Активистка из США годами притворялась темнокожей и зарабатывала на этом. Она оказалась белой

Активистка и профессор афроамериканской истории в Университете Джорджа Вашингтона долгие годы притворялась темнокожей. На самом деле она была белой женщиной из Канзас-Сити. За время обмана она успела получить финансирование от Центра исследований культуры темнокожих и даже выступала на публичных слушаниях в Нью-Йорке, посвященных жестокости полиции.

Джессика Круг долгие годы врала всем, выдавая себя за темнокожую женщину. Шокирующее признание появилось на сайте Medium, которое написано якобы ей самой. В посте женщина заявляет, что вся ее карьера была основана на «ядовитой почве лжи».

Она пишет, что на самом деле является белой еврейкой, выросшей в пригороде Канзас-Сити. Однако Джессика отрицала свою настоящую жизнь, прикрываясь вымышленными личностями. Она постоянно причисляла себя к темнокожему сообществу. Сначала говорила, что относится к темнокожим Северной Африки, потом приписывала себе связь с темнокожим сообществом США и так далее.

Круг не называет конкретных причин своей лжи и не говорит, почему именно сейчас решила рассказать правду. В своем посте она ссылается на травмирующее детство и проблемы с психическим здоровьем. При этом женщина отмечает, что не верит, что они могут быть использованы для оправдания ее поведения.

«Проблемы с психическим здоровьем, вероятно, объясняют, почему я изначально приняла ложную идентичность, будучи молодой, и почему я продолжала и развивала ее так долго», — говорится в посте.

Активистка подчеркивает, что всю свою жизнь регулярно критиковала любого нетемнокожего человека, который занимался присвоением темнокожей культуры. А потому ее действиям нет оправдания.

Джессика успела написать книгу «Беглецы современности», посвященную работорговле и африканской культуре. Ее профинансировал Центр исследований культуры темнокожих имени Шомбурга.

В активистских кругах ее знали как Джессику Ла Бомбалеру. Ее можно было увидеть на публичных слушаниях в Нью-Йорке, посвященных жестокости полиции, в июне. Во время своей речи она атаковала белых людей, которые не дали возможности выступить темнокожим жителям Нью-Йорка.

Те, кто знали Круг, выразили свое расстройство и шок в социальных сетях.

«Я ошеломлен и все еще обрабатываю свои эмоции, но в основном я чувствую себя преданным, глупым и во многих смыслах одураченным», — сказал писатель Роберт Джонс-младший в уже удаленном твите.

Как пишет «Би-би-си», друг Джессики Круг сценарист Хари Зияд заявил, что она во всем призналась, «потому что ее разоблачили».

«Джесс Круг… — это та, кого я называл другом до сегодняшнего утра, когда она позвонила мне и призналась во всем, что здесь написано», — написал он в Twitter.

Яримар Бонилья, профессор антропологии и пуэрториканских исследований в Хантер-колледже, написала в Twitter, что ее «обманула г-жа Круг», но она всегда подозревала, что «с ней что-то не так». Она также заявила, что та часто вела себя непрофессионально.

Университет Джорджа Вашингтона, где она вела курсы по африканской и карибской истории, заявил, что в курсе поста и изучает ситуацию.