Telegram забанят в США? Внимание сторонников Трампа может навредить мессенджеру Дурова

Сторонники Дональда Трампа начали массово скачивать Telegram после блокировки социальной сети Parler. Приложение установили около 545 тысяч раз на прошлой неделе. По мнению эксперта, такой наплыв пользователей временный, а мессенджер может стать рассадником для радикалов. И это поставит Telegram под угрозу удаления.

По сообщению The Telegraph, более полумиллиона человек в США загрузили Telegram с 6 по 10 января. Это почти в три раза больше, чем за тот же период неделей ранее. Всплеск интереса к приложению произошел после того, как аккаунты Дональда Трампа заблокировали в Facebook и Twitter, а также отключили социальную сеть Parler, которой пользовались его сторонники. В поисках нового пристанища американцы пришли в Telegram.

Среди тех, кто пользуется приложением Дурова, оказались Дональд Трамп — младший и адвокат Сидни Пауэлл. Возможно, в ближайшем будущем и другие высокопоставленные сторонники Трампа присоединятся к Telegram.

Еще одна причина повышенного спроса на Telegram — это обновленная политика конфиденциальности у его конкурента — приложения WhatsApp. C 2016 года мессенджер делился определенными данными с Facebook, но раньше пользователи могли отказываться от этого. С 8 февраля люди будут обязаны ими делиться или не смогут пользоваться WhatsApp. Это привело к тому, что с 5 по 10 января Telegram скачали 5,6 миллиона раз во всем мире.

Специалист по кибербезопасности Сохраб Гайрат отметил в разговоре с «360», что наплыв в Telegram вряд ли будет продолжаться в таких объемах в долгосрочной перспективе. Это качественный продукт, но он все еще не может заменить американцам Twitter или Facebook. К тому же в США он по-прежнему несильно развит и популярен. Его скачала группа сторонников Трампа, но на этом, скорее всего, все и закончится.

Проблемы с модерацией

Профессор информационных исследований в Университете Мэриленда Джен Голдбек в разговоре с Telegraph заявила, что мессенджер может стать долгосрочным пристанищем для сторонников Трампа. По ее словам, если бы его использовали только ультраправые, то приложение могли бы удалить из App Store или Google Play. Однако это обычное приложение, ему ничего не грозит.

По мнению Сохраба Гайрата, Telegram довольно легко удалить из магазинов в США — на это есть много легальных причин.

Как работает мессенджер? В нем есть не только индивидуальные, но и групповые чаты. Можно также создавать каналы, на которые будут подписываться люди. А к общедоступным групповым чатам могут присоединиться до 200 тысяч человек. И главная их проблема — слабая модерация.

Многие каналы с целью монетизации своего контента рекламируют казино, ставки и другие сомнительные вещи. В приложении существуют и каналы с экстремистской риторикой.

«Дуров не уделяет время модерации, потому что изначально мессенджер позиционировался как место полной свободы слова», — считает Сохраб.

Сам Дуров не единожды рассказывал о том, как приложение борется с террористами и экстремистами. Например, в 2019 году Telegram вместе с Европолом добился большого успеха в борьбе с пропагандой терроризма в интернете. Компания приложила большие усилия, чтобы вычислить злоумышленников. В июне 2020-го он вновь заявил, что команда мессенджера ежемесячно пресекает десятки тысяч попыток распространить сообщения с насильственными или террористическими призывами.

Однако в Telegram по-прежнему существует канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, у которого более 80 тысяч подписчиков. Движение прославилось призывами не создавать семью и травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами.

Избавиться от конкурента

Если США захотят заблокировать Telegram, то у них будет достаточно оснований на это. App Store и Google Plау по тем же причинам могут удалить приложение из своих магазинов. Заодно избавятся от конкурента на рынке.

Похожая проблема уже была у Дурова с «ВКонтакте». Раньше социальная сеть тоже никак не модерировалась, пока не перешла во владение Mail Group, которые в течение года внедрили инструменты проверки. И ее даже хотели запретить в странах ЕС и США за распространение пиратского контента.

«Telegram уже является источником очень большого пиратского контента. Там есть каналы, где можно скачать фильмы. Боты, которые находят бесплатные книги. Закрытые паблики, где продают криптовалюты, легкие наркотические вещества и многое другое», — напомнил эксперт.

Гайрат убежден: удаление Telegram из Google Plау и App Store Дурову крайне невыгодно. Следовательно, если возникнет такая угроза, есть шанс, что модерация мессенджера станет еще строже. Тогда там перестанет появляться пиратский контент и каналы с экстремистскими посылами будут удалять быстрее.