Тариф «Удаленный». Деревенские школьники лезут на вышку, чтобы учиться во время карантина

Школьники из деревни Новопетровка Пермского края регулярно залезали на телемачту, чтобы отправить домашние задания. Интернет эта вышка не раздает — деревня не дотягивает до минимально необходимых ста жителей. Другой вариант — доехать до ближайшей трассы. Чиновники от образования уже пообещали поставить детей на учет, а учителей обязали разносить задания по домам. Матери учеников рассказали «360» о том, что происходит в Новопетровке.

Ближайшая сотовая вышка находится в 10 километрах от деревни, сигнал оттуда идет очень слабый. В день у школьников проходит по пять-шесть уроков. Задания загружаются и отправляются часами. В итоге на обучение может уходить по 12 часов в сутки, говорят местные жители.

Валентина

Мать двух школьников — первоклассника и семиклассника — Валентина рассказала «360», что на загрузку домашних заданий может уходить по два часа. Поэтому школьники выходят на окраину и поднимаются на телемачту. Иногда их сопровождают родители.

В хорошую безветренную погоду лезть нужно невысоко, метра на три. Когда погода подводит, некоторое поднимаются на самый верх 15-метровой вышки, сообщила жительница. Сюда, по ее словам, приходят «те, кто хотят хорошо учиться». Она и сама залезает на вышку вместо детей.

Другой вариант — проехать 5 километров до трассы. Валентина берет машину и отправляется в путь, когда нужно отправить на проверку видео или другой большой материал.

Еще в прошлом году жители Новопетровки просили поставить им усилитель, чтобы повысить скорость интернета. Но им ответили отказом.

Когда история с домашними заданиями получила огласку, в районном управлении образования запретили школьникам приближаться к вышке и пообещали, что учителя будут ездить по деревне и собирать тетрадки, уточнила Валентина.

Источник фото: телеканал «360»

Марьяна

Многодетная мать Марьяна рассказала, что ее пять детей учатся в местной коррекционной школе, старшая заканчивает девятый класс. В учреждение они попали, «потому что плохо учились».

«Связь у нас очень плохая, ходим на вышку, залезаем вверх, и то не всегда ловит. Бывает погода плохая — снег или дождик идет», — сказала она.

По словам жительницы, выполнять домашние задания на карантине все равно приходится. Когда дети перестали делать уроки, в семью с предупреждением приехала инспекция по делам несовершеннолетних.

Учительница

Учительница математики из Новопетровки Маргарита Хабибрахманова рассказала журналистам, что из-за проблем с интернетом страдают не только школьники, но и педагоги.

«Мне нужно принять от всех детей, иногда бывает до ста работ в день. Загрузка очень медленно идет, и это проблемы», — сказала она каналу «Звезда».

Теперь из-за этого интервью у нее и ее учеников возникли проблемы. Управление образования Октябрьского района пообещало привлечь педагога к дисциплинарной ответственности, сообщил сайт 59.ru. Сама учительница боится, что ее уволят, рассказала «360» одна из жительниц деревни.

Чиновники от образования

Глава управления образования Октябрьского района Светлана Мартынюк обвинила родителей в том, что они «осознанно подвергали опасности» своих детей. И пообещала поставить школьников на учет в «группу риска», а также усилить контроль за их воспитанием и обучением.

Также чиновница сообщила, что учеников переводят «на бумажный формат работы».

«В Новопетровке живут несколько педагогов. Они будут выдавать детям задания, а потом забирать выполненные работы и передавать их в школы», — пояснила она 59.ru.

Мартынюк зачем-то отметила, что несколько детей, залезавших на вышку, не местные, учатся в поселке Октябрьском и «приехали к бабушкам и дедушкам на время режима самоизоляции».

Мать двух школьников Валентина заявила «360», что приехала в деревню на время карантина, чтобы помочь матери-инвалиду. Она отметила, что власти не требуют находится в самоизоляции по месту прописки.