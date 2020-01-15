Те же баррели, только в профиль. Белоруссия нарывается на нефть подороже

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти: коммерческие предложения направлены на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Эксперты уверены, что Минск блефует, пытаясь снизить цену. Подробности — в материале «360».

В прошлом году Россия и Белоруссия не смогли согласовать цены на нефть для белорусских НПЗ. Из-за налогового маневра, который проводится в РФ до 2024 года, стоимость сырья для белорусских заводов постепенно растет. Минск хочет компенсировать недополученный доход.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что Россия решила поставлять в республику нефть «по ценам выше мировых», из-за чего белорусская сторона будет искать нефть «в другом месте».

14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о переговорах по альтернативным поставкам сырья.

«Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — процитировало его БелТА.

Добыча нефти вблизи Баку / «Википедия»

В разговоре с «360» директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов отметил, что из перечисленного списка нефтедобычей занимается только Азербайджан, «остальные все ее перепродают».

При этом контракты на поставки азербайджанской нефти заключены как минимум на ближайшие 10 лет.

Следовательно, продолжил эксперт, речь идет о покупке российской нефти на вторичном рынке и по более высокой цене. Мартынов отметил, что цена российской нефти для Белоруссии является льготной, хотя она и выше, чем для российских регионов.

Заявление Лукашенко о поисках нефти на стороне эксперт считает «некрасивым поведением» и шантажом.

Вместо того, чтобы углублять интеграционное сотрудничество с Россией, расширять проект Союзного государства, он занимается тем же самым, чем и в прошлые разы. Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств

По словам Мартынова, ни одна из названных стран не предложит цену ниже российской. А Лукашенко в итоге пойдет на попятную и получит от Москвы традиционные небольшие «поблажки и компенсации».

С тем, что экономически обоснованной альтернативы российской нефти не существует, согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Игорь Юшков.

По словам эксперта, при закупках из Украины или Казахстана нефть будет фактически отгружаться из Новороссийска, затем танкерами пойдет до Одессы, после чего по нефтепроводу «Дружба» достигнет Мозырского НПЗ.

Как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку через другие страны. Игорь Юшков эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Юшков отметил, что любые другие альтернативные поставки будут еще дороже.

«Поиск альтернативы делается исключительно для того, чтобы надавить на Россию, как это было в начале 2010-х годов, когда белорусы покупали венесуэльскую нефть, и в итоге это обошлось им на несколько миллиардов дороже, чем те же объемы, которые можно было купить у России», — пояснил он.

Оба эксперта солидарны в том, что Россия может поставлять объемы нефти, предназначенные для белорусских НПЗ, в другие страны. Для российского бюджета такие поставки были бы выгоднее.

«Поставляя нефть в Беларусь, [российские] компании не платят экспортную пошлину. Если бы ее поставляли в другие страны, ее бы заплатили, и бюджет пополнился бы деньгами», — отмечает Юшков.

Ю. Филимонов / РИА «Новости»

По словам эксперта, единственной серьезной проблемой для России может быть остановка белорусского участка нефтепровода «Дружба». Это случится, если в Минске решат получать сырье реверсом из Польши.

Однако в этом случае Россия не сможет поставлять нефть по «Дружбе» в Польшу и Германию, а Белоруссия лишится доходов от транзита.

Для Москвы даже такой вариант не является смертельным: летом нефтепровод «Дружба» останавливался из-за попадания туда хлорорганики. Российская нефть в это время поставлялась танкерами.

Эксперт считает, что РФ заняла по отношению к Белоруссии «довольно жесткую позицию: либо мы интегрируемся дальше, либо цены для вас будут примерно как на мировом рынке».

Политолог отметил, что в Минске «не признали присоединение Крыма к России, Абхазию и Южную Осетию», а политическое руководство РФ сейчас «проводит аудит отношений с Белоруссией: ради чего мы поддерживаем белорусскую экономику».

При этом сами белорусы, признает Юшков, не хотят дальнейшей интеграции, опасаясь потери суверенитета.