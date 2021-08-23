Старая гвардия профнепригодна? Театр Ермоловой подаст иск на актеров и создаст прецедент

Театр имени М. И. Ермоловой может создать прецедент, если подаст иск простив членов своей труппы. Спусковым крючком, по мнению многих, стала жалоба артистов президенту России. Лейтмотив обращения — несправедливые увольнения и неоправданные траты. В ответ раздаются оскорбления в профнепригодности и иждивенчестве. Мнения богемы разделились, но решать все будет не она, а суд. Впрочем, стороны еще могут примириться.

Московский драматический театр имени Ермоловой предъявит своим артистам исковые заявления. В официальном комментарии по поводу кадровых изменений сказано, что таким образом будут защищать честь, достоинство и деловую репутацию как самого театра, так и его художественного руководителя Олега Меньшикова.

По мнению руководства театра, риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. В коммюнике на странице официального сайта театра сказано, что обвинения сотрудников, которые попали в список на сокращение, не имеют ничего общего с действительностью.

Уволенная часть труппы написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с нарушениями в театре. Кроме того, артисты провели пресс-конференцию. В тот же день руководство театра устроило праздник открытия сезона в отеле «Ритц-Карлтон», написал «Московский комсомолец».

Сокращение труппы

Театр начало лихорадить еще накануне летнего отпуска: тогда выяснилось, что администрация решила уволить значительную часть труппы. Многим оставалось всего пару лет до пенсии. Также стало известно, что артистам понизили квалификацию. Формально поводом к увольнению стала профессиональная невостребованность уволенных.

Администрация театра заявляла: в списке на сокращение не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. Уволят лишь тех артистов, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива.

Артисты отчаянно против. По их словам, ролей им попросту не предлагали, даже в массовке. Зато охотно приглашали работников со стороны, которым платили внушительные гонорары. Причем даже в тех случаях, когда спектакль не состоялся, как это случилось со спектаклем «Честная женщина» с Мариной Нееловой в главной роли.

Дорогие гости

Как написал сайт kр.ru, народная артистка РСФСР Марина Неелова обошлась театру в 2 897 000 рублей, а приглашенный режиссер Валерий Фокин — в 2 300 000 рублей. Плюс затраты на музыку, декорации, свет, костюмы — и цена несыгранной пьесы перевалила за восемь миллионов рублей. Для сравнения: за год штатный артист театра зарабатывает 300 тысяч рублей.

Актриса театра Василиса Пьявко рассказала РЕН ТВ, что спектакли, которые шли по несколько раз, обходились театру в миллионные суммы, равно как и приглашенные звезды. По ее словам, худрук получал гонорары и как сторонний артист.

«Мы обнаружили интересную вещь: Олег Евгеньевич, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста исполнять роли в театре. Мы увидели там большие выплаты, закупки, которые год от года растут. За 2020 год, по-моему, там 24 миллиона. Это гонорар Олега Евгеньевича в нашем театре как артиста», — сказала Пьявко.

Проблема профнепригодности

Некоторые коллеги поддержали Олега Меньшикова. Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков признался, что профнепригодные артисты — проблема, с которой неизбежно сталкивается любой худрук. Он рассказал, что мечтает о независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста.

При этом артист подчеркнул, что репертуарный театр — не богадельня, а завод. И там все должны работать на повышение его благосостояния. Но профессионально непригодного сотрудника нельзя уволить по суду. А театральные институты при этом выпускают молодых талантливых артистов.

Свой голос в поддержку отдала и Инна Чурикова. Она заявила, что нынешний худрук Театра имени Ермоловой не мог специально уволить всю старую гвардию. Актриса отметила, что Меньшиков не жестокосерден. При этом Чурикова признала, что в других театрах нет массовых сокращений под предлогом пандемии.

Скандал — не пиар

Театральный критик Марина Тимашева в разговоре с «360» не смогла вспомнить похожих прецедентов, когда театр подавал в суд на своих актеров. А вот обратные ситуации бывали нередко. Артисты, уверенные в несправедливости своего увольнения, судились с театрами и иногда даже выигрывали процессы.

«Актеры довольно часто считают себя несправедливо уволенными и подают иски на театры. Был очень сильный конфликт в Театре [имени] Гоголя, когда туда только пришел Кирилл Серебрянников, был конфликт в Новой опере, Большом театре, в Театре на Таганке. Но чтобы театр подал иск против своих артистов — не припомню», — отметила Тимашева.

Она выразила уверенность, что события в Театре имени Ермоловой не могут быть пиар-ходом, на которые в последнее время с охотой идут многие режиссеры. Подобная реклама Олегу Меньшикову не нужна, тем более что он мог бы привлечь к себе внимание с гораздо меньшими репутационными потерями: известному артисту достаточно было бы просто спуститься в метро, сказала Марина Тимашева.

Стороны могут помириться

Адвокат Евгений Розенблат тоже не смог найти прецеденты, когда театр судился бы со своей труппой. Юрист рассказал «360», что есть немало случаев, когда театр отстаивал свои честь и репутацию в судебных спорах со средствами массовой информации. Например, не так давно Московский театр Олега Табакова подавал в суд на одну из газет.

«Насколько я понял, поводом к такому иску стало некое коллективное обращение к президенту России. Если было опубликовано некое заявление на предмет проверки соблюдения трудового законодательства, то, на мой личный взгляд, это не подлежит судебной оценке», — сказал Розенблат.

Но чтобы оценить перспективы судебного разбирательства, нужно посмотреть, какие именно утверждения будут оспорены, пояснил адвокат. Если члены труппы высказывались в различных изданиях, давали свои комментарии и при этом допускали искажения фактов, суд может потребовать опровержения данных публикаций. Но возможно, что конфликт удастся урегулировать мирным путем.

«Подобные споры рассматриваются в арбитражном суде. Но законодательство предусматривает практически на любом этапе разбирательства заключить мировое соглашение на любых не противоречащих закону условиях. Стороны могут примириться, даже не дожидаясь суда», — заключил Розенблат.

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