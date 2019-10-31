Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году. Почему их постоянно поднимают?

Во второй половине 2020 года в России традиционно поднимут плату за услуги ЖКХ. Правительство утвердило максимальные индексы роста, которые региональные власти не смогут превысить. Подробности изменений тарифов — в материале «360».

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее предельный рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Региональные власти будут опираться на эти максимумы при формировании реальных повышений.

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Летом 2019 года правительство решило жестче контролировать стоимость коммунальных услуг и не допускать, чтоб они росли выше прогнозируемого уровня инфляции. В 2020 году, как ожидается, она составит 3%. Но для некоторых регионов правительство установило персональные наценки.

Минимальный индекс в 2,4% предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа. Максимальный — 6,5% для Чечни. В Москве показатель не превысит 5%, в Подмосковье — 4,1%.

В 2018 году коммунальные платежи в среднем по стране выросли на 4,1%: на 1,7% в январе и 2,4% в июле. Такое двойное повышение произошло из-за роста НДС и, как следствие, затрат коммунальщиков и стремления Минэкономразвития удержать индексацию в рамках инфляции.

Причины роста

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил «360», что в 2020 году рост платежей будет плановым. Внутри тарифов рост цен может быть неравномерным. Например, электроэнергия может подорожать на 1%, а отопление на 6%. Но совокупный платеж не должен превышать установленные правительством максимумы. Реальное повышение зависит от позиции регионов, которые имеют право вообще не повышать цены.

«Но все мы должны понимать, что пока система ЖКХ не находится в столь идеальном состоянии, чтобы мы могли позволить себе ежегодно не повышать тарифы. Это вынужденная мера, чтобы система продолжала жить», — пояснил парламентарий.

Так, сейчас правительство обсуждает программу реконструкции ветхих сетей тепло- и водоснабжения для ликвидации утечек. На ее реализацию потребуются десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Но если реконструкцию проведут, это позволит уменьшить рост тарифов или не повышать их.

Снизить платежи

Экономия, пояснил Пахомов, к тарифам отношения не имеет. Они устанавливаются региональными властями, и жители не могут влиять на их величину. Зато можно сократить платежи, уменьшить потребление электроэнергии, воды и так далее.

Еще один вариант — поставить счетчики газа, воды или электроэнергии. Тогда платить придется по факту, исходя из количества потребляемого. Хотя бывают редкие случаи, когда оказывается, что человек тратит воды больше, чем положено по нормативу, и платеж возрастает.

«У нас есть система льгот. Я бы всем рекомендовал узнать, положены ли им льготы. Некоторые граждане даже не подозревают, что они им положены», — заключил депутат.

Сейчас федеральные льготы предоставляются участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, героям соцтруда, героям труда РФ, СССР, России, полным кавалерам Орденов трудовой славы и славы, чернобыльцам и их вдовам, инвалидам и другим категориям. Региональные могут назначаться многодетным семьям, пенсионерам, детям-сиротам.

Помимо льгот существуют еще и субсидии. В Москве их могут оформить россияне, белорусы или киргизы, имеющие постоянную регистрацию в столице и не являющиеся коммунальными должниками. Для этого они должны быть собственниками жилья, пользователями помещений государственного или муниципального фондов или членами жилищного кооператива. При условии, что не менее 10% суммарного дохода семьи уходит на оплату услуг ЖКХ.