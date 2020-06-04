Технологии Apple против грабежей. Украденные смартфоны научились отключаться и передавать местоположение властям

В Apple предупредили, что отслеживают похитителей смартфонов с помощью специального приложения. Кроме того, оказалось, что украденные устройства не работают.

В США продолжаются уличные демонстрации в связи с убийством Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. В ходе протестных акций также случаются грабежи и случаи мародерства — в одном только Миннеаполисе в результате столкновений с полицией и нападений на магазины частная собственность понесла ущерб в размерах более миллиарда долларов.

Естественно, достается и магазинам мобильной техники — разбиваются стекла, выносятся товары. В частности, пострадали некоторые торговые точки Apple, которые только-только начали открываться после месяцев карантина. Однако производители дорогой техники оказались предусмотрительнее, чем, вероятно, полагали грабители: выяснилось, что в смартфонах есть датчик, отслеживающий похитителей.

Работает он так: на экране высвечивается сообщение о том, что местоположение устройства отслеживается и уже передано властям, и предложение вернуть его по указанному адресу магазина, после чего смартфон отключается. В связи с этим местные СМИ уже призывают жителей остерегаться покупать iPhone на улицах или в переходах — вероятнее всего, они краденые и никогда не будут работать.

Сообщается, правда, что это не спонтанное нововведение в связи с протестами — функция отслеживания существовала в смартфонах Apple уже давно. Но, как заверяют производители, она автоматически срабатывает только при грабежах, а устройства, приобретенные законным путем, не отслеживаются.

И даже такие меры в компании посчитали недостаточными: в связи с протестами большинство торговых точек пришлось временно закрыть. Возобновление работы уже несколько раз откладывалось на один день.

Видимо, скоро все же откроются: по крайней мере, американские СМИ утверждают, что после предъявления новых обвинений фигурантам дела (и непосредственно убийце — полицейскому Дереку Шовену) часть протестующих несколько успокоилась. Но некоторые продолжают требовать более системных мер по борьбе с расизмом.

Как бы то ни было, убытки, которые терпит Apple и многие другие компании, в данный момент волнуют американскую общественность в последнюю очередь. И кто будет возмещать стоимость разбитых витрин, пока непонятно.