов долларов. Это компенсация за неоплаченный труд тысяч рабов.

Распределение такой огромной суммы будет означать признание белыми причиненного ущерба, считает Джонсон. По его словам, деньги пойдут на развитие бизнеса чернокожих и вернутся обратно в экономику в виде потребления.

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За последние месяцы в Штатах активно распространяется движение Black Lives Matter. Оно появилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Он скончался во время жесткого задержания белым полицейскими. Это спровоцировало волну массовых протестов, которые быстро переросли в погромы.