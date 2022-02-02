Излюбленная тема конспирологов. США обвинили в опытах над военными Грузии и Украины

В соцсетях и на форумах начали обсуждать документы, согласно которым США проводят биологические эксперименты над военными Грузии и Украины. Однако секретные бумаги, скорее, предоставляют широкое поле для интерпретаций, а не прямые доказательства.

В соцсетях и по конспирологическим форумам разошлась статья, согласно которой США ставят биологические эксперименты над военными Грузии и Украины в рамках своих проектов. Изначально статью опубликовали на сайте Dilуаnа.bg и сайте Аrms Wаtсh, принадлежащих болгарской журналистке Диляне Гаятанджиевой. Согласно документам, Пентагон проводил смертельно опасные эксперименты на четырех с половиной тысячах солдат на Украине и на тысяче в Грузии.

На сайтах утверждается, что Пентагон начал пятилетний проект под кодовым названием «GG-21: Антропозные и зоонозные инфекции среди военнослужащих в Грузии». У тысячи новобранцев якобы будут брать образцы крови во время медосмотра в грузинском военном госпитале в Гори. В их организме будут искать антитела к 14 патогенам. Если же кто-то из добровольцев умрет, то о его смерти необходимо сообщить в течение 48 часов. В доказательство в статье прикреплены сканы документов.

Источник фото: сайт http://dilyana.bg/

Небольшие образцы крови отправят в лабораторию Лугара, а аликвоты — в штаб-квартиру Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида (WRAIR). По версии авторов, над проектом GG-21 работают американские военные ученые, которым предоставили дипломатический иммунитет. В качестве доказательства автор предоставил фото автомобиля с американскими дипломатическими номерами у лаборатории.

Источник фото: сайт http://dilyana.bg/

Согласно статье, схожий проект с кодовым именем UP-8 был создан на Украине в 2017 году и несколько раз продлевался. Образцы крови забирали у здоровых солдат во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. Четыре тысячи этих образцов тестировали на антитела против хантавирусов, а остальные 400 — на Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. О смерти военных нужно было сообщать в течение 24 часов.

Что не так со статьей

Авторы приводят в качестве доказательств отсканированные, якобы слитые документы, в которых указаны название проекта, клинический протокол и имена участников. В них также прямым текстом утверждается, что при летальном исходе о смерти добровольца должны сообщить в течение одного или нескольких дней.

Однако в приведенных документах говорится о тестировании на антитела среди военных, но нигде не написано, что перед анализом крови добровольцев заражали смертельно опасными инфекциями. Таким образом, прямых доказательств наличия биологических экспериментов в бумагах нет.

В тексте в качестве подтверждения дипломатического иммунитета американских военных ученых в лаборатории Лугара представлена фотография с дипломатическими номерами. Однако снимок не представляет прямых доказательств, а, скорее, дает широкий простор для его интерпретации. На основании фото можно также предположить, что финансируемую США лабораторию мог попросту посетить американский дипломат.

О наличии американских биолабораторий в интервью ТАСС в 2020 году рассказал руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков. Тогда же бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в разговоре с РИА ФАН предположил, что эти лаборатории могут быть очагами будущих эпидемий.

Фейки о биологических экспериментах

Эксперименты над людьми — излюбленная тема сторонников теорий заговоров. Некоторые из них все же оказывались правдой, как это было в случае с операцией американских спецслужб «МК Ультра». Но большинство все же опровергали.

Согласно одной из последних таких теорий, в Лондонском метро в 2013 году над ничего не подозревающими пассажирами провели эксперимент: они вдыхали опасный химический газ. Выяснилось, что такие эксперименты в метро Лондона действительно проводились, но не на пассажирах. По данным Би-би-си, это нужно было для того, чтобы понять, как быстро ядовитый газ распространится по метрополитену, если его распылят террористы. При этом в эксперименте использовали неопасное вещество.

Частым героем теорий заговоров о биологических экспериментах становится основатель Microsoft Билл Гейтс. Конспирологи в 2014 году пришли к выводу, что якобы Гейтс спонсировал лабораторию американского биологического оружия в республике Сьерра-Леоне, где и зародился вирус Эболы. Но никакой связи между миллиардером и вирусом доказать не удалось. Фонд бывших супругов Гейтс только жертвовал Западной Африке деньги на борьбу с инфекций, написал РБК.

Коронавирус тоже стал жертвой конспирологов. По Сети распространялось множество фейков как про его искусственное происхождение, так и про новое поколение сетей 5G. Авторы фейков утверждают, что между установкой в Ухане сотовых вышек и появлением коронавируса есть прямая связь. Но больше всех досталось вакцинации: конспирологи связывали с ней и чипирование, и заговор фармкомпаний, и биологический эксперимент над людьми.

Конспирология не обошла стороной ВИЧ и СПИД. В 1985 году, согласно статье в «Литературной газете», «чума XX века» — это следствие биологических экспериментов американских спецслужб. Якобы они создавали новый тип вируса под названием AIDS и заразили им часть донорской крови, которая в ходе испытаний переливалась ничего не подозревающим пациентам.

Несмотря на то, что фейк распространился по советским СМИ, ученые и вирусологи из СССР не поддерживали лабораторную версию происхождения ВИЧ. Они утверждали, что вирус, вероятно, достаточно давно зародился в Центральной Африке и является родственником похожего вируса у обезьян, написал «Коммерсант».