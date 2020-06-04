Все роллы точно важны? «Тануки» обыграла в рекламе протесты в США и вызвала гнев соцсетей

Публиковать черные экраны в память о погибшем Джордже Флойде — хорошо, а наживаться на этом — не очень. Так решили клиенты «Тануки», которые не оценили новое промо о важности роллов разных цветов.

Сеть ресторанов попыталась привлечь к себе внимание на фоне протестов в США после смерти Джорджа Флойда от удушения полицейским. До этого контент в соцсетях у «Тануки» был довольно мирный: фотографии роллов, процесс приготовления. Но 3 июня на всех страницах появился пост с фотографиями четырех роллов.

И если предыдущие посты набирали всего по несколько десятков комментариев или даже вообще ни одного, то этот, с отсылкой к трагическим событиям, буквально взорвал страницу.

«Еще можно отлично пошутить про домашнее насилие!» — отметила olga.dance, вспомнив недавний скандал с Региной Тодоренко.

«Ха-ха, вот это да, сейчас пойду и закажу! Really? Вы, согласовывая и придумывая, думали, что у меня в голове такой посыл будет? Может, еще сфоткаете, как ваши повара перед этими роллами на колени встают? Удаляйте пост на фиг, пока не обосрались по полной», — написала pom.pidoo.

Очевидно, сеть, рестораны которой преимущественно находятся в Москве и Подмосковье, решила привлечь к себе внимание. Но, кажется, теперь заказов будет только меньше. Не нашлось ни одного пользователя, который оценил поддержку роллов в адрес чернокожих.

«Какой же стыд. Заказывать у вас точно не буду и всем знакомым порекомендую с вами не связываться», — написала dashashadm.

«Одной мне кажется кощунством сравнивание роллов в таком ключе, а особенно хештег», — добавила dashaniuskas.

Многие пожелали «крови», вернее, увольнений.

«Надеюсь, эсэмэмщика уволят🤡👍🏻», — отметила leonifa.

«Научите вашего контентщика адекватной работе с инфоповодами, оплатите курсы какие-нибудь, что ли», — заявила exit_gleaming.

Но, возможно, никого и не уволят, ведь цель подобных агрессивных промо — добиться как можно большего числа комментариев. Вот только, раскрутив страницу, не факт, что «Тануки» получит море заказов.

«360» отправил запрос в компанию, но на момент публикации статьи ответ не был получен.

И, кстати, это уже не первый раз, когда «Тануки» несмешно шутит. В феврале 2019-го компания заигралась с бодишеймингом.

Источник фото: Facebook

Тогда пресс-служба ресторана признала, что они намеренно опубликовали провокационный контент, но «перегнули палку».