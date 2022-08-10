Тело порноактрисы Гришман нашли в Петербурге. Причина ее смерти оказалась удивительной

В Петербурге нашли мертвой порноактрису Анастасию Гришман. До этого девушка не выходила на связь неделю. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, убил звезду Сети ее парень. Якобы у нее была тяжелая жизнь и она сама просила молодого человека это сделать. Правда, официальных подтверждений этому пока нет. Известно, что Гришман снималась в порно, занималась татуировками и вела довольно успешный блог, где демонстрировала дорогие авто.

Порноактрису и TikTok-блогера Гришман нашли мертвой

Порноактрису и TikTok-блогера Анастасию Гришман (Хмаловскую) нашли мертвой в Петербурге. Об этом сообщили Telegram-каналы «112» и «Mash на Мойке». По данным первого, подруга звезды обратилась в полицию с заявлением о пропаже 26-летней Хмаловской, известной в интернете под ником grshmn. Девушка не выходила на связь с 2 августа.

В тот же день правоохранители нашли тело порноактрисы. Оно находилось в ванной квартиры дома на Южном шоссе. «Mash на Мойке» уточнил, что на трупе обнаружили шесть ножевых ранений. По информации СМИ, тело девушки пролежало в квартире более недели.

Гришман мог убить ее сожитель

Подозреваемого в убийстве уже задержали, сообщило ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — пояснили в Следственном отделе по Фрунзенскому району.

По данным РИА «Новости», речь идет о сожителе Гришман, который также является порноактером. Rеаdоvkа называет его имя — Дмитрий Чернышов. Он якобы уже признался в убийстве. В одном из его аккаунтов в социальных сетях на короткое время появилась Stories, где от имени его подруги сообщается: он убил Гришман, «потому что Настя так хотела, а он согласился». Но официальных подтверждений этих данных агентство пока не получило.

«У нее была трудная и ужасная жизнь, она сама не могла ее закончить. Многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал. Дима на самом деле хороший человек, но это решение их обоих, верьте или нет», — говорилось в публикациях.

По данным StarHit, молодой человек зарезал жертву в спальне, а уже потом перетащил ее тело в ванную. Издание отметило, что парень уже был судим ранее — по статьям о краже и уклонении от прохождения военной службы. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Гришман всегда выбирала не тех

Издание «КП-Петербург» поговорило с друзьями убитой о ней и ее молодом человеке. Парень, по мнению знакомых, хорошо подходил под любимый Гришман типаж.

«Она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых ублюдков (наркоманов — прим. ред.). Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня это при знакомстве с ней это сильно удивило», — рассказал один из друзей девушки.

Источник фото: Соцсети

Фигура парня Гришман стала всем известной, так как блогер сама представила свою половинку в соцсетях. Правда, чем зарабатывал молодой человек, до сих пор неизвестно. Сама же актриса, помимо порно, занималась еще и татуировками. В последнее время она активно набирала клиентов, вела записи. И, похоже, этого хватало, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. В Сети Гришман демонстрировала дорогие авто, одну из которых она должна была вскоре разыграть среди подписчиков.