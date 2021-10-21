Техническую коноплю задумали вывести из серой зоны. Это создаст перспективы для бизнеса

Минпромторг предложил изменения в законе, чтобы вывести производство продукции из технической конопли из серой зоны. Сейчас она используется во многих областях, от строительства до создания тканей. Мера министерства не вызовет злоупотреблений со стороны фирм и облегчит им ведение бизнеса.

Минпромторг хочет изменить законодательство и вывести производство продукции из технической конопли из серой зоны. Ведомство собирается уточнить определение промышленного использования технической конопли.

Это создаст предприятиям правовые условия для работы и позволит производителям избежать излишнего внимания со стороны МВД.

Сейчас по закону можно культивировать коноплю, если в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения содержится не более 0,1% массовой доли тетрагидроканнабинола. Однако пока что законодательство не разграничивает наркотическую и ненаркотическую коноплю.

Универсальное растение

Техническая конопля используется во многих сферах. Из нее производят прочные ткани по типу лена, канат и конопляное масло. Агроэксперт и главный редактор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов рассказал «360», что растение также используют для создания пороха, утеплителей для стен и автомобильных крыльев.

«Техническая конопля может стать заменой хлопку в России», — добавил эксперт.

Ее также используют для производства строительных блоков, косметики и товаров для животных. Волокна конопли содержатся в семенах и чае, написал РБК.

Наркотическое средство отличает от ненаркотического уровень содержания тетрагидроканнабинола. По словам нарколога Алексея Казанцева, это касается не только технической конопли, но и медицинской.

Это вещество, которое приводит к наркотическому опьянению и имеет последствия для организма. Но в медицинской конопле его практически нет, и больше в ней содержится каннабидиолов, которые не оказывают пагубное воздействие на организм. В технической, думаю, это тоже сведено к минимуму Алексей Казанцев.

Чтобы найти это вещество, проводится судебно-химическая экспертиза. Специалисты определяют, какие именно метаболиты содержатся и в каком количестве.

Эксперты радушно встретили инициативу от Минпромторга. Они уверены, что расширенный список сортов наркосодержащих растений, которые можно выращивать для промышленности, не приведет к злоупотреблению со стороны компаний. Заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский отметил, что нарушение закона легко проверить и деятельность производителей будет находиться под контролем.

«Всегда будут попытки воспользоваться возможностями, которые предоставляют те или иные наши действия или законы. Но я буду рад, если примут такое постановление. Мы только обогатим свой технический набор культур», — рассказал Введенский.

Опасное слово

Несмотря на то, что не существует ограничения по производству конопляного волокна и по использованию технической конопли в продуктах питания, слово «конопля» в описании продукции может привести к печальным последствиям.

В феврале этого года правоохранительные органы задержали Максима Шевченко, учредителя компании «Альтума» по производству конопляного чая. Его обвинили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и психотропных веществ.

Полицейские произвели контрольную закупку на пункте выдачи и задержали мужчину, который привез документы и образцы своей продукции. По версии МВД, в пакетиках чая была марихуана.