Театр имени Ермоловой уволил артистов из-за пандемии. Актеров долго не брали в спектакли

В Театре имени Ермоловой накануне летнего отпуска уволили треть труппы — более 20 человек. Многим оставалось всего пару лет до пенсии. Актеры жалуются, что им понизили квалификацию и годами не давали выходить на сцену. Руководство объяснило свое решение оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. Но эксперты уверены — все можно было уладить по-человечески.

В Московском драматическом театре имени Ермоловой назревает скандал. Нынешнего художественного руководителя Олега Меньшикова обвиняют в массовых и не вполне корректных увольнениях артистов. Почти четверть труппы попала под сокращение накануне ухода театра на каникулы, сообщил Telegramm-канал «Закулиска».

Формально поводом к увольнению стала невостребованность артистов. Однако Елена Папанова, которая также попала под сокращение, утверждает, что неоднократно обращалась к руководству с просьбой дать сыграть хотя бы в массовке. В ответ актрисе пояснили, что всех участников постановки выбирают режиссеры, написала «Газета.ru».

До 2012 года Театром имени М. Н. Ермоловой 12 лет руководил заслуженный режиссер и педагог Владимир Андреев. Его сменил актер театра и кино Олег Меньшиков. С лета 2021 года пост директора театра занял бывший главбух Сергей Кузоятов, Меньшиков оставил себе должность художественного руководителя.

Артистам не давали ролей

Актриса театра Екатерина Дементьева в разговоре с «360» назвала ситуацию, сложившуюся в театре, сложной. Люди огорчены и расстроены — увольняются те коллеги, которые очень долго служили в театре. Сама актриса на этой сцене со второго курса — она пришла по приглашению Владимира Андреева, у которого училась в ГИТИСе.

«Уходят действительно заслуженные люди, которые имеют награды, которые всю жизнь работали и играли главные роли. С приходом нового руководства, видимо, нам как-то осознанно не давали ролей — мы были очень мало заняты. При этом приглашали очень многих молодых артистов на временные договоры», — рассказала Екатерина Дементьева.

По ее словам, очень обидно, что при таком раскладе часть постоянной труппы театра оставалась не у дел. Но даже при таком странном отношении артисты продолжали надеяться и ждать ролей. Дождались только увольнения. Актриса подтвердила, что многим оставалось совсем немного до пенсии.

Старая гвардия оказалась не нужна

Екатерина Дементьева рассказала, что ей самой оставался всего год до досрочной пенсии. А получив на руки свои трудовые, артисты узнали, что в 2015 году у них всех без предупреждения были снижены категории. По словам актрисы, это не просто потеря в деньгах, это унизительно.

«Когда Владимир Андреев пришел и привел Олега Меньшикова за руку и представил его труппе как преемника, мы были рады. Все были уверены, что все будет хорошо, мы обсудили с ним творческий путь и очень хорошо приняли, ожидая позитивных перемен. Мы поддерживали и приглашенных молодых режиссеров», — вспомнила актриса.

Но перемены оказались совсем не радужными. Изменились политика театра, репертуар, а спектакли, которые ставила молодежь, оставляли желать лучшего. Некоторые из приглашенных по срочным договорам актеры не имели даже театрального образования. Екатерина Дементьева призналась, что иногда даже радовалась, что подобные постановки проходят без нее.

Актриса уверена, что за уволенными вскоре последует новый эшелон крепких надежных артистов. Видимо, кто-то хочет создать какой-то совершенно новый, другой театр и старая «андреевская» гвардия оказалась никому не нужна. Артисты намерены отстаивать свои права и даже устроить пресс-конференцию.

Театры могут позаботиться о стариках

Театральный критик Марина Тимашева пояснила «360», что проблема не в том, востребован артист или нет. В театрах работает много режиссеров, в театрах есть определенный план, по которому они должны выпускать новые спектакли. Кроме того, в некоторых театрах, как, например, в Театре имени М. Н. Ермоловой, есть несколько сцен.

«На самом деле есть возможность занять всех артистов в спектаклях. Или по крайней мере почти всех. Например, в Театре имени Е. Вахтангова есть артисты, которые в силу возраста уже не могут работать. Но, уважая их многолетний труд и службу в театре, им продолжают выплачивать зарплату», — сказала Марина Тимашева.

Она отметила, что руководители театров имеют возможность людей не унижать и не увольнять. Все можно уладить по-человечески, понимая, в каком положении окажутся артисты, выгнанные на улицу. У большинства из них нет возможности подработать, наняться в какой-то другой театр или частную театральную компанию.

«Я восторженно преклоняюсь перед Олегом Меньшиковым — я действительно бесконечно люблю его, дорожу им, боготворю его как актера. Но та ситуация, которая сейчас сложилась, мне непонятна», — подчеркнула театральный критик.

При этом Марина Тимашева не считает, что череда громких историй, связанных с ведущими театрами страны, может свидетельствовать о кризисе в русском театре. По мнению критика, кризис в том, что люди научились гнать других людей на улицу. Но это касается не только театра, а всего общества.

Решение на фоне пандемии

Пресс-секретарь Олега Меньшикова, комментируя события в Театре имени М. Н. Ермоловой, сообщил «360», что руководство было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции находятся в рамках Трудового законодательства Российской Федерации.

Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии. При этом дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц.