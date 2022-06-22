Тарифы на ЖКХ изменятся с 1 июля. На что пойдут деньги и кому положены льготы

Тарифы на услуги ЖКХ традиционно вырастут с 1 июля. Рост составит от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона, сообщили «Известиям» в ФАС. «360» разобрался, что именно подорожает и как это скажется на бюджете россиян.

Как происходит повышение тарифов

По данным ФАС, индексация необходима для «сохранения стабильной работы коммунальных служб». Она проходит ежегодно по всей стране, в среднем примерно на 4%. Тарифы повышают на тот процент, который предусмотрен федеральным постановлением. На этот раз они вырастут в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года.

Правительство России утверждает предельный индекс повышения на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, отопление и обращение с твердыми коммунальными отходами. Власти регионов могут корректировать этот индекс в меньшую сторону.

Расходы на капремонт индексом не ограничиваются. Подорожание плановое, не должно превышать размер инфляции. В этом году она, по прогнозам Минэкономразвития, может достигнуть 17%. Впрочем, как сообщал ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, очередное повышение тарифов пройдет без привязки к экономическим показателям.

Насколько вырастут тарифы с 1 июля

В Московской области средний индекс составит 4,5%, в Москве — 6%. Наименьший показатель — в Свердловской области (2,9%), Республике Марий Эл (3,2%), Чукотском автономном округе (3,3%). Наибольший — в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), а также Крыму, Севастополе и Татарстане (по 6,2%). Кстати, известно, что в Санкт-Петербурге повышение в итоге решили ограничить 3,5% — гораздо меньше потолка.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с «360» назвал цифры компромиссными и отметил, что они вполне соответствуют реалиям.

Регулируемый тариф направлен на то, чтобы обеспечить минимальное функционирование системы и стараться не повышать финансовое бремя граждан. В четырехпроцентном повышении тарифа — и даже в шестипроцентном — отсутствует инвестиционная составляющая. Можно говорить только о том, что это позволит сохранить работоспособность системы и обеспечить подготовку к зимнему периоду Константин Крохин.

Он отметил, что 4% — это меньше прошлогодних показателей (5–6%, в некоторых регионах до 8%).

«Это вполне щадящий индекс», — заключил эксперт.

Что изменится в Подмосковье

При потолке в 4,5% коммунальные услуги в Подмосковье подорожают лишь на 4,3%. Узнать точный размер повышения тарифа по каждой услуге можно на сайте ресурсоснабжающей организации.



Например, по данным «Мосэнергосбыта», гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Москвы и Московской области, тарифы в столице на электричество при однотарифном учете (безотносительно к времени суток) вырастут с 5,92 до 6,17 рубля за киловатт, при двухтарифном (различающимся в зависимости от времени суток) — с 2,48 до 2,69 рубля за киловатт ночью и с 6,81 до 7,1 днем.

Мосводоканал, обслуживающий 15 миллионов жителей Москвы и Московской области, сообщил, что питьевая вода с 1 июля подорожает с 43,57 до 45,88 рубля за кубометр, водоотведение — с 32,02 до 35,53 рубля за кубометр.

Цены на ЖКХ ежемесячно мониторит комитет по ценам и тарифам Московской области. Проверки проводят в каждом муниципальным образовании. С января по май 2022 года нарушений в этой сфере в регионе не выявили.

В kp.ru напомнили, что у каждого конкретного жителя цифры в платежке могут различаться в зависимости от потребления ресурсов и обслуживающей компании.

Есть ли перспективы снижения тарифов

Накануне президент Владимир Путин поручил ежегодно снижать долю ветхих сетей в ЖКХ. Он предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, рассчитанную на пять лет.

«Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре. <…> Масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ и, что особенно важно, к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов», — отметил глава государства на заседании президиума Госсовета.

В перспективе модернизация станет способом снизить плату россиян за услуги ЖКХ, рассказал «360» Константин Крохин.

«В долгосрочном измерении, если мы берем 15–20 лет, модернизация приведет к росту эффективности, и это позволит обеспечить максимальное соотношение цены и качества. За меньшие деньги мы будем иметь лучшее качество коммунальных услуг: качество воды, температуру теплоносителя», — пояснил специалист.

Кому положены льготы

В России действуют механизмы поддержки жителей, связанные с получением и оплатой коммунальных услуг. Например, для семей, у которых на оплату ЖКХ уходит более 22% зарплаты, предусмотрены субсидии, напомнили в ФАС. В отдельных регионах от оплаты коммунальных услуг освобождают ветеранов Великой Отечественной войны. Поддержка предусмотрена для многодетных семей.

В Московской области правом на получение компенсаций при оплате услуг ЖКХ пользуются более двух миллионов жителей. Всего категорий льготников 18. Это, в частности, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане. Многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам компенсируют половину суммы платежа, малообеспеченным — 30%. Ветеранам возвращают все 100% оплаты. В Подмосковье ввели автоматическое начисление льгот — людям больше не нужно собирать справки, чтобы доказать свое право на компенсацию.