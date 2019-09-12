Техника вчерашнего дня. Британия опоздала с вооружением искусственного интеллекта против России

Британские военно-воздушные силы назвали «Триумф», «Бастион» и «Искандер» самыми опасными видами российского вооружения. Чтобы противостоять этим комплексам, ВВС начали тестировать искусственный интеллект. Он должен противодействовать «ракетным пузырям», где работают наши пусковые установки. По зубам ли британским ИИ российская техника, разбирался «360».

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл заявил, что российские пусковые установки опасны для страны. В этой связи британским силам нужно приготовить какой-то ответ, чтобы ситуация не казалась безысходной.

Особое беспокойство у иностранцев вызывают так называемые «ракетные пузыри», которые преграждают доступ к тем или иным регионам — комплексы anti-access/area denial, A2/AD. В таких «пузырях» у «Триумфа», «Бастиона» и «Искандера» полный контроль.

A2/AD — концепция российского вооружения, которую на Западе называют «Зоной запрета доступа». В радиусе действия комплекса войска НАТО не могут безопасно находиться, так как «Искандер» поражает малоразмерные цели — вражеские ракетные установки, системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, самолеты, вертолеты, а также командные пункты. В то же время «Триумф» и «Бастион» играют основную роль в концепции A2/AD.

Чтобы противостоять отечественной A2/AD, британцы хотят создать специальный искусственный интеллект, а также новое оружие и оборудование. Что именно они сделают, пока не ясно. Непонятно и то, как искусственный интеллект поможет противостоять отечественным установкам.

Раскрутка наступательных сил

Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «360», что указанные британцами российские системы оборонительные, а не наступательные. То есть заявление Болла об угрозе, которая исходит от них, фальсификация. По мнению Кнутова, она идет из штаб-квартиры в Брюсселе, а Великобритания эту фальсификацию пытается обыграть.

Цель — стимулировать свой военно-промышленный комплекс, пользуясь сложной внутриполитической ситуацией — борьбой между консерваторами и лейбористами, чтобы потом кто-то из них получил преимущество.

Кнутов предположил два варианта, при которых у Великобритании появится искусственный интеллект. Первый — если страна все-таки выйдет из Евросоюза. Тогда США «пропихнут» свои истребители F-35, в которых есть ИИ. Эти самолеты в группе работают как единая нейросеть: они собирают и передают информацию, управление идет через командный пункт. Вот только весь контроль сосредоточен у американцев, а не англичан.

Второй вариант — Великобритания останется в ЕС. Тогда страну подключат к новому проекту, суть которого в разработке спутников, беспилотников по типу псевдоспутников, а также нового боевого истребителя шестого поколения.

Везде используется искусственный интеллект, причем самообучаемый. Даже Eurofighter (истребитель четвертого поколения — прим. ред.) имеет очень интересную особенность: два варианта — один беспилотный, другой пилотируемый. Беспилотная использует искусственный интеллект Юрий Кнутов.

Какое преимущество имеет ИИ перед управляемыми человеком системами? Беспилотный Eurofighter способен выдерживать нагрузки, которые неподвластны человеку, может находиться дольше в воздухе, так как не может «устать». Но самое главное — скорость реакции.

Скорость ракеты — восемь километров в секунду, а «противоракеты» — четыре. «Человек только начал думать, как уже все улетело. Успевает подумать только ИИ. Поэтому системы противовоздушной, противоракетной обороны используют компьютеры с элементами ИИ либо с самообучаемым ИИ, поэтому Великобритания ставит этот вопрос», — сказал Кнутов.

Для России опасность заявления Болла в том, что Великобритания подняла вопрос о раскрутке наступательных систем вооружения. В то же время у нашей армии есть ответ даже на новые технологии: в Су-57 и Су-35 стоит компьютер с ИИ, как и в системах С-400, С-350 и С-300. А системой С-500 будет управлять нейросеть.