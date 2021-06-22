Тасманийских дьяволов привезли в Австралию ради спасения. Они уничтожили тысячи пингвинов

Попытка спасти популяцию тасманийских дьяволов привела к исчезновению других животных. На небольшом острове в Австралии не стало 6000 малых пингвинов — хищники их попросту съели. Завоз млекопитающих на океанические острова никогда не заканчивался хорошо.

Тасманийских дьяволов привезли на остров Марайа к востоку от Тасмании в 2012 году, напомнила газета The Guardian со ссылкой на данные BirdLife Tasmania. Сумчатых намеревались уберечь от смертельного вида рака — «лицевой опухоли дьявола», из-за которого их популяция сократилась на 75%.

Спасли одних, потеряли других

Спустя четыре года вместо 28 хищников было уже около 100 особей. Их соседями были 6000 малых пингвинов. Оказалось, что с острова в итоге они полностью исчезли.

«Каждый раз, когда люди намеренно или случайно завозили млекопитающих на океанические острова, всегда был один и тот же результат — катастрофическое воздействие на один или несколько видов птиц», — отметил глава BirdLife Tasmania Эрик Волер.

Потерю 3000 пар пингвинов он назвал серьезным ударом для острова, который ко всему прочему является национальным парком. Предполагалось, что вид найдет на этой территории убежище.

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Проблемы из-за завоза тасманийских дьяволов прогнозировали еще в отчете 2011 года, который подготовил департамент первичной промышленности, парков, водных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

«Пингвины в Австралии сталкиваются с серьезными угрозами в результате деятельности человека, домашних и диких животных», — пояснил Волер.

Настоящие дьяволы

Прибрежные острова, такие как Марайа, не должны были содержать подобную степень угрозы. Но еще одно исследование показало, что дьяволы истребили колонии короткохвостых буревестников. Свои повадки изменили и казарки с мыса Баррен: обычно они гнездятся на земле, но теперь пытаются устроить себе жилища на деревьях — чтобы избежать нападений сумчатых хищников.

«Совершенно очевидно, что тасманийские дьяволы оказали катастрофическое экологическое воздействие на фауну птиц на острове», — заявил ученый.

Завоз животных на Марайа он назвал обоснованным, поскольку в то время влияние заболевания на хищников не было хорошо изучено. Выводы научной работы 2020 года показали, что «лицевая опухоль» вряд ли уничтожит популяцию дьяволов — ее распространение приостановилось.

На ошибках не научились

Негативный опыт с тасманийскими дьяволами далеко не первый для Австралии. В конце XVIII века английские поселенцы завезли на материк кроликов. По данным из открытых источников, их численность быстро превысила количество людей, живших в заливе на территории современного Сиднея.

Спустя 10 лет кролики обитали не только в домашних вольерах, но и одичали. На них открыли охоту: ради защиты садов, а не из желания запастись мясом и шкурами. К середине XIX века живших в дикой природе вредителей нещадно истребляли — убивали до двух миллионов особей в год, но численность животных только росла. В следующем веке кролики заселили всю Австралию: на одного жителя страны приходилось примерно по восемь представителей этого вида.