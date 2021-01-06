Футболист из РПЛ устроил танцы с пивом. Его тут же стали травить и напомнили о плохих результатах

Футболист казанского «Рубина» Иван Игнатьев поделился с подписчиками видео с отдыха. Вместо восторженных комментариев он получил кучу критики за танец на пляже с бутылкой в руке. Спортсмену сразу же припомнили все штрафы за нарушения ПДД и неудачный сезон Российской премьер-лиги. Игрок показал себя не с лучшей стороны, а клубу еще не один год придется выплачивать за него миллионы евро.

Видео с мальдивского пляжа Игнатьев выложил в Instagram. На кадрах он танцует в черных шортах и очках с бутылкой в руке. Подписчики предположили, что желтая прозрачная жидкость может быть пивом. На видео футболист наложил смайлы и цифру 22. Именно столько ему исполнилось 6 января.

После публикации футболисту сразу же стали писать осуждающие комментарии. В итоге спортсмен быстро удалил ролик, а вместо него опубликовал фотографию на том же пляже, но уже без напитка. Пользователи успели сохранить кадры, которые стали обсуждать в Twitter.

«То чувство, когда выиграл все, что можно», — иронично отметил один из комментаторов.

«Тедеско болеет футболом, борется за клуб, выкладывается, выучил язык — *** (вон — прим. ред.) его из страны, неадекват, так нельзя. Игнатьев, на которого возлагались огромные надежды, — десятки ДТП и нарушений, сотни штрафов, нарушение режима, с пивом в Instagram — ок, имеет право. Где мы свернули не туда?» — задался вопросом еще один подписчик.

При этом были и те, кто не увидел ничего страшного в отдыхе футболиста.

«Ну у него же отпуск. В чем проблема танца с маленьким пивом в отпуске?» — спросил пользователь.

На это ему ответили, что Игнатьев далеко не самый лучший футболист, а пиво является поводом для очередного осуждения.

«Вот это *** (дурацкое — прим. ред.), простите: „У него отпуск, он отдыхает“. Тут главный акцент не на пиве сделан, а на стоимости и результатах. <…> Три гола с пенальти за 12 месяцев — это не к нему вопрос, ну хорошо», — написал мужчина.

Семь миллионов евро за три гола

Иван Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в 2019 году. Клубу он обошелся в семь миллионов евро. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пояснил, что три миллиона «Краснодар» должен был отдать за права на Егора Сорокина. Эта сумма ушла во взаимозачет.

«А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому „Рубин“ не платил за Игнатьева семь миллионов евро, как это подается в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а „Краснодар“ пошел нам навстречу, потому что там понимают, что у нас не все просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму», — рассказал главный тренер.

Он добавил, что у игрока могут быть психологические проблемы. Раньше он был на подхвате, а теперь является основным игроком. По словам Сайманова, Игнатьев чувствовал себя практически спасителем, чем и загнал себя в определенное состояние.

«Лично я верю, что у Ивана в „Рубине“ все будет хорошо. Я же всегда вижу его на тренировках, а не просто предполагаю. Он выкладывается, профессионально тренируется на 100%. По отдаче нельзя его упрекнуть», — заключил тренер.

Несмотря на такие слова, в Российской премьер-лиге Игнатьев не показал хороших результатов. В сезоне-2019/20 он вышел на поле 11 раз, но забил всего один мяч. В нынешнем сезоне футболист отыграл 15 матчей, в которых забил лишь два гола.

Штрафы

Пользователи в комментариях прошлись не только по игре Игнатьева. Они припомнили аварию, в которую спортсмен попал осенью 2020 года. Футболист ехал на тренировку, когда врезался в другой автомобиль в центре Казани. У BMW Игнатьева были помяты бампер и крыло, а также разбита фара. Намного серьезнее пострадал Hyundai, у которого практически вырвало колесо.

В результате ДТП травмы получила девушка, ехавшая за рулем иномарки. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали ушиб головы с подозрением на сотрясение мозга. Как рассказывали очевидцы, Игнатьев ехал на большой скорости, а девушка хотела перестроиться. Футболист решил проскочить, но зацепил машину. На девушку составили протокол о нарушении правил маневрирования.

После аварии Игнатьева проверили на наличие алкоголя в крови. Игрок оказался абсолютно трезв. При этом спортсмен является заядлым нарушителем правил. Источник «Бизнес Online» сообщил, что на счету Игнатьева 174 нарушения за год. На момент ДТП у него было 10 неоплаченных штрафов. При этом за свое лихачество футболист платит вовремя.