Telegram может заблокировать авторов крупных каналов без объяснений. Разбираем причины на примере «360»

Аккаунты администраторов Telegram-канала «360» заблокировали на половину дня по непонятным причинам. Почему это произошло, кажется, не знают и в мессенджере — доступ восстановили без объяснений. Эксперты считают, что разгадка кроется в технических ошибках, за которыми Telegram не удается уследить. И ошибки эти могут повториться.

Бан администраторов

Первого редактора заблокировали около 17:00 27 июля, это произошло через две минуты после того, как он опубликовал пост. Буквально сразу же за публикацию постов на канале «360» пострадал другой редактор. Вот только он ничего не выкладывал примерно два часа к моменту, когда оказался под баном. В течение нескольких часов статус «Удаленный аккаунт» получили пять админов, причем они лишились доступа не только к рабочей, но и к личной переписке.

Единственное, что объединяло эти аккаунты, — все они были администраторами канала @tv360ru. При этом некоторые не публиковали ничего почти сутки. Предупреждений от Telegram никто не получал.

Попытки восстановления

Чтобы продолжить работать, некоторым редакторами пришлось купить новую SIM-карту. Тут-то и выяснилось, что в мессенджере заблокированы не просто аккаунты, но и смартфоны конкретных пользователей, — им не удалось войти даже при наличии новой SIM-карты.

В службе поддержки Telegram посоветовали написать боту, чтобы узнать причину блокировки. Он ответил.

Источник фото: телеканал «360»

Поскольку ситуация не прояснилась, «360» обратился к мессенджеру через электронную почту. Спустя восемь часов все аккаунты разблокировали. Извинились и попросили при возникновении подобных случаев обращаться в службу поддержки. Конкретных причин блокировок вновь объявлено не было.

Причины блокировок

Сейчас посты в Telegram-канале можно вновь без проблем публиковать, но нам хотелось бы понять, что именно стоит за блокировками, чтобы подобного не повторялось. Поскольку в самом мессенджере «360» ничего не объяснили, мы опросили экспертов.

«Судя по описанию блокировки, раз аккаунты именно удалялись, а не блокировались, это больше всего похоже на ошибку при распознавании серийных аккаунтов. Обычных пользователей Telegram, насколько мне известно, не удаляет, а только блокирует», — сказал бывший директор особых направлений мессенджера Антон Розенберг.

Он предположил, что администраторы выходили с одного IP-адреса, или имели похожие номера телефонов, или что-то еще в этом роде. Вот только SMM-редакция работает удаленно, каждый выходит в интернет через домашнюю интернет-сеть.

Поскольку речь о крупном российском новостном канале, не думаю, что тут были какие-то реальные нарушения, за которые Telegram мог применить подобные меры. Мое мнение — это была техническая ошибка, но точно могут ответить только представители Telegram Антон Розенберг.

Интернет-эксперт Антон Меркуров отметил, что Telegram очень быстро растет и развивается, так что растет и число ошибок.

«За большинством историй блокировок я бы не стал искать злой умысел. Чаще всего это технологическая ошибка, связанная с какими-либо изменениями, которые вносятся в программу. Они постоянно что-то обновляют, и, к сожалению, часто подобные решения приводят к тому, что возникают ошибки, кого-то блокируют и банят», — отметил Меркуров.

Но проблема в том, что в ответе бота было упоминание жалобы пользователя. Меркуров не исключил, что «кто-то на кого-то нажаловался», но посчитал вероятность такого варианта событий минимальной.

Сложность еще и в том, что никто не получал предупреждений, а значит, блокировка админов может повториться, причем не только у «360», но и у тех, кто публикует посты в другие каналы. Эксперты говорят, что такое действительно происходит постоянно. Причем, по словам Розенберга, первый раз аккаунты блокируют на сутки, потом — на неделю или месяц.

Зато теперь мы знаем, что Теlеgrаm может без особых проблем отключать пользователей и их телефоны за публикации в конкретных каналах. Бороться с этим можно только обращениями к службе поддержки.

Теперь предупреждены и вы.