Лужков и Доренко определили карьеры друг друга. Вражда затянулась на 20 лет, но осталась без точки

После смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стало известно, что его давний антагонист журналист Сергей Доренко планировал для них совместный проект. Что известно об этом проекте и какой была история противостояния Лужкова и Доренко — в материале «360»

Встретиться заклятые враги должны были на площадке телеканала RTVi. «Формат проекта не был до конца определен, это могло быть интервью в студии или заочное интервью. В любом случае, насколько Сергею было известно, Лужков согласился на участие в проекте. Это должно было стать важным событием», — сообщила Юлия Доренко Telegram-каналу «Расстрига».

Об этом проекте после смерти Доренко в начале мая 2019 года писали знакомые с ситуацией источники, но Лужков опровергал все эти сообщения.

Действительно, неизвестно, во что могла вылиться эта встреча. Результат мог быть непредсказуем, ибо Лужков, очевидно, не забыл охоту, которую Доренко открыл на него и председателя правительства России Евгения Примакова в конце 90-х годов ХХ века.

Во всяком случае, экс-мэр еле сдержался, чтобы не сказать лишнего, когда у него поинтересовались мнением о телеведущем после его гибели.

«Я ничего хорошо об этом журналисте сказать не могу. Я вообще не понимаю, как журналистика могла держать такого человека. Но я не могу себе сейчас позволить высказывания по поводу Доренко. Если бы была возможность и мое желание с ним увидеться, и прямо, в живую переговорить, я был бы менее сдержанным в своих оценках», — говорил Лужков.

Он также назвал Доренко «гением зла», а его несомненный талант журналиста «пропитанным злобой».

Сам главред радиостанции в 2018 году сообщал, что виделся со своим заклятым оппонентом в 2018 году и даже пожал ему руку. Доренко признался, что ему после этого стало хорошо на душе, так как Лужков человек «порывистый и спонтанный», раз пожал руку, значит, простил.

Под прицелом «телекиллера»

Сейчас, по прошествии многих лет, Юрия Лужкова москвичи вспоминают как человека в кепке, при котором был воздвигнут бронзовый идол, заставляющий до сих пор досадливо морщиться, и любителя несколько раз в год поменять тротуарную плитку. Особенно памятливые рассказывают, каким пышным цветом при нем распустились всевозможные ларьки и киоски.

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Некоторые до сих пор помнят его смешные и хлесткие высказывания, искренне считая Лужкова лучшим мэром Москвы в новейшей истории.

Но амбиции главы столицы распространялись на самом деле гораздо дальше. В 1999 году он заявил, что намерен баллотироваться в президенты страны, и тут-то все и началось. Сергей Доренко, работавший тогда на телеканале ОРТ (ныне Первый канал), в своей «Авторской программе» резко критиковал блок Лужков-Примаков. Тогда вопрос стоял довольно остро — экс-мэр мог составить конкуренцию преемнику президента Бориса Ельцина Владимиру Путину.

Доренко подготовил серию разоблачительных выпусков, которые свели к нулю усилия Лужкова и Примакова. Они не стали даже пытаться выставить свои кандидатуры на выборах 2000 года. Журналист заслужил прозвище «телекиллера» и вечную вражду своих оппонентов.

И было от чего. В 1998 году Лужков считался одним из фаворитов, и даже объявил о своем намерении баллотироваться не где-нибудь, а в Лондоне. Однако Доренко сумел связать его имя с убийством американского управляющего московской гостиницы «Рэдиссон-Славянская» Пола Тэйтума. Лужков не имел с ним никаких точек соприкосновения, но журналист обвинил его в том, что именно он отвечает за безопасность в городе, а, значит, априори виновен. Журналист ястребиным оком следил за бизнесом жены мэра Елены Батуриной, и немедленно обвинил ее в недостатках городского хозяйства. Он сам задает себе ставший мемом вопрос — «казалось бы, причем здесь Лужков?» — и тут же на него отвечает.

Доренко не упускает возможности помянуть возрастные болезни Евгения Примакова, объявляя «почти инвалидом», а также его коммерческие интересы в авиакомпании «Трансаэро», которые называет недопустимыми.

На защиту Лужкова встает другой канал, НТВ. Но он заметно проигрывает Доренко. Тем более, что программа «Итоги» с Евгением Киселевым идет в то же время, что и его авторская программа. Мэр Москвы и Евгений Примаков подали на Сергея Доренко в суд. И он встал на их сторону. Но дело было сделано, в массовом сознании оба политика уже имели откровенно негативную окраску. Они отказались от участия в выборах.

Доренко и Лужков ушли из жизни в один год. Вряд ли экс-мэр Москвы забыл о человеке, который не дал ему исполнить мечту всей жизни. А Доренко, наверняка, продолжал интересоваться, как обстоят дела у чиновника, которого он сделал краеугольным камнем своей карьеры.