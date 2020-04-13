Танк «Прорыв» стал боевой единицей России. Его «шкуру» невозможно пробить

В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных Т-90М «Прорыв». Впервые танки показали на учениях «Запад-2017», а следующая демонстрация на более широкую аудиторию должна состояться на параде Победы 9 мая. Почему Т-90М считается неуязвимым?

Боевые стрельбы из новых танков проведут во время контрольной проверки за зимний период обучения в Западном военном округе.

«Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — сказал командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Т-90М «Прорыв» — комплексная модификация танка Т-90 с улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина предназначена для ведения маневренных боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве основного боевого средства.

Экипаж танка состоит из трех человек, масса машины 50 тонн. Она вооружена 125-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами калибров 12,7 и 7,62 миллиметра. Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил, а запас хода — 550 километров.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

«Кулак» армии

В Т-90М нет ни одной детали, которая бы не подверглась модернизации, утверждал военный обозреватель Виктор Баранец. У танка сумасшедшая противоснарядная броня с наполнителем из плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твердости. На машине установлен комплекс динамической защиты «Реликт». Он способен спасти танк от большинства современных подкалиберных боеприпасов западного производства.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Т-90М может выдержать прямое попадание самых мощных типов кумулятивных снарядов. Днище танка тоже защищено, но уже электромагнитной броней. Это позволяет выжить даже при взрыве мины.

«Мозги» танка дополнены комплексом активной защиты «Афганит», который обладает дальними радарами и оптическими предупреждениями об угрозах. Комплекс «Арена-М», установленный на машине, автоматически замечает подлетающие снаряды и с расстояния нескольких метров стреляет по ним специальными боеприпасами.

Важным отличием танка от прежней модели стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и сама пушка калибра 125 миллиметров. Машина может делать восемь выстрелов в минуту, а дальнобойность — до пяти километров.

Т-90М оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордоном МТ».

Вспомогательными средствами при стрельбе в Т-90М являются тепловизионный и панорамный прицелы.

«Наши западные оппоненты его (Т-90М „Прорыв“ — прим. ред.) справедливо занесли уже не только в десятку, а уже в пятерку лучших танков мира», — сказал Баранец.

Данный танк стоит гораздо дешевле Т-14 «Армата» и значительно дешевле в обслуживании. Цена Т-14 составляет около шести миллионов евро. Точная цена Т-90М неизвестна.