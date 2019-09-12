Техника вчерашнего дня. Британия опоздала с вооружением искусственного интеллекта против России
Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл заявил, что российские пусковые установки опасны для страны. В этой связи британским силам нужно приготовить какой-то ответ, чтобы ситуация не казалась безысходной.
Особое беспокойство у иностранцев вызывают так называемые «ракетные пузыри», которые преграждают доступ к тем или иным регионам — комплексы anti-access/area denial, A2/AD. В таких «пузырях» у «Триумфа», «Бастиона» и «Искандера» полный контроль.
A2/AD — концепция российского вооружения, которую на Западе называют «Зоной запрета доступа». В радиусе действия комплекса войска НАТО не могут безопасно находиться, так как «Искандер» поражает малоразмерные цели — вражеские ракетные установки, системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, самолеты, вертолеты, а также командные пункты. В то же время «Триумф» и «Бастион» играют основную роль в концепции A2/AD.
Чтобы противостоять отечественной A2/AD, британцы хотят создать специальный искусственный интеллект, а также новое оружие и оборудование. Что именно они сделают, пока не ясно. Непонятно и то, как искусственный интеллект поможет противостоять отечественным установкам.
Раскрутка наступательных сил
Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «360», что указанные британцами российские системы оборонительные, а не наступательные. То есть заявление Болла об угрозе, которая исходит от них, фальсификация. По мнению Кнутова, она идет из штаб-квартиры в Брюсселе, а Великобритания эту фальсификацию пытается обыграть.
Цель — стимулировать свой военно-промышленный комплекс, пользуясь сложной внутриполитической ситуацией — борьбой между консерваторами и лейбористами, чтобы потом кто-то из них получил преимущество.
Кнутов предположил два варианта, при которых у Великобритании появится искусственный интеллект. Первый — если страна все-таки выйдет из Евросоюза. Тогда США «пропихнут» свои истребители F-35, в которых есть ИИ. Эти самолеты в группе работают как единая нейросеть: они собирают и передают информацию, управление идет через командный пункт. Вот только весь контроль сосредоточен у американцев, а не англичан.
Второй вариант — Великобритания останется в ЕС. Тогда страну подключат к новому проекту, суть которого в разработке спутников, беспилотников по типу псевдоспутников, а также нового боевого истребителя шестого поколения.
Везде используется искусственный интеллект, причем самообучаемый. Даже Eurofighter (истребитель четвертого поколения — прим. ред.) имеет очень интересную особенность: два варианта — один беспилотный, другой пилотируемый. Беспилотная использует искусственный интеллектЮрий Кнутов.
Какое преимущество имеет ИИ перед управляемыми человеком системами? Беспилотный Eurofighter способен выдерживать нагрузки, которые неподвластны человеку, может находиться дольше в воздухе, так как не может «устать». Но самое главное — скорость реакции.
Скорость ракеты — восемь километров в секунду, а «противоракеты» — четыре. «Человек только начал думать, как уже все улетело. Успевает подумать только ИИ. Поэтому системы противовоздушной, противоракетной обороны используют компьютеры с элементами ИИ либо с самообучаемым ИИ, поэтому Великобритания ставит этот вопрос», — сказал Кнутов.
Для России опасность заявления Болла в том, что Великобритания подняла вопрос о раскрутке наступательных систем вооружения. В то же время у нашей армии есть ответ даже на новые технологии: в Су-57 и Су-35 стоит компьютер с ИИ, как и в системах С-400, С-350 и С-300. А системой С-500 будет управлять нейросеть.
Мы это уже внедряем активно. Это уже для нас норма. Для них это завтрашний день, для нас — сегодняшний, вчерашнийЮрий Кнутов.