Тату и чип для вашего питомца. Названы две причины для регистрации животных

Минсельхоз разработал законопроект о регистрации домашних животных: кошек, собак, оленей. Без этого не будет работать закон об ответственном обращении с животными. В Госдуме сочли этот перечень излишним. А регистрацию некоторых домашних питомцев в комитете по экологии вообще считают бессмысленной и ненужной процедурой.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил Минсельхозу о планах по обязательной маркировке животных чипами или татуировками. Нормы приняли еще в 2015 году, а сроки внесения подзаконных актов регулярно переносили.

Как сообщают «Известия», в Минсельхозе в ответ на запрос депутата обещали представить документ в течение полутора месяцев. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» предполагает официальные идентификацию и учет практически всех домашних животных: собак, кошек, рогатого скота, пушных зверей, свиней, домашней птицы, верблюдов, оленей, лошадей с ослами и их метисов, пчел, рыб и «иных водных животных».

Документ уже направили в правительственную комиссию, после одобрения его внесут в Госдуму. Проводить процедуру будут организации, входящие в систему Государственной ветеринарной службы. А информацию о животных внесут в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

«Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», — пояснили в Минсельхозе.

Бессмысленная экзотика

В беседе с «360» Владимир Бурматов поделился мнением, что практику нужно распространить только на кошек и собак, поскольку именно их массово заводят граждане. По статистике, они живут в 53% российских семей.

С 2014 года в России действует закон «О ветеринарии». По нему уже нужно регистрировать всех животных. Однако Минсельхоз проводит процедуру только с коммерчески привлекательными видами, то есть сельхозживотными. Продать, например, мясо незарегистрированной свиньи, из-за этого невозможно. То же касается коров, коз, пчел, овец и так далее. А вот домашними животными по каким-то причинам Минсельхоз несколько лет заниматься не хотел.

«Были экзотические предложения вроде маркировки аквариумных рыбок, как предлагал в свое время Минсельхоз. Мы их за это раскритиковали, потому что это бессмысленно, никому не нужно и технически невозможно исполнить», — заявил Бурматов.

Найти потерявшихся котов

Необходимость законопроекта вызвана сложностями, которые испытывают хозяева потерявшихся котов и собак. В лучшем случае животные попадают в приюты, в худшем — в службу отлова. Но найти владельца не в стоянии — в России нет единой базы питомцев.

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Есть и вторая причина ускорить появление документа. С 2020 года вступит в силу закон о муниципальных приютах. А в Госдуме рассматривают поправки, ужесточающие наказание за оставление животных на улице. Но без маркировки питомцев работать они не будут.

«Из-за отсутствия всеобщей регистрации у нас не работает система привлечения к ответственности нерадивых хозяев, если они выбрасывают животных, натравливают их на других или людей. Привлечь их к ответственности сейчас невозможно», — пояснил Бурматов.

Чип стоит денег

При этом парламентарии убеждены, что процедура регистрации должна быть бесплатной для всех. Так нужно, чтобы ведомство не вводило имущественный ценз — есть деньги, заводи животное.

«Человек должен иметь возможность зарегистрировать животное. Понятно, что если он захочет его чипировать, это будет сколько-то стоить. Потому что чип стоит денег. Но внесение в базу и получение наклейки со штрихкодом на ошейник должно быть бесплатной процедурой», — подчеркнул Бурматов.

Депутаты считают, что регистрацию нужно распространить и на безнадзорных животных, попадающих в приюты. Это позволит учитывать их, избегать коррупции в сфере обращения с бездомными котами и собаками и экономить бюджетные деньги.