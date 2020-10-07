Италию захватило «тапочное» безумие. Модники стоят в огромных очередях за обувью крестьян

Европу захлестнула новая мода на бывшую рабочую обувь. Так называемые фриульские туфли всего за несколько месяцев стали невероятно популярны. Психолог объясняет такое «тапковое безумие» влиянием знаменитостей и экологической повестки.

На протяжении всего сентября одна из центральных улиц Милана с самого утра украшалась огромной очередью. Жители, которые обычно оставляют подобные места туристам, готовы часами стоять у небольшого обувного магазина.

Дело в том, что в недорогом местном магазинчике, единственном во всем городе, продаются фриульские туфли или фриуляны — обычные тряпочные тапочки, в одночасье ставшие популярными.

Рабочая мода

Изначально фриуляны появились в XIX веке как обувь для небогатых рабочих и крестьян. Такие мягкие туфли или тапки делали из подручных материалов — старых покрышек, лоскутов ненужной ткани, истрепавшихся мешков и даже макулатуры.

Фриуляны были очень популярны у венецианских лодочников, гондольеров, потому что такая обувь не портила дорогостоящее дерево, из которого сделана гондола. Плоская резиновая подошва не только не царапала бесценную лодку, но и не скользила.

Такие тапки женщины из североитальянского города Фриули (который сегодня входит в состав региона Фриули-Венеция-Джулия) делали вручную. Ткань пришивали к куску покрышки, уникальный шов отличал такую обувь — она была дешевой и прочной.

Позднее фриуляны пришли и в дома богатых людей — их стали использовать для того, чтобы бесшумно перемещаться по городу (если знатные особы хотели незаметно прокрасться к любовнику) и по дворцам.

Вскоре удобство и практичность фриульских туфель привела их в повседневность состоятельных итальянцев и итальянок. Такие тапочки стали едва ли не традиционной праздничной домашней обувью, в которой встречали важных гостей.

Социальные сети задают тренд

В некоторых районах Италии фриуляны были популярны давно — в основном как домашняя удобная обувь. Психолог Евгений Фомин уверен, что в большей мере своей популярностью фриуляны обязаны знаменитостям.

«Могло сработать мнение медийных персон или блогеров, лидеров мнений. Даже если их не нанимали, чтобы они рекламировали, предпочтение может сыграть свою роль, продемонстрировать, что это круто», — считает он.

Действительно, несколько знаменитостей были замечены в таких туфлях — супермодель Кейт Мосс, актер Джордж Клуни и другие. При этом законодатель высокой моды, культовый модельер Джорджио Армани тоже не оставил фриуляны без внимания.

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«Сейчас производители и бренды уходят от рекламы на баннерах, радио и телевидении в интернет, к блогерам и медийным персонам, так как они имеют влияние на сознание человека и его поведенческие реакции в том числе», — добавил психолог.

Тогда такие тапки, которые сегодня делают из шелка, бархата, вельвета и других материалов, стали набирать популярность. Однако на севере Италии, в том самом маленьком миланском магазинчике, фриуляны уникальны — в отличие от образчиков высокой моды и многочисленных заводских экземплярах, их все еще делают вручную.

Фомин объяснил «360», что такая популярность такой простой обувью без громкого бренда могла появиться у фриулян благодаря экологичности их изначального производства и эксклюзивности ручной работы.

«Вторая жизнь» для материалов и вещей сегодня очень уважаема в европейском обществе, поэтому одежда, обувь и аксессуары из простых и даже «вторичных» материалов пользуются популярностью. Кроме того, по итальянским меркам фриуляны не слишком дорогие, зато практичные, удобные и нарядные.