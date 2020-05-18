Попасть к врачу и остаться дома. Как телемедицина помогает жителям Подмосковья в пандемию

Если телемедицина в России кому-то кажется далекой перспективой, то это уже давно не так. Особенно часто к ней стали прибегать во время пандемии. Московская область не стала исключением. «360» узнал у подмосковных врачей, как эта технология повлияла на их работу.

Некоторые клиники знакомы с телемедициной давно, другие — только начали практиковать такие приемы. Сейчас консультации в режиме онлайн оказывают проходящим лечение на дому пациентам с COVID-19, маленьким детям, пенсионерам старше 65 лет, беременным, людям с хроническими заболеваниями и онкобольным.

Химки

Главный врач ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Владислав Мирзонов рассказал, что телемедицинские консультации там появились один-два года назад. По его словам, новые технологии позволяют быстро оказывать помощь пациенту и в целом экономить время. Особенно преуспели в этом молодые специалисты, которые теперь могут получать информацию о здоровье больного намного быстрее.

Среди минусов Мирзонов назвал то, что онлайн-прием не дает возможности врачу осмотреть пациента. Ведь зачастую больного надо потрогать, «нажать на определенную точку, чтобы понять остроту боли». Но все же в перспективе больница не собирается отказываться от телемедицины.

Талдом

По словам главврача Талдомской центральной районной больницы Игоря Давронова, телемедицинские консультации появились там в ноябре 2019 года. Зимой 2020 года приемы таким образом уже вели врачи общей практики, педиатры, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог. Всего 24 медика должны были так работать. Однако по факту их все-таки меньше. Некоторые специалисты сейчас борются с коронавирусом.

Давронов считает, что особенно телемедицина удобна в разгар эпидемии, ведь человеку не надо идти в больницу. Соответственно, риск заразиться снижается как у него, так и у врача. Медикам онлайн-приемы нравятся.

Врач чувствует себя спокойно, и пациент общается с ним в хорошем настроении, спокойно, без агрессии, которая могла бы быть, если пациент, например, долго добирался до больницы. Пожилые пациенты также с удовольствием участвуют в таких телеконсультациях Игорь Давронов.

Однако такой способ коммуникации порой отнимает у врача много времени, ведь часто люди обращаются по незначительным вопросам. Например, спрашивают, можно ли пить алкоголь после приема какого-то лекарства.

При этом главный врач заметил, что в Талдомском городском округе телемедконсультации очень востребованы. Ведь это сельскохозяйственный район, многие держат свое хозяйство. То есть зачастую у людей нет времени, чтобы поехать к врачу. В итоге «отложенный визит» может привести к запущенным проблемам со здоровьем.

Одинцово

Одинцовская областная больница с помощью телемедицины сейчас консультирует пациентов с COVID-19, которые уже выписались из стационаров или все время лечатся дома. Также это услуга доступна беременным, пенсионерам старше 65, маленьким детям, онкобольным и людям с хроническими заболеваниями.

Источник фото: РИА «Новости»

Главный врач Андрей Фадеев считает важным достижением новых технологий возможность следить за «хрониками» даже в отсутствии плановых приемов. Медики могут корректировать схему лечения пациентов не выходя из своего кабинета. Он отметил, что, несмотря на все плюсы, врач во время такого сеанса не имеет права ставить человеку диагноз. Хотя телеконсультации не заменят стандартных приемов, они продолжатся и после пандемии.

Раменское, Мытищи и Люберцы

Телемедицина появилась в Раменской ЦРБ в конце апреля. Среди плюсов главный врач Игорь Халястов назвал экономию времени, возможность быстро оказывать помощь. Среди минусов — «плохая техническая оснащенность пациентов».

В ​Мытищинской городской клинической больнице телеконсультации ввели, когда за неотложной помощью стали обращаться больше тысячи раз в сутки. По словам главврача Андрея Третьякова, онлайн-приемы помогли снизить нагрузку на выездные бригады. Сейчас ежедневно за скорой помощью обращаются 500–600 раз. Третьяков считает, что от данной услуги можно будет отказаться в ближайшие 10 дней.

Источник фото: РИА «Новости»

Телемедицину освоили и пять врачей из Люберецкого кожно-венерологического диспансера. Главный врач Юлия Матушевская заявила, что такой прием пациентов очень подходит этому медицинскому учреждению. Ведь для специалистов этой направленности главное — видеть проблему.

Ликино-Дулево

В Ликинской городской больнице телемедицинские консультации появились перед майскими праздниками. Главный врач Татьяна Глазко отметила, что таким образом работала только детский педиатр. Она консультировала родителей из Московской области, которые записывались на прием через сайт госуслуг. Ежедневно она принимала по 8–20 человек. Однако сейчас медик заразилась коронавирусом. Теперь больница решает, кто будет работать вместо нее.

Глазко заметила, что такой вид консультаций нравился мамам и папам. Однако, конечно, интернет-прием никогда не заменит живое общение с ребенком.

Нужность и востребованность таких консультаций покажет время. Возможно, родителям будет лучше отвести ребенка на прием к участковому врачу, чем получать консультации от разных детских врачей из Московской области Татьяна Глазко.

Перинатальные центры

Телемедицину внедрили сразу в три подмосковных перинательных центра, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства. В последнем услуга появилась 30 марта. Но есть два фактора, которые мешают успешно использовать этот метод консультации. Это нехватка компьютеров (в центре их пока два), а также отсутствие современных гаджетов у некоторых пациентов.

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Щелковский перинатальный центр начал онлайн-приемы еще в ноябре 2019 года. Сейчас его специалисты консультируют таким образом восемь родильных домов «Щелковского сектора», а также жителей Королева, Мытищ, Дмитрова, Солнечногорска, Дубны, Клина.

В Московском областном перинатальном центре телеконсультации оказывают два врача. Теперь там можно быстро поставить на учет беременных, регулярно их консультировать в режиме онлайн.

Главный врач этого перинатального центра Ольга Серова отметила, что в ближайшее время телемедицина должна появиться во всех женских консультациях Московской области. Эта услуга сохранится и после эпидемии.

По словам главврача ​перинатального центра Наро-Фоминска Людмилы Кещьян, онлайн-прием там ведет только один врач — Наталья Рубцова. Ежедневно она консультирует 10–14 человек. Каждому в среднем доктор уделяет по 30 минут.

Чтобы записаться на онлайн-прием к врачу, нужно зайти на сайт onlinedoc.ru, перейти в личный кабинет на портале госуслуг и выбрать в списке учреждений нужную больницу.