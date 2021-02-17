Танец «на костылях» Лободы вызвал скандал на «Голосе». Певица снова в центре внимания за счет ребенка

В восьмом сезоне шоу «Голос. Дети» судьями стали Егор Крид, Баста и Светлана Лобода. Во время недавнего выступления семилетней участницы Лобода в откровенном наряде пустилась в пляс, переманив все внимание зрителей на себя. В итоге участницу никто не выбрал. Ведущий Дмитрий Нагиев вступился за девочку, пошутив про возраст Лободы и ее умение танцевать «на костылях». И это далеко не первый случай, связанный с Лободой, когда она так привлекает внимание.

Урок взрослой жизни

Новый сезон шоу «Голос. Дети» только начался, а уже привлек внимание фанатов. 12 февраля вышел эпизод, в котором композицию Tutti Frutti спела семилетняя Алиса Щербань. Девочка сильно нервничала, но на сцене показала свои умения, в том числе гимнастические.

Во время выступления Лобода вскочила со своего места и начала подпевать и танцевать. В итоге девочку никто из наставников не выбрал. После песни Лобода вышла на сцену к Щербань, снова начала петь и попросила участницу в это время танцевать. Возможно, она пыталась так успокоить девочку, но вышло ровно наоборот.

Для детского шоу Лобода была одета крайне откровенно. Она выбрала комбинезон со стразами, длиннющий каблук и глубокое декольте. Естественно, все внимание Лобода переключила на себя — все-таки она звезда, которая еще и физически перекрыла собой семилетнюю участницу.

В конце этого дуэта Лобода поцеловала девочку, лицо которой явно было расстроенным. Выглядело все так, будто основная выступающая на шоу — Лобода, а не девочка.

Разные СМИ отметили, что если у Лободы была цель словить хайп, то она справилась на отлично. Например, Life не исключил, что ей понравилась история с накруткой голосов дочери Алсу Микеле Абрамовой, которая была в команде Лободы в шестом сезоне, — негатива было много, но рейтинги и известность певицы выросли.

Бессменным ведущим шоу «Голос. Дети» является Дмитрий Нагиев. И в этот раз, когда Щербань зашла в слезах за кулисы, у него получилось утешить девочку. Он в своей манере сказал про возраст Лободы и ее умение танцевать «на костылях».

«Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя», — сказал Нагиев девочке.

Журналисты начали писать, что Нагиев оскорбил Лободу, но вряд ли уместно говорить об оскорблениях, учитывая манеру речи, харизму и юмор Нагиева.

Однако можно поверить, что для Лободы шоу «Голос. Дети» — скорее, причина лишний раз засветиться, а не воспитать будущих звезд.

Скандальная SuperSTAR

Исполнительница хитов SuperSTAR, «Случайная», «Твои глаза» и других Светлана Лобода достаточно часто оказывается замешана в тех или иных скандалах. Об истории с дочерью Алсу, которую наставляла Лобода, знают, наверное, даже те, кто ни разу не смотрел шоу. Алсу сама призналась, что купила победу. И эта история, видимо, ничему не научила ведущего Первого канала Романа Будникова, который тоже отправил свою дочь на шоу, и жюри повернулось к ней.

Ванна раздора

Смешной инфоповод Лобода дала журналистам, когда покинула вручение премии «Золотой граммофон» из-за ванны. Певица для выступления на мероприятии подготовила сложный акробатический номер с участием целой команды каскадеров. И в номере была задействована ванна.

Организаторы же потребовали, чтобы ванну исключили из выступления, потому что другая исполнительница, Мари Краймберри, тоже хотела ее использовать. В результате Лобода отказалась выступать. К слову, «сложный акробатический номер» выглядел примерно так.

Представители Краймберри заявили, что узнали о скандале постфактум, отметил сайт StarHit. А ванну в своих выступлениях певица использует уже год, что логично, учитывая название песни «Пряталась в ванной».

В этой истории любопытно и то, что номер Лободы оказался плагиатом. По крайне мере так сказал арабский хореограф Пьер Хадра. Он обвинил учителя Лободы в краже идеи танцевального номера и выложил видео своей постановки.

Изящная поза

В 2019 году разразился еще один скандал с Лободой. Тогда на ее странице в Instagram появилась необычная фотография, на которой якобы певица стоит на локтях со сплетенными ногами. Но пользователи заподозрили неладное, посчитав, что на снимке не певица, а какой-то другой человек. Подозрения сама Лобода никак не комментировала, и все было бы хорошо, но появился автор фотографии.

Оригинал снимка нашли на странице под названием Nude Yoga Girl, на которой выкладываются снимки обнаженных людей (но более-менее приличные), занимающихся йогой. Тогда на странице Nude Yoga Girl появился пост с возмущением, что звезда с миллионами подписчиков крадет фотографии.

«Я не могу понять, почему человек с пятью миллионами подписчиков (тогда у Лободы было столько подписчиков, а сейчас их 6,2 миллиона — прим. ред.) крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? Вдобавок ко всему фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала, <…> она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже», — говорилось в сообщении.

Недостаточно VIP

Громким стал конфликт Лободы и аэропорта Шереметьево. В 2019 году артистке не понравилось обслуживание в VIP-зале аэропорта, из-за чего она обрушилась с нецензурной бранью на сотрудников.

Очевидец тогда рассказал, что певицу должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в Шереметьево, но ей пришлось сделать страшное — идти пешком до VIP-зала. Лободе такое «неуважительное» отношение не понравилось, из-за чего и начался конфликт. В итоге артистка пригрозила привлечь знакомых и разобраться в ситуации, после чего ушла со своим охранником.

Сам аэропорт ответил на претензии певицы, отметив, что учел все правила VIP-обслуживания при приеме Лободы. Когда она сошла с самолета, ей предложили поехать до зала на электрокаре, но она предпочла дождаться няню. От второй машины Лобода тоже отказалась.