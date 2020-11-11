Куда пропали тамбовские волки? Голод, болезни и охотники погнали зверей по России

В Тамбовской области нашли только двух волков. В прошлом году их было четыре. Это приблизительные цифры, так как оценка численности ведется по следам, замеченным в ходе маршрутных учетов. Несмотря на такие крошечные цифры, волк не исчезающий вид и вряд ли когда-нибудь им станет. К тому же людям нужно, чтобы в лесах жили волки — ведь без них ждет опасность посерьезнее.

Два последних волка

О двух особях в Тамбовской области сообщил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов. В области заметили только двух волков в 2020 году, когда исследовали следы во время маршрутных учетов. В 2019-м представителей вида было четыре, а в 2007-м — 10. Все это приблизительные цифры — точных данных о том, какое количество особей живет в регионе и России, попросту нет.

По словам Соколова, в середине XX века волки были обычным видом в Тамбовской области, а за их истребление давали вознаграждение. Однако в последние десятилетия животным не хватает еды, поэтому и произошло падение численности вида. Охота тоже сыграла определенную роль, но за последние пять лет охотники не убили ни одного волка, хотя разрешения на отстрел регулярно выдаются (10-12 в одном сезоне).

Волк — символ Тамбовской области. Его даже зарегистрировали в качестве товарного знака для местной продукции. Широкую известность фраза «тамбовской волк тебе товарищ» получила после советских фильмов «Дело Румянцева» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 2008 году волку поставили деревянный памятник, а до 2006-го функционировал Музей тамбовского волка, в котором насчитывалось более 200 экспонатов.

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Причины ухода

Руководитель программы WWF по сохранению биоразнообразия фонда дикой природы Владимир Кревер не считает названные Соколовым цифры реальными. По мнению собеседника «360», данные занижены как в этом году, так и в прошлых. Дело в том, что численность можно определить только во время так называемого зимнего маршрутного учета. Его проводят в сезон, когда уже установился снежный покров — обычно это бывает после Нового года. По словам Кревера, в 2012 году в регионе официально декларировали четырех волков, но при этом отстреляно было 12. Это в три раза больше, чем фактическое присутствие животных в регионе, судя по официальным данным.

Волки достаточно подвижные животные, они могут достаточно быстро перемещаться на десятки, сотни километров, в зависимости от наличия еды в лесах. Если еды не будет, они способы быстро уйти в другое место, даже в другой регион Владимир Кревер.

В то же время волк — обычный охотничий вид, отстреливать его разрешено. По словам Кревера, охотникам даже платят премию за это, потому что волк наносит ущерб сельскому хозяйству. Исчезать из зон обитания волки могут в двух случаях: если произошла вспышка болезни или в регионе закончилась еда, то есть животные пошли на поиски в другие места.

Говорить о пользе или вреде волка бессмысленно, ведь даже ученые это обсуждают десятилетиями и не могут прийти к единому мнению. Это животное — компонент естественных, здоровых экосистем.

«В природе нет ничего вредного или полезного. Нормальные системы сбалансированы. Исчезновение любого элемента влечет за собой изменение всей структуры экосистемы», — сказал Кревер.

Однако волк не является исчезающим видом и даже им не станет, потому что Россия — большая страна и для особей есть территории, где они могут жить. По оценкам автора книги «О принципах регулирования численности волка» Александра Бондарева, в РФ обитает от 45 до 60 тысяч представителей вида.

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Нужен ли волк?

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко в беседе с «360» сказал, что в России с популяцией волков ситуация стабильная, а в некоторых регионах даже идет увеличение численности. На северных территориях страны перестали в больших количествах истреблять волков, чего не скажешь о южных районах. Там на особей давят, прикрываясь тем, что волки все-таки опасные существа. Это, по мнению специалиста, оказывает медвежью услугу. Считается, что охотник убивает во благо, однако на самом деле прессинг волков способствует их расселению.

Говорить, что волк является вредителем, неправильно. Ведь на его место придут другие животные: бродячие собаки.

Если мы волка полностью убираем, этот вакуум, который образовывается, заполняется бродячими собаками. Это еще более серьезная проблема. <…> Бороться с бродячими собаками сложно, они не боятся человека, они непредсказуемы по своей структуре Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

Серьезного учета волков в целом по стране не проводится, а те, которые есть, сомнительные. При этом отстрелы этих животных не носят научно обоснованного характера, а сами волки — «разменная монета». Ведь на них списывается огромное количество потерь, в том числе в сельском хозяйстве.

«Волк, как и любой хищник, занимает верхушку экологической пирамиды. Проблема не в том, нужен ли волк, а в том, что его [нельзя] убрать — как вид он важен, как участник биоразнообразия», — сказал Эрнандес-Бланко.

С волками у человека сложные отношения. С одной стороны, животные научились противостоять человеку, а с другой — человек так и не научился существовать с этим зверем.