Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, власти приняли решение о повышении тарифов ЖКХ. Это касается почти всех регионов. Как мы будем платить за коммуналку в июле — в материале «360».

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. Максимальное увеличение — на 4,7% — касается платы за электричество для тех, у кого дома электроплита. На 4,5% поднимется цена за холодную воду и канализацию, в остальном же — от 3 до 4%.

При этом отмечается, что тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, а также взнос на капитальный ремонт останутся прежними. Правда, они в этом году уже и так успели подорожать. Кроме того, власти Москвы гарантируют, что все льготы сохранятся — в частности, скидки по квартплате и возможность не уплачивать взнос на капитальный ремонт. Субсидии малообеспеченным семьям продолжат выплачивать вне зависимости от долгов по квартплате.

Повышение тарифов ЖКХ проводится каждый год. Но в 2020-м подготовлены нововведения. Еще в декабре прошлого года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, подписал распоряжение, утверждавшее максимально допустимый прирост тарифов. Причем этот прирост мог варьироваться в зависимости от регионов: например, в Москве за 2020 год власти спрогнозировали повышение цен на ЖКХ не более чем на 5%, в Подмосковье — не более, чем на 4,1%. Процент повышения тарифов складывается из разных составляющих: например, общего состояния инфраструктуры в регионе (нужна ли замена труб или ремонт), а также таких факторов, как собираемость платежей. По всем этим показателям было решено, что наибольшее повышение тарифов должно произойти в Чечне (на 6,1%), которой требуется финансирование дорогостоящих проектов. При этом весь Северо-Кавказский регион отличается самой низкой собираемостью платежей по всей стране.

В наименьшей степени тарифы на ЖКХ планировалось повысить в Ненецком автономном округе — всего, на 2,4%. Вероятнее всего, в ближайшее время проектов по модернизации коммунальных объектов там не предвидится.

Пандемия вносит свои коррективы

Однако уже в 2020 году случилась пандемия коронавируса — и связанные с ней карантинный меры серьезно отразились на жизни общества, в том числе и на платежеспособности населения. В связи с этим резко встал вопрос о планомерности повышения цен на ЖКХ. Поэтому в мае глава Торгово-промышленной палаты выступил с предложением ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ на 2020 год.

Власти некоторых регионов даже пошли жителям навстречу — например, в Подмосковье было решено на три месяца заморозить тарифы на газ и горячую воду.

Уже в июне министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что, возможно, правительство примет решение не повышать цены на ЖКХ и отложить рост тарифов на 2021 год. Однако в итоге интересы ресурсоснабжающих компаний взяли верх: все-таки они тоже понесли убытки в период пандемии и могут столкнуться с серьезным недофинансированием на 2021 год.

Но все же одно смягчающее условие у россиян останется: до 2021 года жители страны освобождены от штрафов и отключений услуг за ЖКХ. Кстати, в «Организации народного контроля» даже считают, что в совокупности это может вызвать обратный эффект: лишившиеся доходов из-за пандемии жители России не захотят платить по повышенным тарифам, зная, что за это все равно не отключат газ и электричество.

Однако стоит признать: стране нужен компромисс между тяжелым финансовым положением населения и необходимостью финансирования коммунальной сферы.