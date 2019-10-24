«Текст» на экране: чем удивила первая экранизация Дмитрия Глуховского

Киноленту с кратким названием «Текст» ждали. Кому-то интересно взглянуть на первую экранизацию автора романов «Метро 2033» и «Метро 2034», кого-то волнует актерская игра Александра Петрова и других звезд, кто-то верит, что молодому режиссеру Климу Шипенко удалось снять по-настоящему культовый фильм. Колумнист «360» рассказывает об экранизации Дмитрия Глуховского с Александром Петровым и Иваном Янковским в главных ролях. Премьера фильма состоялась 24 октября.

Источник фото: Youtube

Московский нуар

Одним из столпов Голливуда вот уже почти 80 лет остается нуар — криминальные драмы, где чем мрачнее сюжет, тем лучше. Крутые детективы с разбитыми кулаками, роковые блондинки, продажные копы и депрессивный урбанистический пейзаж — вот ключевые компоненты идеального нуар-коктейля.

В России нуар перевели на русский — и получилась «чернуха» — зачастую безвкусные и невыносимо пошлые драмы о тяжелой жизни и околобандитские хиты 90-х. Были и локальные успехи: «Бригада», «Бумер», «Жмурки». Но каждый из этих проектов по-своему выходил за пределы так и не сложившегося жанра.

В «Тексте» есть все необходимые компоненты нуара. Правда, главный герой не то чтобы крут, да и блондинка, хоть и роковая, но по неведению, зато продажный коп на месте, атмосфера современной Москвы в меру мрачная, а месседж актуальный.

Молодому студенту Илье Горюнову (Петров) хочется не учиться, а жить на полную катушку. Вместе со своей девушкой, он отправляется в модный столичный клуб «Рай», чтобы вскоре попасть в ад. В самый разгар веселья в клубе внезапно начинается облава наркополицейских.

Илья заступается за подругу и нарывается на молодого офицера Петра (Иван Янковский), который без лишних сантиментов «находит» у Ильи наркотики. Из-за подброшенного «веса» несчастный студент отправляется в колонию на долгих семь лет. Далее по безжалостным законам жанра приходит время мести.

Илья возвращается из ада в никуда: друзья вечно заняты, девушка бросила, мать умерла, на будущем поставлен жирный крест. Илья берет нож и ищет Петра, чтобы «поговорить», но разговор заканчивается именно так, как вы ожидаете. На руках Раскольникова 2.0 оказываются мертвое тело и смартфон.

Смартфон Петра становится для Ильи воротами в новую жизнь — вернее, эрзац жизни, в котором родители Петра, его девушка Нина (Кристина Асмус) и деловые партнеры от бандитов до сотрудников спецслужб становятся участниками затеянной им игры. Чужие фотографии, видео и переписка позволяют вжиться в образ своего врага и даже на какое-то время принимать за него самые важные решения в жизни.

Все это можно узнать, прочитав первые несколько глав «Текста» или посмотрев трейлер фильма. Дальше обойдемся без спойлеров.

В главной роли — смартфон

Тем, кто ждет от фильма остросоциального посыла, стоит перечитать «Текст». Нет сомнений, что у многих зрителей сначала появятся ассоциации с делом журналиста Ивана Голунова. Но как бы нам ни пытались «продать» этот фильм как актуальную драму, он больше про саспенс, чем про высказывания на злобу дня.

Да, в деталях сюжета можно разглядеть и критику правоприменения 228-й статьи УК РФ, и предостережение о мрачной стороне новых технологий — вроде бы сближающих людей, а на самом деле встающих между ними непреодолимым барьером. Но в первую очередь это триллер о человеке, перед которым постоянно встает выбор: либо предать свое внутреннее «я», либо поступить по совести. Раз за разом он вместо мести и чувства самосохранения выбирает любовь — даже не свою, а чужую.

«Такой концепции не было во всем мировом кинематографе! Идея лежала на поверхности: все мы ходим с телефонами. Но углубиться в то, что, по сути, телефон — это ты сейчас, и что если тебя уже не будет, а телефон окажется в чужих руках, то ты продолжишь жить, — это же сумасшедшая вещь», — с восторгом говорил Петров и предрекал своему новому проекту участь культового.

Источник фото: Youtube

Это, конечно, актерская экзальтация (ее Петров мастерски применяет и в своей роли), далекая от реальности. Дело ведь не в смартфоне, а в самой идее, что один человек может похитить личность другого. А это еще библейский сюжет с Иаковом, который получил от отца право первородства, переодевшись старшим братом Исавом.

Хакеры полностью стирают цифровую личность героини Сандры Буллок и заменяют другой в фильме «Сеть» 1995 года, а из более современных примеров стоит вспомнить «Поиск», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Там фальшивая виртуальная личность одного из героев связана с главным сюжетным поворотом.

Правда, в «Тексте» эта идея поднята на новый уровень. Настолько, что порой кажется, что именно смартфон является главным героем картины. Он постоянно мелькает в кадре, найденные в нем файлы толкают сюжет дальше, а SMS и сообщения из мессенджеров нам зачитывают так часто, что иногда кажется — было бы проще все два с половиной часа показывать на экране текст без озвучки.

От полного доминирования смартфона спасает игра Петрова. Его порой с иронией называют главным актером страны, который не вылезает с экранов. В некоторых фильмах он переигрывает, но в «Тексте» выглядит предельно естественно. Роль Ильи ему подходит так же, как Илье подошла роль покойного Петра. Бенефис Петрова прерывают флешбэки из прошлого, связанные с Петром и его девушкой. В них есть даже предельно откровенная постельная сцена. Тут претензий нет: Асмус и Янковский в образе любящей пары выглядят вполне органично.

Главная проблема фильма — близость к бумажному «Тексту». Если режиссер сделал акцент на людях, не читавших книгу, и западном зрителе, то это понятно. Но лично мне этот местами дословный перенос текста на экран мешал наслаждаться просмотром и ожиданием развязки.

Впрочем, секрет успешной экранизации вовсе не в точном или вольном следовании оригиналу, а в умении превратить литературную магию в магию кино. Пусть «Текст» получился неровным и небезупречным, но и полным провалом, достойным разбора на канале BadComedian, его тоже не назовешь.

У Шипенко вышло напряженное и жесткое коммерческое кино — крепкий середнячок, который вряд ли станет главным претендентом на «Оскар». Он должен понравиться не только фанатам Петрова и Глуховского, но и самому широкому кругу зрителей.

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