Топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes: Apple — 241,2 миллиарда долларов (+17%), Google — 207,5 миллиарда долларов (+24%), Microsoft — 162,9 миллиарда долларов (+30%), Amazon — 135,4 миллиарда долларов (+40%), Facebook — 70,3 миллиарда долларов (-21%), Coca-Cola — 64,4 миллиарда долларов (+9%), Disney — 61,3 миллиарда долларов (+18%), Samsung — 50,4 миллиарда долларов (-5%), Louis Vuitton — 47,2 миллиарда долларов (+20%), McDonald’s — 46,1 миллиарда долларов (+5%).

Лидируют технологичные компании, которые занимают первые пять позиций рейтинга. Причем все они очень прибавили в росте со времен предыдущего списка, кроме Facebook. Этот бренд оказался в отстающих: социальная сеть за год сильно подешевела.

«Apple в этом году действительно сильно поднялась, в основном благодаря освоению нового направления — Apple TV Plus. Microsoft — благодаря сервисам по технологии облачного хранения Office и так далее. Facebook же действительно потерял позиции, но стоит упомянуть, что у этой социальной сети есть козырь, который непременно выведет его в топ-2 в ближайшее время», — объяснил «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его словам, Facebook, скорей всего, начнет конкурировать с Amazon. Детище Марка Цукерберга в этом году запустило сервис по продаже через WhatsApp. В Бразилии эта схема уже активно работает. «Я считаю, это очень пресное, но перспективное направление для Facebook», — добавил Гайрат.

Специалист по информационной безопасности напомнил, что Facebook уже несколько лет стремительно поднимался, в основном за счет покупки новых активно развивающихся компаний, как Instagram или WhatsApp.

Гайрат подчеркнул, что после подъема компании обычно ждет спад. Не станет исключением и лидер рейтинга Forbes — Apple. Руководство организации прекрасно это понимает, считает специалист по информационной безопасности.

После достижения пика всегда ждет небольшое падение. Apple не впервые в таком положении. Этой компании свойственно всегда развивать новые направления, кроме того, в сентябре у нее выйдут новые телефоны. Я уверен, что в организации учли все недостатки и преимущества конкурентов, что может положительно отразиться на объеме продаж новых устройств Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов, по данным Forbes, за год выросла с 2,33 до 2,54 триллиона долларов. При этом больше половины компаний из рейтинга находятся в Штатах. Если говорить о других странах, то в список попали компании из Японии (шесть брендов), Германии (10), Франции (девять) и Швейцарии (пять). По популярности в перечне лидирует IT-компании (20). Затем идут финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).