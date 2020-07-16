Тараканы, черви и капсула с марихуаной. Неожиданные находки, которые врачи вытаскивали из пациентов

В Токио женщина обратилась к врачам из-за боли в горле. Причиной недомоганий оказалась не простуда, а поселившийся в организме червь. Это не первый раз, когда в теле человека находят живое существо. «360» собрал подборку из необычных и жутких находок врачей в организме пациентов.

Червь в горле

Женщина из Токио пошла в больницу из-за неприятных ощущений в задней части горла. Предполагалось, что это признак простуды. Однако, и пациентку, и врачей ждал сюрприз. Оказалось, что причиной боли был живой червь, поселившийся в одной из ее миндалин.

Паразита удалили из организма женщины при помощи пинцета. По данным The Guardian, червь был длиной 3,8 сантиметров и шириной один сантиметр. Он был жив после того, как его извлекли из миндалины. А самочувствие пациентки быстро улучшилось после процедуры.

Это был нематодный круглый червь. Им можно заразиться, если есть сырую рыбу или мясо. Пациентка подтвердила, что за пять дней до этого ела разные сашими.

Как показывают исследования, число таких случаев заметно растет во всем мире из-за растущей популярности суши и сашими.

Паразит в голове

Херардо Моктезума на протяжении долгого времени страдал от головной боли. После того, как мужчина потерял сознание во время футбольного матча, он решил проконсультироваться с врачом. Херардо рассказал, что несколько месяцев испытывал ужасные мигрени.

Как передает Yahoo News, его отправили на МРТ, которое выявило ленточного червя в середине его мозга. Позже врачи предположили, что он находился там около десяти лет. Случай Моктезумы описывается врачами как «редкий и действительно необычный».

Червя удалили во время операции, а Херардо после нее снова стал чувствовать себя хорошо. Врачи считают, что он мог заразиться червем после того, как съел недостаточно прожаренное мясо более десяти лет назад.

Ленточные черви постепенно развиваются в организме человека и могут оставаться незамеченными годами. Они также способны выживать только тогда, когда находятся в другом организме. Обычно ленточные черви попадают в организм хозяина, когда потребляется сырое или недоваренное мясо, и могут жить в теле человека 20 лет. По данным Medical News Today, они могут вырасти до 15 метров в длину.

Семейство тараканов в ушах

Одно из потрясений постигло врачей из Китая. Мужчина 24 лет обратился в больницу Саньхэ с жалобой на «острую боль» в правом ухе. Он описывал свои ощущение так, будто «что-то царапается или ползет внутри». Пациент так же отметил, что ранее его семья пыталась осмотреть ухо и обнаружила внутри нечто похожее на большую букашку.

Вскоре доктор подтвердил подозрения мужчины. В его слуховом канале находился только родившийся выводок немецких тараканов и их мама.

«Я обнаружил более 10 тараканов внутри. Они уже бегали», — передают слова доктора Ицзиня New York Post.

Врачи так же выдвинули предположение о том, как тараканы пояаились в ухе пациента. Мужчина имел привычку оставлять закуски возле кровати, когда спал. Это побудило насекомых использовать ухо в качестве импровизированной инкубационной камеры.

К счастью, медработникам удалось вытащить всех жильцов их уха пациента с помощью пинцета. Он получил незначительные травмы уха и был выписан в тот же день с рецептом на мазь с антибиотиком.

Клопы и бабочки

Из насекомых стоит также опасаться оводов. Они склеивают свои яйца с комарами и другими кровососущими насекомыми. Когда комар кусает жертву, яйца вылупляются. Затем личинки проникают в кожу человека, создавая болезненный прыщ, который пропускает гной. Через 5-10 недель после этого они покидают тело.

Согласно Business Insider, некоторые паразиты, откладывающие яйца, проникают не только в кожу. Солитеры, например, проникают в кишечник. Взрослые могут растягиваться дольше, чем дорожки для боулинга, и блокировать пищеварительную систему. Они откладывают десятки тысяч яиц, которые могут вылупиться и мигрировать, распространяясь по легким, мышцам и даже мозгу человека.

Ну и пожалуй, худшие в этом списки — это черви loa loa. Они могут попасть в организм человека через рану. Они растут под кожей пять месяцев, после чего достигают зрелости и выпускают тысячи эмбрионов в день. Затем эмбрионы путешествуют по всему телу. Иногда человек может даже увидеть, как черви движутся под его кожей или через глазное яблоко.

Капсула марихуаны

Ну и чтобы совсем не пугать вас паразитами, напоследок оставили забавную историю без всякой живности. В Сиднее мужчина пришел в больницу с заложенным носом и сделал удивительное открытие.

Как пишет Yahoo News, врачи не понимали, чем были вызваны проблемы с дыханием: внутренними органами или посторонним предметом. Для этого они провели компьютерную томографию и обнаружили в правой ноздре пациента предмет размером 1,9 сантиметров на 1,1 сантиметр. Когда врачи изъяли его, то поняли, что это была капсула с марихуаной.

Позже пациент вспомнил, что 18 лет назад провозил контрабандой капсулу в ноздре носа. Он успешно справился с этой задачей, но саму капсулу пропихнул слишком глубоко. Мужчина был уверен, что проглотил капсулу. Оказывается, все это время она была с ним и создавала дыхательные проблемы.