Техника протестов «эволюционирует». Для чего американским полицейским понадобились лазерные «указки»

Пользователи Reddit заинтересовались устройством в руках американского полицейского. Девайс выглядит как лазерная указка, и якобы предназначен для слежения за человеком в толпе. Кроме того, пользователи рассказали, что такой гаджет полицейские используют на демонстрациях и во время митингов. «360» разбирался, что это за «указка», и для чего она нужна.

Зачем полиции «указка»?

Во многих странах мира лазерные указатели часто используются на демонстрациях и полицией, и протестующими. Правоохранители с помощью девайса выделяют в толпе нарушителя, а протестующие приобретают устройство, чтобы ослепить полицейских.

Источник фото: YouTube

Например, указатели использовались летом 2019 года во время протестов в Гонконге. Тогда устройство было замечено именно у протестующих. 16-летний школьник стал первым участником тех протестов, которого осудили за использование лазера против местной полиции, писала газета South China Morning Post. Парню грозил срок от трех до девяти месяцев, который он должен отбыть в двух центрах социальной реабилитации. Там с ним будут работать психологи.

Зеленый луч в толпе

Пользователь под ником Zoltanu опубликовал снимок американского полицейского, который находится на крыше многоэтажного здания. По словам автора фото, дело происходит во время протеста. В руках правоохранитель держит устройство, которое и привлекло внимание пользователя. Возможно Zoltanu заметил офицера, когда участвовал в одном из протестов, с конца мая проходящих в городах США.

Источник фото: reddit

Девайс похож на лазер. От него идет луч зеленого цвета, который направлен в толпу демонстрантов. В комментариях автор снимка уточнил, что он видел, как полицейский один раз с помощью устройства, указал на кого-то в группе протестующих, при этом в остальное время казалось, что правоохранитель просто сканирует находящихся на улице людей.

На вопрос, что это за девайс, пользователи поспешили объяснить автору фото про «указку», а кто-то поделился и своими историями о том, при каких обстоятельствах они видели это устройство.

Например, пользователь под ником laurentffn рассказал, что видел подобный девайс у сотрудника службы безопасности в клубе. Другой реддитор ReptilianPope1 отметил, что подобные устройства использовали протестующие в Гонконге.

Источник фото: Pixabay

Но несмотря на то, что в комментариях все-таки рассказали, что это за девайс, нашлась и еще одна версия для его применения. Один из пользователь предположил, что устройство — это лазер, временно ослепляющий человека.

Правда, такой прибор чаще всего используется военными и полицейскими, чтобы вывести из строя на некоторое время врага.

В каких странах есть такой прибор?

Подобные «указки» были замечены в США и Китае. В мае 2019 года сообщалось, что в России разработали специальный дрон, который оборудован видеокамерой, но также может нести электрошоковое устройство «Парализатор» или лазерный фонарь «Поток», который может на время ослепить биообъект.

Военный эксперт Иван Коновалов рассказывал тогда «360», что наибольший интерес новый дрон представляет для правоохранительных органов, потому что именно им приходится задерживать преступников и решать другие задачи без серьезных последствий.