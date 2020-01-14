США назвали технологии Huawei опасными. Угроза реальна?

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«Huawei — одна из крупнейших китайских компаний, которая по всему миру, включая Россию, страны Средней Азии, Индии, предоставляет вышки для обслуживания сети GSM. Технологии постоянно развиваются, скорость передачи данных постоянно увеличивается. Huawei тоже на месте не стоит и пытается предложить своим клиентам новые технологии, которые обходятся в обслуживании дешевле, но при этом предоставляют более быструю сеть», — заявил Гайрат.

Что же касается сети 5G, по словам собеседника «360», правительства других стран и без американцев должны быть в курсе определенных рисков. Когда сети дают более высокую скорость, ей предоставляют и определенный сбор данных. А любой сбор данных может так или иначе быть использован вопреки национальной безопасности той или иной страны.

Если это оборудование работает внутри какого-то суверенного государства, то риски для безопасности мизерные Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Гайрат отметил, что Huawei — крупнейшая компания, у которой за плечами огромный опыт работы с вышками GSM. Очевидно, что более качественную услугу в этой сфере по приемлемой цене, кроме данной китайской компании, мало кто может предложить. «Думаю, мы все прекрасно понимаем, что дешевле китайцев технологии такого высокого качества США и другие страны вряд ли смогут предоставить», — добавил он.

По мнению собеседника, больше стоит бояться американского программного обеспечения для оборудования Huawei, чем само оборудование. «Все эти аппараты сервисные и частные работают на тех операционных системах и программах, которые годами разрабатываются американскими компаниями. Это очень тяжелое и большое программное обеспечение, где могут быть скрытые возможности. Они в будущем могут играть на руку только американцам», — считает Гайрат.

Он напомнил о скандале с участием Microsoft, которая может без разрешения потребителя поникнуть в компьютер и полностью просмотреть историю работы. Недавно же в Apple официально признались, что в iCloud просматривают медиатеку пользователей, якобы только в целях поиска нарушений законодательства. Однако доказательств того, что компания ограничивается этим, нет.

«Китайцы — это в основном просто бизнесмены. Когда Huawei даже телефоны производит, она туда устанавливает Android от американской компании Google. И все данные, которые собираются на GSM-вышках, обрабатываются в серверах, где установлены операционные системы американских компаний. Если программное обеспечение даст сбой или данные передадут каким-то американским органам, то оборудование будет ни при чем», — заключил Гайрат.

Также он намекнул, что в рассказе Штатов об «опасности» Huawei наверняка не обошлось без политики. По словам собеседника, у Дональда Трампа неприязнь к китайской компании с первых дней прихода к власти. «Он пытается всячески показать, что сейчас у китайцев экономику порушит и сделает США великими снова. Но по факту на сегодняшний день это просто слова. На деле он ничего не сделал», — заключил Гайрат.

По данным «Би-би-си», американские источники отказались комментировать содержание досье на Huawei. Вопрос об использовании оборудования китайской компании при развертывании 5G в Великобритании обсудят в январе на заседании британского Совета безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона.