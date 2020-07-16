Телефонное преследование. Назойливые обзвоны банков и магазинов стали новой реальностью

Они звонят вам утром, днем и вечером. Вежливо спрашивают, удобно ли говорить, но даже если неудобно, все равно попробуют продолжить беседу. Если вы запишите их как «не брать», они все равно дозвонятся — просто с другого номера. Они предлагают кредит, бесплатные спа-процедуры, акции и скидки — все очень выгодное. Иногда кажется, что единственный способ избежать назойливых обзвонов, этого телефонного спама — просто перестать пользоваться телефоном. И с этим ничего нельзя сделать.

Как номера телефонов попадают в базы

Увы, ключ к своему смартфону мы даем сами. По словам эксперта по информационной и компьютерной безопасности Сергея Вакулина, люди зачастую добровольно предоставляют свои данные.

«Это в основном по вине самих пользователей. Например, вы покупаете какой-либо товар и указываете номер телефона. Он попадает в базу компании и будет там храниться. Компании продают или сливают эти базы другим компаниям с такой же деятельностью», — отметил эксперт.

Хакер Александр Варской отметил, что в XXI веке странно задавать вопрос «откуда у вас мой номер»: личные данные — один из самых распространенных товаров.

Банковские базы — на втором месте по распространению после каких-нибудь валютных рынков. То есть люди, которые засветились на всяких Forex-рынках, им вообще спамят безостановочно Александр Варской.

Как избавиться от постоянных звонков?

Варской заявил, что с этим стоит смириться. По его словам, сейчас уже не только силовые структуры или большие корпорации располагают всем объемом инструментария и массивов данных для звонков, но и частные лица.

«Это неизбежность, которая будет только нарастать. Это все будет потом как-то выравниваться. Когда появился только проводной телефон, много людей тоже хулиганили, а потом выработалась определенная этика. Тут будет то же самое. Данные неизбежно утекают», — рассудил Варской.

Вакулин посоветовал по возможности не раскрывать свой номер на сайтах, в которых вы не уверены.

«Можно пользоваться черным списком. Операторы предлагают за определенную сумму в день такую услугу. На усовершенствованных телефонах эта функция тоже есть и бесплатная», — пояснил он.

Как убрать свой номер из базы?

По словам Вакулина, скорее всего, не удастся привлечь назойливые компании к какой-либо ответственности.

«Законодательно или административно их привлекать не к чему. Такого в практике не было», — подчеркнул программист.

Он рассказал, что стереть свой номер из базы никак нельзя.

Все что попадает в интернет — остается в интернете. Если уж конкретно звонят, просто купите новую сим-карту Сергей Вакулин.

Варской подчеркнул, что, как правило, обзвон — это сезонная вещь, у баз не очень долгая жизнь. «Они потом лежат где-нибудь на помойке интернета, и ими уже никто не пользуется», — подытожил он.

Как вычислить мошенника?

В основном мошенники пользуются социальной инженерией. «Это считается взлом человека, начинается манипуляции различного рода. С их помощью мошенники получают пароли, доступ к ресурсам», — пояснил Вакулин.

Специалист отметил, что всегда нужно проверять номер телефона, с которого поступает звонок, никогда не сообщать код из сообщения и другую информацию.

«Он (сотрудник банка — прим. ред.) не может запрашивать информацию, номер карты CVV-код и срок действия карты. Максимум, что может запросить настоящий сотрудник, — это четыре последних цифры карты», — напомнил программист.

Варской добавил, что сейчас уже много специальных приложений для телефона. Они способны выявлять номера мошенников и предупреждать пользователя.

Но самое главное — будьте внимательны и слушайте, что говорят на другом конце провода. Мошенник обязательно себя выдаст: ошибется в вашем имени, сообщит информацию, которую банк или магазин знать не могут, либо попросит о чем-то, о чем сотрудники этих учреждений не должны просить. Лучшее правило: сомневаешься — заканчивай разговор.