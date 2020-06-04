    04 июня 2020, 14:28

    Все роллы точно важны? «Тануки» обыграла в рекламе протесты в США и вызвала гнев соцсетей

    Юлия Булыгина

    Публиковать черные экраны в память о погибшем Джордже Флойде — хорошо, а наживаться на этом — не очень. Так решили клиенты «Тануки», которые не оценили новое промо о важности роллов разных цветов.

    Сеть ресторанов попыталась привлечь к себе внимание на фоне протестов в США после смерти Джорджа Флойда от удушения полицейским. До этого контент в соцсетях у «Тануки» был довольно мирный: фотографии роллов, процесс приготовления. Но 3 июня на всех страницах появился пост с фотографиями четырех роллов.

    И если предыдущие посты набирали всего по несколько десятков комментариев или даже вообще ни одного, то этот, с отсылкой к трагическим событиям, буквально взорвал страницу.

    «Еще можно отлично пошутить про домашнее насилие!» — отметила olga.dance, вспомнив недавний скандал с Региной Тодоренко.

    «Ха-ха, вот это да, сейчас пойду и закажу! Really? Вы, согласовывая и придумывая, думали, что у меня в голове такой посыл будет? Может, еще сфоткаете, как ваши повара перед этими роллами на колени встают? Удаляйте пост на фиг, пока не обосрались по полной», — написала pom.pidoo.

    Очевидно, сеть, рестораны которой преимущественно находятся в Москве и Подмосковье, решила привлечь к себе внимание. Но, кажется, теперь заказов будет только меньше. Не нашлось ни одного пользователя, который оценил поддержку роллов в адрес чернокожих.

    «Какой же стыд. Заказывать у вас точно не буду и всем знакомым порекомендую с вами не связываться», — написала dashashadm.

    «Одной мне кажется кощунством сравнивание роллов в таком ключе, а особенно хештег», — добавила dashaniuskas.

    Многие пожелали «крови», вернее, увольнений.

    «Надеюсь, эсэмэмщика уволят🤡👍🏻», — отметила leonifa.

    «Научите вашего контентщика адекватной работе с инфоповодами, оплатите курсы какие-нибудь, что ли», — заявила exit_gleaming.

    Но, возможно, никого и не уволят, ведь цель подобных агрессивных промо — добиться как можно большего числа комментариев. Вот только, раскрутив страницу, не факт, что «Тануки» получит море заказов.

    «360» отправил запрос в компанию, но на момент публикации статьи ответ не был получен.

    И, кстати, это уже не первый раз, когда «Тануки» несмешно шутит. В феврале 2019-го компания заигралась с бодишеймингом.

    Все роллы точно важны? «Тануки» обыграла в рекламе протесты в США и вызвала гнев соцсетей | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Тогда пресс-служба ресторана признала, что они намеренно опубликовали провокационный контент, но «перегнули палку».