Тараканы способны неделю прожить в ухе человека. Выманить их поможет масло

Завсегдатаи грязных кухонь, тараканы, могут не только испортить аппетит, но и травмировать человека — например, залезть ему в ухо. Правда, такие случаи очень редки. Да и бояться насекомых не стоит: вывести их сложно, но вполне реально.

В Нижнем Новгороде к медикам обратилась беременная девушка с жалобами на головные боли и заложенность уха. По словам будущей матери, такое самочувствие у нее было уже несколько дней. После тщательного осмотра врачи извлекли из уха пациентки таракана. При этом насекомое было все еще живо.

Через несколько дней к специалистам пришел молодой человек. Он заподозрил, что кто-то заполз к нему в ухо, и прибегнул к народному методу: налил в ушную раковину растительное масло, чтобы убить незваного гостя. Врачи действительно вытащили оттуда мертвого таракана.

Нижегородские медики признались, что до сих пор они не сталкивались с подобными случаями в своей практике. И беременная девушка, и молодой человек клянутся — у них дома чисто и нет никаких насекомых. Оба пострадавших искренне недоумевают, как к ним в уши смогли заползти тараканы.

Опасные гости

Аналогичный случай нынешним летом произошел на Украине. Десятилетняя девочка проснулась среди ночи и пожаловалась матери на свист и боль в ухе. Утром неприятные ощущения усилились, и девочку отвезли к врачу. Оказалось, что в ухо залез таракан, причем достаточно глубоко. Часть насекомого достали пинцетом, а вторую вымывали уколом, писал TSN.

Уши людей привлекают многих насекомых. Коби Шаль, энтомолог из США, назвал их безопасным местом для еды или отдыха. Насекомые любят небольшие, теплые и влажные места. Влечет их, по мнению ученого, и исходящий из уха запах серы, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Тараканы, жуки, муравьи и мошки могут не только легко заползти в слуховой проход человека, но и способны прожить там около недели без еды и воды. Причем если незваный гость попадет достаточно далеко, то может повредить среднее ухо или барабанную перепонку. Поэтому так важно быстро обратиться к врачу.

Худший исход

Врач-отоларинголог, профессор Университета имени И. М. Сеченова Юрий Ульянов пояснил «360», что насекомое прежде всего травмирует барабанную перепонку. Попав внутрь уха, оно не может найти выход.

«Лапками [насекомые] раздирают кожу слухового прохода, она очень тонкая, <…> и начинается воспалительный процесс всего прохода», — сказал он, добавив, что при худшем стечении обстоятельств перепонка просто прорвется.

Если нет возможности быстро обратиться за помощью к специалисту, то можно прибегнуть к давно известному методу: залить в ухо масло. Насекомое задохнется, но самому его лучше не доставать — можно затолкать еще дальше.

«Ухо промывают струей воды — как серную пробку промывают. Направляют струю, она ударяется в перепонку, выходит обратно и вымывает все», — отметил Ульянов.

Маленькие мигранты

Истории с залезшими в ухо тараканами удивили профессора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. Н. Кирова, доктора биологических наук Дмитрия Мусолина.

«Тараканы будут убегать из освещенного пространства в затемненное. Но чтобы при этом они залезали на живого двигающегося человека, даже если это было во сне?.. Очень странно, у меня вызывает это сомнения», — заметил он.

Мусолин напомнил, что тараканы не кусаются — бояться этого не стоит. А вот появиться в квартире, где их никогда не было, вполне могут: насекомые мигрируют от соседей к соседям. Летом перебираются по внешней стороне дома, когда становится холодно — пытаются пробраться в жилье из подвалов или помоек.

Иногда тараканы переползают по вентиляционным трубам. В таком случае защитят от них решетки с сеткой. Чтобы насекомых не было, квартиру нужно держать в чистоте, не давать им доступа к воде и пище, следить за мусором.

Вывести появившихся тараканов можно при помощи химических средств и клеевых ловушек.