Гадания на картах Таро — тренд среди молодых людей. На просторах интернета можно найти множество тарологов, готовых помочь человеку, который столкнулся с проблемами в жизни. Эффективность Таро проверить сложно, но люди прибегают к ним из-за ощущения нестабильности и повсеместной доступности услуги. Скептики не исключили, что карты помогут справиться с сиюминутной тревогой, но есть риск нарваться на манипулятора.

Карты Таро переживают сейчас свое возрождение. По одной из версий, они зародились в XV веке в Северной Ирландии в оккультных кругах, а позднее распространились по Европе. По другой, они впервые появились в XV веке в Северной Италии и использовались как обычные игральные карты.

Таро начали ассоциировать с оккультизмом и способностью предсказывать будущее только в XIX веке. В это же время символы на картах стали по-разному трактоваться как оккультистами, так и гадалками. Причем даже интерпретация последних могла сильно отличаться друг от друга. Некоторые из них писали на картах напоминания со значением тех или иных символов.

Сейчас же тарологи и гадалки перекочевали в соцсети и на сайты, предоставляющие услуги. Активнее всего они ведут свою деятельность на молодежных ресурсах — TikTok и Instagram. У хештега #картытаро в TikTok 664 миллиона просмотров, а в Instagram по такому же хештегу можно найти 773 тысячи публикаций.

Ренессанс Таро

Сегодняшнюю популярность Таро можно объяснить несколькими причинами. Психолог Татьяна Потемкина предположила, что интерес к картам возник из-за высокого уровня тревоги в обществе, а у людей нет инструментов, чтобы ее снизить. Поэтому они прибегают к тому, что более доступно и не всегда имеет подтверждение.

«Чем больше тревоги, тем больше у человека возникают вопросы „что со мной будет?“, „найду ли я работу?“, „найду ли спутника жизни?“. Но ответы не находятся. Можно пойти к психологу, к коучу, можно заняться этим предметно, но это сложный процесс, который предполагает мотивацию, подготовку, а карты — это достаточно просто», — объяснила психолог.

Научные скептики тоже отметили, что спрос на гадания вызван ощущением нестабильности, но при этом они не исключили, что нынешняя мода на Таро из всех эзотерических практик — просто случайность. Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев напомнил, что интерес к суевериям был высок и раньше. По его словам, он вызван пропагандой лженауки на некоторых телеканалах.

Это поддерживается как некая форма альтернативного понимания. Многим внушили, что ничему вокруг не надо доверять, нужно идти своим путем, придумывать какие-то не поддерживаемые официальной наукой теории Александр Сергеев.

Разоблачитель шоу «Битва экстрасенсов», скептик Михаил Лидин напомнил, что такие эзотерические практики стали более доступными через соцсети вроде Instagram и TikTok. По его мнению, выбор пал на карты Таро из-за их простоты.

«Таро проще в освоении, чем натальные карты или другие изощренные способы. Астрология тоже переживает очередной ренессанс опять же благодаря распространению в соцсетях: множество всяких сведений, курсов, реклам приемов у астрологов. Так же и с тарологами. Их было, есть и становится больше благодаря пропаганде в интернете», — отметил Лидин.

В чем смысл гаданий?

Относительно карт Таро можно услышать множество мнений. Одни говорят, что гадания помогают предсказать судьбу, другие видят в них способ познания человека. Таролог Лариса Середина рассказала «360», что карты используются для анализа ситуации людей и сами по себе не решат вопрос клиента. Таро дают варианты, как человек может поступить, а дальше роль играет его личный выбор.

«Таролог рассказывает, что можно сделать так, а можно вот так. Здесь будет такой конечный результат, а в другом месте другой. Хороший таролог должен быть и психологом, чтобы помочь человеку справиться с той или иной ситуацией», — рассказала Середина.

По ее мнению, плохих тарологов не бывает, но есть те, кто хочет заработать деньги любой ценой. Хороший же специалист всегда выслушает, четко ответит на вопрос и порекомендует какие-то действия.

Некоторые психологи, в частности, использующие методы юнгианского анализа, тоже прибегают к Таро во время терапии. Татьяна Потемкина напомнила, что в человеке есть как сознательное, так и бессознательное. И если сознание оперирует словами, то бессознательное — символами. А использование карт Таро как раз и подразумевает работу с символическим.

«Когда человек работает с символами, он выносит на уровень сознания проблему. <…> Тем более карты Таро могут быть арт-терапевтическим инструментом», — рассказала психолог.

Однако не все разделяют эффективность этого подхода. Михаил Лидин рассказал, что Таро дают лишь иллюзию того, что по картам можно проследить свою судьбу. Но вся польза гаданий разбивается о простой контраргумент: каждый раз карты выпадают случайные.

«Когда гадают на что-то определенное, то делают один расклад, а если делают другой на то же самое, то выпадают совершенно другие карты. Это же чистая случайность — и все», — отметил Лидин.

Тем не менее критики не отрицают наличия незначительного положительного эффекта от эзотерической практики. Александр Сергеев не исключил, что гадания на картах могут снять сиюминутную тревогу, но возможен и обратный эффект. По его словам, подводные камни использования Таро заключаются в том, что с их помощью специалисты могут манипулировать людьми.