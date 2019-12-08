Тамбовский вице-губернатор выпал из окна, находясь под домашним арестом. Главное

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб в результате падения из окна квартиры собственной матери. Там он находился под домашним арестом из-за обвинений в попытке мошенничества. Все, что известно о происшествии на данный момент — в материале «360».

Смерть под арестом

Чулков упал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что это произошло около 6:00 утра. Следственное управление СК по Тамбовской области подтвердило смерть чиновника. Ведомство начало проверку обстоятельств его гибели, которая может занять до 30 дней.

Тело Чулкова обнаружила его мать под окнами их дома. Она же позвонила в службу спасения — в 06:05. Местный портал LifeTambov сообщил, что вице-губернатор оставил предсмертную записку на нескольких листах. По данным издания, это не первая попытка суицида — в начале ноября чиновник уже пытался покончить с собой. Никаких обстоятельств первой попытки самоубийство неизвестно, но в результате нее Чулков был госпитализирован. Это произошло перед судебным заседанием, на котором должен был решаться вопрос об изменении меры пресечения.

Записка

Официального подтверждения того, что чиновник совершил суицид, пока не поступало. Однако в СМИ появилась информация о содержании предсмертной записки, которую якобы оставил Чулков. В ней он написал, что решиться на такой шаг его вынудили сотрудники ФСИН, которые контролировали соблюдение правил домашнего ареста. Сообщается, что Чулков заявил о постоянном преследовании и ежедневной тотальной слежке со стороны сотрудников за действиями не только самого арестованного, но и его семьи.

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Близкие погибшего отметили, что он боялся изменения меры пресечения. По их словам, Чулков был уверен, что в СИЗО его обязательно станут пытать.

Губернатор Александр Никитин принес соболезнования близким погибшего.

«От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича», — сказал он.

Карьера

Глеб Чулков занимал пост вице-губернатора региона в течение 10 лет. Кроме того, с 2008 года он являлся главой комитета по управлению имуществом Тамбовской области.

Чулкова задержали 16 октября и поместили под домашний арест. Его обвинили в попытке мошенничества, направленного на кражу денежных средств государственного предприятия «Рассказовский рынок». Если бы подозрения в отношении вице-губернатора Тамбовской области подтвердились, ему грозило бы до 10 лет лишения свободы.