Тарантино призвали спасти Дом Пастернака в Рязани. Россияне и раньше просили иностранных знаменитостей решать проблемы

Жители города Касимов Рязанской области решились записать видеообращение к голливудской звезде. Они захотели поговорить с прославленным режиссером Квентином Тарантино. Россияне попросили его посодействовать в спасении исторического здания, которое известно как «Дом Пастернака» — он принадлежал дяде великого писателя. Однако это не первый раз, когда россияне обращаются за помощью к знаменитостям.

В доме, который захотели спасти, в свое время жил врач местной больницы Осип Кауфман. Именно его многие исследователи литературы считают прототипом доктора Живаго из одноименного произведения. Сам Борис Пастернак тоже нередко приезжал в Касимов. Литературоведы предполагают, что именно этот город был олицетворением Юрятина.

Жители Касимова хотели бы сохранить историческую память. Они надеются, что здание превратится в музей. Но сейчас оно заброшено и постепенно разрушается. Горожане обратились к местным властям, но получили ответ, что на такие цели не хватает средств.

Почему именно Тарантино

Голливудский режиссер Квентин Тарантино высказался о русской литературе в 2004 году. Он поделился, что Борис Пастернак — один из самых любимых его писателей. Тарантино заверил, что некоторые стихи автора он с детства выучил наизусть.

Тарантино рассказал, что творчество Пастернака повлияло на всю его дальнейшую жизнь, особенно на кино. В том же году режиссер побывал в России и нашел время, чтобы посетить могилу Пастернака в подмосковном Переделкине.

Жители обратились к режиссеру и отметили, что знают о его большой любви к русской литературе. Они уточнили, что именно с Пастернаком у режиссера сложилась особенная духовная связь.

«Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссеру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — сказали жители в своем обращении.

«Хоть Папе Римскому жалуйтесь»

Недавно россияне пошли еще дальше и обратились к самому Папе Римскому. Его попросили о помощи жители недостроенного дома в Уфе. Они рассказали, что квартиры у них очень холодные. Речь идет о жителях, которые приобрели квартиры в долгострое. Они были вынуждены заселиться в здание раньше времени. В итоге жильцы остались без отопления в холода.

Сначала люди обратились в строительную компанию, но им ответили: «Хоть Папе Римскому жалуйтесь». Тогда люди решили реализовать эту идею. Они действительно написали понтифику, сообщил Telegrаm-канал «Подъем».

Письмо стало быстро распространяться в социальных сетях. Неизвестно, дошло ли оно до Папы Римского. Но после его публикации отопление жильцам проблемного дома действительно очень быстро дали.

Обращение к Ангеле Меркель

Жители пермской деревни Косотуриха отчаялись бороться с плохими дорогами и просить о ремонте. Они обратились к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в то время еще занимала свой пост, и попросили ее посодействовать. Жильцы записали видео и стали распространять его в социальных сетях.

Текст начитал один из местных жителей. Он рассказал, что они выбрали именно Германию, потому что дороги там очень хорошие. Жильцы отправили письмо в немецкое посольство и попросили присоединить проблемный участок к германской дорожной системе.

Немецкие власти ответили жителям деревни, что не могут помочь со строительством дороги. Они сказали, что вмешательство в работу местных органов власти других стран не может быть задачей федерального канцлера ФРГ. Представители Германии попросили с пониманием отнестись к такому ответу.

Обращение к Илону Маску

Ранее российские владельцы автомобилей Tesla записали видеообращение к американскому предпринимателю и основателю компании Илону Маску. Они отметили, что в России слишком мало скоростных зарядочных станций, а также сервисов, которые могут обслуживать электромобили.

По словам россиян, им приходится ждать детали для машин до полугода, потому что перевозки идут из других стран. Они попросили открыть представительство Tesla в России. Однако ответа на это предложение не было до сих пор.