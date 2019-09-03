Подростковые новости. Зачем американские тинейджеры делают свои медиа

Американская школьница уже два года делает свое медиа — специально для подростков. В нем обсуждается мировая повестка — та, которую «взрослые» СМИ упускают из виду. Почему важно, чтобы подростки обсуждали новости и создавали собственные медийные проекты, в материале «360».

После президентских выборов 2016 года американская школьница Оливия заметила сдвиг в школьной жизни: единственным, что обсуждали ее сверстники, была новостная повестка. Тогда она поняла, что ее поколению необходимо медиа, в котором тинейджеры будут писать для себя. «Традиционные источники новостей в основном написаны старшим поколением и, к сожалению, не всегда связаны с моим поколением», — рассказала она в интервью изданию Teen Vogue.

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Девушка заметила — ее поколение беспокоит то, что «взрослые» новости избирательны. Все говорят о пожаре Нотр-Дама, но никто не писал о пожаре в Национальном музее Бразилии.

«Пока все горело, сотрудники пытались спасти как можно больше экспонатов. Огромная часть истории Латинской Америки исчезла в этом пожаре. Это был большой удар для нас. Вы все так беспокоитесь за «белую» историю и психуете о Нотр-Даме, когда уничтожение значительно большей части истории проходит незамеченным международным сообществом», — пишут подростки в Tumbler.

Именно такая несправедливость в освещении различных событий в мире спровоцировала Оливию запустить собственный проект — TheCramm. Он работает как ежедневная рассылка — подписчики получают обзор новостей со всего мира по электронной почте.

thecramm.com

Ты не сможешь изменить мир, если ничего не знаешь о нем Девиз TheCramm.

Каждый день Оливия встает в пять утра, чтобы прочитать новости перед школой: BBC, CBS, NBC, The New York Times, Politico, Reuters и другие. Она старается обеспечить своих читателей «объективной точкой зрения на новости». После этого она составляет около 30 заголовков и делит статьи на разделы. Это помогает ей сделать новости «увлекательными, информативными и легко усваиваемыми».

Почему это важно

Недавний опрос, проведенный Common Sense Media, показал, что 78% американских подростков в возрасте от 13 до 17 лет говорят о том, что быть в курсе новостей для них очень важно. Молодые люди с чаще читают новости в социальных сетях, чем в традиционных СМИ или новостных агрегаторах. Исследование также утверждает, что подростки, пользующиеся социальными сетями, с большей вероятностью проявляют гражданскую активность, а пользователи смартфонов и социальных сетей имеют более разнообразные социальные связи.

Оливия отметила, что информационной и медийной грамотности не уделяется должного внимания. «У нас нет никаких источников информации о политике и о том, что происходит в мире, — говорит она. — Мы просто ожидаем, что когда нам исполнится 18, мы внезапно сможем проголосовать и узнаем, за кого стоит голосовать. Нужно время, чтобы на самом деле культивировать политическое знание и репутацию».

Посредством создания и ведения собственных медиа подростки развивают в себе эту медийную грамотность. Тем не менее Оливия не отказывается от помощи взрослых — она сотрудничает с редакцией, состоящей из «доверенных взрослых». Девушка также создала TheCramm Fam — сеть единомышленников со всего мира, которые продвигают Cramm.

Также Оливия уверена, что сможет помочь своим сверстникам, которые не могут самостоятельно вести медиа: она собирается создать викторину, определяющую политические предпочтения подростков. По ее словам, именно вопрос о политической идентификации читатели задают чаще всего.

«Я представляю себе круглосуточный новостной сайт в прямом эфире, видеосюжеты и команду журналистов и корреспондентов, курируемых подростками и молодыми людьми и написанных в фирменном стиле TheCramm. Моя конечная цель в TheCramm — создать такой медиаисточник, как ВВС, NBC и CNN, но только для молодежи», — говорит девушка.